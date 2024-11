McDonald’s-tests viser, at E. coli-udbrud ikke er forbundet med oksekød

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

McDonald’s sagde søndag, at oksekødsbøffer ikke var kilden til E. Coli-udbrud forbundet med Quarter Pounder-hamburgere i USA.

McDonald’s Chief Supply Chain Officer Cesar Pina sagde i en erklæring:

Vi er fortsat meget sikre på, at ethvert forurenet produkt relateret til dette udbrud er blevet fjernet fra vores forsyningskæde og er ude af alle McDonald’s-restauranter.

I sidste uge kædede Centers for Disease Control and Prevention (CDC) virksomhedens populære Quarter Pounder-burgere sammen med et E. coli-udbrud, der påvirker flere amerikanske stater.

CDC havde siden da bekræftet, at udbruddet havde resulteret i et dødsfald og 10 hospitalsindlæggelser, med de fleste sygdomme begrænset i Colorado og Nebraska i USA. Udbruddet har også sygemeldt 75 personer i USA.

Test viser negative resultater

Colorado Department of Agriculture sagde, at alle delprøver fra flere partier af McDonald’s-mærket friske og frosne oksekødsbøffer havde testet negative for E. coli.

Afdelingen sagde endvidere, at den havde gennemført alle test for oksekødsprøver og forventer ikke at modtage yderligere prøver til test.

McDonald’s meddelte søndag, at Quarter Pounder-hamburgerne vil være tilbage på menuen på alle restauranter i den kommende uge, ifølge erklæringen.

Ifølge rapporter elimineres E. coli i oksekød, når det tilberedes korrekt. Ifølge Reuters serveres The McDonald’s Quarter Pounder med rå, skivede løg; berørte restauranter vil servere burgere uden sådanne løg.

Quarter Pounders vil ikke have løg

McDonald’s sagde imidlertid i en erklæring, at Quarter Pounder-hamburgerne ikke vil have de rå slibede løg.

Føderale tilsynsmyndigheder i USA har sagt, at slibede løg kan være den sandsynlige synder bag E. coli-udbruddet.

Ifølge New York Times testede sundhedsembedsmænd i Colorado oksekødsprøver fra de to oksekødsleverandører, der leverede bøffer til de 900 berørte steder i et dusin stater.

Hvad angår de slibede løg, sagde McDonald’s fredag, at de ville stoppe med at købe løg fra Colorado Springs-stedet for sin store regionale leverandør Taylor Farms, en multistatsproducent af grøntsager og frugter, ifølge New York Times-rapporten.

Flere andre fastfood-kæder, herunder Taco Bell, KFC og Burger King, er holdt op med at tilbyde løg på deres respektive menuer som en sikkerhedsforanstaltning.

Fjernelse af løg for at mindske risikoen

Amerikanske sundhedsmyndigheder har angiveligt sagt, at fjernelse af løgartikler fra regionens fødevareforsyningskæde ville mindske risikoen for forbrugerne.

Blandt de 75 mennesker, der blev syge, blev mindst en fjerdedel indlagt på hospitalet ifølge de seneste data fra Centers for Disease Control and Prevention.

To udviklede en alvorlig nyresygdom forbundet med E. coli, sagde agenturet. Sygdommen blev anmeldt mellem 27. september og 10. oktober.

En McDonald’s-talsmand sagde, at antallet af mennesker, der er berørt af E. coli-udbruddet, ville stige, efterhånden som flere oplysninger behandles, ifølge mediernes rapporter.

Men talsmanden sagde, at de var “meget overbeviste om”, at kilden til forurening var blevet fjernet fra forsyningskæden.

Siden sidste tirsdag, hvor CDC annoncerede udbruddet, er aktierne i McDonald’s faldet næsten 7%.