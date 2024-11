Evoke Pharma Inc (NASDAQ: EVOK) åbnede langt over 100 % op mandag efter at have rapporteret positive resultater for en undersøgelse af deres metoclopramid-næsespray.

Lægemiddelfirmaet sagde, at dets næsespray bredt kendt som GIMOTI tilbyder væsentlige fordele for patienter med diabetisk gastroparese (DGP) på GLP-1-receptoragonister.

Evoke udførte denne undersøgelse i samarbejde med EVERSANA, og resultaterne blev rapporteret i dag på det årlige møde i 2024 for American College of Gastroenterology (ACG).

Evoke Pharma-aktien er nu mere end tredoblet siden den første uge af september.

Hvorfor betyder det noget for Evoke Pharma-aktien?

GIMOTI hjalp med at reducere alle årsagsbesøg på skadestuen hos patienter med DGP, der brugte GLP-1-receptoragonister med hele 91 % i det førnævnte retrospektive studie, der analyserede en kohorte bestående af 92 patienter.

Kontorbesøg og ambulante hospitalsbesøg oplevede et fald på 41% og 89% også i gruppen på virksomhedens metoclopramid-næsespray.

De data, som Evoke Pharma præsenterede i dag, er særligt vigtige i betragtning af en fortsat stigning i antallet af diabetespatienter på GLP-1-receptoragonister. Matt D’Onofrio – dets administrerende direktør sagde i en pressemeddelelse i dag:

Denne undersøgelse kombineret med de tidligere data fra den virkelige verden præsenteret på vigtige konferencer, styrker GIMOTIs potentiale til at forbedre resultaterne for patienter og reducere den samlede økonomiske byrde på sundhedssystemet.

Efter dagens stigning på baggrund af GIMOTI-undersøgelsesresultater er Evoke Pharma-aktien vendt tilbage til den pris, som den startede med i år (2024).

Andre seneste udviklinger hos Evoke Pharma

Meddelelsen kommer kort efter, at Evoke Pharma sikrede sig omkring 3,0 millioner dollars via udnyttelse af warrants.

Virksomheden forventer, at denne nye kapital hjælper med kommercialiseringen af GIMOTI.

I august rapporterede det Nasdaq-noterede firma sine økonomiske resultater for andet kvartal, der ikke overså Street-estimaterne.

Evoke mistede 93 cents en andel på 2,55 millioner dollars i omsætning.

Til sammenligning lå analytikere på henholdsvis 6 cents per aktie og 2,98 millioner dollars.

Dengang fortalte CEO D’Onofrio investorerne:

Vi fortsætter med at se vækst i alle faser af vores forretning med stigninger i HCP’er, der ordineres, patienter, der tager GIMOTI, forbedringer i dækkede recepter, hvor hver især viser vores bedste præstation i kvartal over kvartal vækst i 2. kvartal.

Andre bemærkelsesværdige udviklinger hos EVOK i de seneste uger inkluderer udnævnelsen til Benjamin Smeal som klasse II-direktør.

Smeal har tidligere haft stillinger hos Kenmare Management og Willet Advisors.

Bemærk, at Evoke Pharma ikke er en meget bredt dækket aktie blandt Wall Street-analytikere, og den betaler ikke udbytte ved skrivning.