I ugevis havde oliemarkedet ventet med tilbageholdt åndedræt på Israels svar på Irans angreb på Tel Aviv i begyndelsen af måneden.

Oliepriserne var volatile, da handlende frygtede, at Israel kan sigte mod Irans råolieanlæg, hvilket begrænser udbuddet fra regionen.

Priserne faldt dog med så meget som 6 % i mandags, efter at Israels angreb på Iran i weekenden undgik olieanlæg og atomanlæg.

Dette gør afbrydelse af energiforsyningen fra Iran og Mellemøsten-regionen mindre sandsynlig i de kommende måneder.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolie på New York Mercantile Exchange på 67,94 USD pr. tønde, et fald på 5,3%.

Brent-olie på Intercontinental Exchange faldt $71,81 pr. tønde, et fald på 5,1% fra forrige lukning.

Begge benchmarks er på deres laveste niveauer siden tidligere på måneden.

Israel undgår olie- og atomanlæg

Israels angreb før daggry var rettet mod flere iranske militærsteder, men undgik olie- og atomanlæg.

Warren Patterson, chef for råvarestrategi hos ING Group, sagde i en note:

Den mere målrettede reaktion fra Israel lader døren stå åben for deeskalering, og prishandlingen på olie her til morgen tyder tydeligt på, at markedet er af samme opfattelse.

Selvom det stadig er uklart, om eller hvordan Iran kan gøre gengæld, har regeringen bagatelliseret skaden forårsaget af Israels reaktion.

Irans øverste leder Al Khamenei sagde, at angrebet ikke skulle “overdrives” eller “nedprioriteres”.

“Det er klart, at hvis vi ser en vis deeskalering, vil det igen give fundamentale muligheder for at diktere kursretningen. Og med et overskudsmarked over 2025 ville dette betyde, at oliepriserne sandsynligvis vil forblive under pres,” sagde Patterson.

Oliesalg for tidligt?

Israels begrænsede strejke i weekenden har fået den geopolitiske risikopræmie på oliepriserne til at forsvinde.

Men nogle analytikere stiller spørgsmålstegn ved, om markedsreaktionen var for tidlig.

Zain Vawda, markedsanalytiker hos OANDA, bemærkede.

Der er nogle analytikere, der deler min opfattelse af, at en våbenhvile i Mellemøsten desværre stadig er langt væk.

Selv med Israels begrænsede angreb i weekenden er krigen mellem Israel og Hamas i Gaza langt fra slut.

Desuden har Saudi-Arabien, et af de største olieeksporterende lande i verden, på det kraftigste fordømt Israels angreb på Iran.

Dette giver anledning til bekymring over en bredere konflikt, hvor en af de mest magtfulde økonomier i regionen slutter sig til krigen.

Mellemøsten sidder på mere end halvdelen af verdens oliereserver, hvilket gør det sårbart over for enhver form for eskalering.

OPEC+ dilemmaet

Oliepriserne er i øjeblikket langt fra de afgørende niveauer på $80 pr. tønde. Da Organisationen af olieeksporterende lande og allieredes økonomier er stærkt afhængige af eksport af råolie, ønsker kartellet priser over 80 dollars pr. tønde, hvilket er breakeven-niveauet for dem.

Mandagens olieprisudsalg betyder, at OPEC+-alliancens træk for at øge produktionen fra december bliver vanskelig.

Saudi-Arabien og OPEC+ er planlagt til at vende nogle af deres frivillige produktionsnedskæringer af olie fra december for at genvinde markedsandele.

Men i det nuværende scenarie, hvis priserne fortsætter med at falde, er det muligvis ikke i OPEC’s bedste interesse at øge produktionen fra december.

På et tidspunkt, hvor udbuddet uden for OPEC har været stigende, og væksten sandsynligvis vil overstige efterspørgslen næste år, kan mere produktion fra OPEC yderligere presse råoliepriserne.

Vawda sagde:

Hvis oliepriserne fortsætter med at sygne hen i de lave 70’ere pr. tønde, tror jeg, at OPEC + sandsynligvis ikke vil øge produktionen i december.

Teknisk prognose for oliepriser

I øjeblikket mener analytikere, at i fraværet af de geopolitiske risikopræmier ligger støtten til Brent-råolie på omkring $70 pr. tønde.

“Under dette har vi YTD-lavet, der bare er tilbage for 69.00, vi skal holde øje med,” sagde Vawda.

“Så meget (som) jeg ville elske et opsving, og at oliepriserne lukker hullet, er jeg ikke sikker på, om vi har de rette betingelser for det på nuværende tidspunkt.”

Hvad angår WTI-priser, ligger støtten på omkring $65 pr. tønde.

Ifølge Fxempire.com ville et træk under $65 pr. tønde være ekstremt negativt.

“Spændingerne i Mellemøsten begynder i det mindste at køle lidt af, så måske hjælper det, men i sidste ende vil den største bekymring her være efterspørgslen,” sagde Christopher Lewis, forfatter på Fxempire.com. i en rapport.