Hvorfor har Indonesien blokeret salget af Apples iPhone 16?

Indonesien har blokeret Apple Inc. fra at sælge sin nyligt lancerede iPhone 16 i landet, med henvisning til virksomhedens manglende opfyldelse af indenlandske investeringsregler.

Sydøstasiens største økonomi stoppede salget af flagskibsenheden den 25. oktober, ifølge industriministeriet, på grund af manglende overholdelse af landets krav om lokalt indhold.

iPhone 16 blokeret på grund af uopfyldte investeringsforpligtelser

Indonesiens regler påbyder, at 40 % af smartphoneindholdet skal produceres lokalt for at sikre markedsadgang – et krav, Apple endnu ikke har opfyldt gennem sin indonesiske afdeling, PT Apple Indonesia.

Mens Apple har investeret 1,5 billioner rupiah (95 millioner dollars) i landet, er dette mindre end dets tilsagn på 1,7 billioner rupiah (107 millioner dollars), rapporterede ministeriet.

Apples udviklerakademier lever ikke op til lokaliseringsmålene

I stedet for at etablere en lokal produktionsfabrik har Apple fokuseret på at oprette udviklerakademier for at pleje lokalt talent og skabe en pulje af app-udviklere.

Den indonesiske regering fastholder dog, at denne indsats ikke stemmer overens med de obligatoriske indholdsforskrifter, der kræves for produktlanceringer i landet.

9.000 iPhone 16-enheder kommer ind i Indonesien ad uofficielle måder

Industriministeriet bekræftede også, at 9.000 iPhone 16-enheder allerede er kommet ind i Indonesien, bragt ind af rejsende eller leveret via posttjenester.

Disse enheder er dog kun tilladt til personlig brug og er ikke godkendt til salg eller handel, hvilket lader Apples officielle lancering stå i bero, indtil overholdelse er opnået.

Apples udfordringer med at trænge ind på Indonesiens lukrative mobilmarked

Med en befolkning på 270 millioner og 350 millioner aktive mobilforbindelser tilbyder Indonesien et enormt potentiale for smartphoneproducenter. Men strenge regler for lokalt indhold udgør hindringer for globale teknologivirksomheder.

Apples situation understreger vanskelighederne ved at balancere centraliserede produktionsstrategier med markedsspecifikke lokaliseringskrav.

Global succes står i kontrast til regionale forhindringer

Blokeringen af iPhone 16-salg i Indonesien står i kontrast til Apples succes på andre markeder.

I Kina rapporterede Apple for nylig om en robust efterspørgsel efter sine seneste enheder på trods af en aftagende global økonomi.

Men tilbageslaget i Indonesien kan begrænse Apples adgang til Sydøstasiens voksende forbrugerbase, kendt for sin stigende middelklasse og stigende appetit på premium-smartphones.

Kan Apple låse op for det indonesiske marked?

Apples næste skridt kan involvere at gense sine investeringsplaner eller indgå partnerskaber med lokale producenter for at opfylde Indonesiens lokale indholdskrav.

Det kan dog være en udfordring at etablere produktion i landet i betragtning af Apples præference for fremstillingshubs i Kina og Indien.

Indtil videre fungerer Apples udviklerakademier som pladsholder, men yderligere investeringer kan være nødvendige for at genvinde adgangen til det indonesiske marked.