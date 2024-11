FTX for at modtage $53M BIT tokens efter $228M forlig med Bybit

I en væsentlig udvikling i den igangværende saga om FTX-konkursbehandlingen har FTX-konkursboet indgået et forlig på 228 millioner dollars med kryptobørsen Bybit og dens investeringsafdeling, Mirana.

Aftalen, der blev afsløret i en retssag den 24. oktober 2024, markerer et afgørende skridt i FTX’s bestræbelser på at inddrive aktiver for sine kreditorer, mens det navigerer i kompleksiteten af sit økonomiske fald.

Vilkår for forliget på $228 millioner

I henhold til forliget er FTX indstillet til at modtage $175 millioner i digitale aktiver sammen med $53 millioner BIT-tokens.

Denne beslutning kommer efter, at FTX oprindeligt forsøgte at tilbagekræve cirka 1 milliard dollars fra Bybit og Mirana, idet de hævdede, at virksomhederne udnyttede deres “VIP”-status til at trække omkring 327 millioner dollars tilbage kort før FTX’s kollaps i november 2022.

FTX’s juridiske team hævdede, at Mirana pressede FTX-personale til at fremskynde anmodninger om tilbagetrækning, så de kunne omgå forsinkelser, som almindelige brugere står over for.

FTX’s juridiske team anlagde en retssag ved en domstol i Delaware i november 2023, der implicerede personer, der menes at have draget fordel af disse transaktioner, herunder associerede med base i Singapore og en Mirana-direktør.

FTX’s konkursrådgivere hævdede, at Mirana og andre fik fortrinsret til hævning på grund af deres tætte bånd til FTX-chefer, hvilket fremgår af en intern database, der sporer store hævninger, der skete, selv efter at FTX havde sat brugerhævninger på pause den 8. november 2022.

FTX-forliget med Bybit skal efter planen godkendes i november

En høring for at afslutte forliget er planlagt til den 20. november 2024.

Hvis det bliver godkendt, vil det gøre det muligt for FTX at genvinde 175 millioner dollars i digitale aktiver på Bybits platform og sælge BIT-tokens for cirka 52,7 millioner dollars til Mirana.

Forliget ses som et pragmatisk træk af FTX’s juridiske repræsentanter, som erkendte, at selvom deres krav havde berettigelse, ville yderligere retssager være både tidskrævende og omkostningskrævende.

Afvikling af sagen giver den bekæmpede kryptobørs mulighed for at genvinde nogle aktiver uden yderligere forsinkelser.

Dette forlig følger godkendelsen af FTX’s konkursplan den 7. oktober 2024, som har til formål at tilbagebetale 98 % af brugerne omkring 118 % af deres krav kontant.

Efterhånden som konkursbehandlingen udfolder sig, har adskillige tidligere topledere af den hedengangne kryptobørs indgået anklager med føderale anklagere.

Især fik en betydelig person, der samarbejdede med myndighederne, en reduceret fængselsstraf på to år.

Mens FTX navigerer i dette komplekse landskab, strækker implikationerne af forliget med Bybit sig ud over blot økonomisk genopretning; det repræsenterer et afgørende skridt hen imod at genoprette tilliden blandt kreditorer og investorer på det volatile kryptovalutamarked.

Mens FTX-tokenet (FTT) forbliver inaktivt under konkursbehandlingen, understreger forliget de igangværende bestræbelser på at løse nedfaldet fra et af de største kollaps i kryptovalutahistorien.