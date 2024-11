Bitcoin nåede at ramme $69.000 i mandags, da handlende begyndte at tage positioner forud for valgugen i USA.

Nogle af de bedste altcoins reagerede i naturalier, men for det meste memmønter og politik-inspirerede tokens opnåede de største gevinster i løbet af den sidste dag.

Hvad angår de 99 bedste altcoins, toppede SPX, BSV og RUNE hitlisterne.

Den samlede markedsværdi for kryptovaluta var vidne til en lille stigning og lå på lidt over 2,44 billioner dollars ved pressetidspunktet.

Bitcoin fastholdt sin position som markedets dominerende aktiv, selvom dens dominans faldt lidt til 55,31 %, ned fra 56,02 % dagen før.

BTC gentestede $69.000 for anden gang i denne måned og nåede et intradag-højde på $69.217, før det faldt tilbage mod $68.600 senere på dagen.

Omkring 16,0 millioner dollars i korte positioner blev likvideret i løbet af de sidste 24 timer sammenlignet med kun 3,1 millioner dollars i lange likvidationer, hvilket bekræfter, at den seneste prisbevægelse har udløst et kort klemme, hvilket er tegn på et stærkt bullish momentum, der hersker på markedet.

Der var også en stigning i Bitcoins åbne interesse, hvilket, sammen med prisstigningen, bekræfter, at handlende satsede på, at Bitcoins rally ville fortsætte.

Valg er fortsat den vigtigste makroøkonomiske faktor, der styrker markedets tillid, men den kommende uge bringer også afgørende økonomiske opdateringer, herunder BNP-rapporten for 3. kvartal, inflationsrelaterede personlige forbrugsdata og den seneste jobrapport på fredag, som alle kan påvirke markedsstemningen markant.

Den fremtrædende forhandler Michaël van de Poppe mener, at BTC snart kan genteste sin tidligere rekordhøje på $73.737 nået i marts.

I sin seneste analyse af 4-timers BTC/USDT-diagrammet fremhævede analytikeren vigtige modstandszoner omkring $71.680 og $73.650, som tyre skal bryde, før det sker.

Han mener dog, at dette scenarie kan udspille sig inden for de næste to uger.

Medhandler og analytiker Rekt Capital delte en lignende bullish udsigt og bemærkede, at Bitcoin med succes brød over det kortsigtede modstandsniveau på omkring $68.600 og bekræftede det som ny støtte.

Ifølge analytikeren kan denne gentest sætte skub i yderligere opadgående momentum, da prisen fortsætter med at stige ind i den nye uge.

Når du skrev, handlede Bitcoin lige over støtteniveauet til $68.601, en stigning på 1,3% i løbet af den seneste dag.

Alt i alt var kryptomarkedet stærkt bullish med frygt- og grådighedsindekset på 72.

Ugens bedste vindere var:

Bitcoin SV

Bitcoin Satoshi Vision (BSV) steg 9,2 % og nåede et ugentlig højdepunkt på $50,40 den 28. oktober.

Bitcoin-hardgaffelen handlede sidelæns i løbet af de sidste to dage, før den dannede et gudelys i de senere timer af mandagen.

Mens den nøjagtige årsag bag BSV’s rally ikke kunne bekræftes, faldt det sammen med et markant stigning i åben interesse, som steg med 42,91% til $13,5 millioner, hvilket tyder på øget handlende aktivitet og øget spekulation, der kan drive prisen opad.

Når man ser på indlæg på X, ser det ud til, at BSV indkasserede fortællingen om, at det er den sande legemliggørelse af Satoshi Nakamotos vision, hvor handlende understreger dens evne til at skalere med lave transaktionsgebyrer og håndtere applikationer på virksomhedsniveau, i modsætning til Bitcoin, som mange hævder. har afveget fra sit oprindelige formål som et peer-to-peer elektronisk kontantsystem.

SPX6900

SPX6900 (SPX), mememønten, der stræber efter at overgå S&P 500 og nå et markedsværdimål på $69 billioner, fortsatte sit rally, der startede i slutningen af september og nåede at nå et intradag-højde på $0,95.

Meme-mønten steg 6,2% i løbet af de sidste 24 timer og hele 749% i den seneste måned.

Ud over den generelle spænding omkring meme-mønter fik SPX6900 et markant løft efter sin nylige notering på LogX’s decentraliserede børs til evig handel.

Tokenet tog også fart med sin integration i cross-chain-protokollen Wormhole, som åbnede nye investeringsmuligheder for handlende.

THORChain

THORChain (RUNE) var 5% i mandags og nåede et tre måneders højdepunkt på $5,71 med en markedsværdi på 1,88 milliarder på pressetidspunktet.

Den seneste uge var ustabil for altcoin, hvor den handlede mellem $4,84 – $5,68.

Projektets nylige partnerskab med hardware wallet-producenten Ledger ser ud til at være hovedkatalysatoren bag det aktuelle rally.

I mellemtiden fremhævede flere analytikere robuste tekniske signaler, der tyder på, at RUNE kunne positionere sig for et bullish breakout på kort sigt.