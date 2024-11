Musks Department of Government Efficiency (DOGE) token rammer $52 mio

Tokenet fra Department of Government Efficiency (DOGE) steg og nåede sit højeste niveau efter det vildt succesrige Donald Trump-møde i Madison Square Garden. Tokenet steg til et højdepunkt på $0,05345, hvilket gav det en markedsværdi på over $52 millioner.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Trump Madison Square Garden-rally

Copy link to section

DOGE token-stigningen skete, efter at Donald Trump dukkede op sammen med Elon Musk og andre førende konservative i Madison Square Garden, det populære spillested i den dybblå New York-stat.

Advertisement

I den arbejder Trump på at vende en stat, der ikke har stemt på en republikansk præsident i årtier, og en stat, der i vid udstrækning anses for at være meget liberal.

Meningsmålinger viser, at Trump er markant bagefter Kamala Harris i New York. Men det faktum, at han kunne fylde den 19.500 MSG-arena, er et godt skue, der kan få flere til at stemme på ham.

I sin erklæring sagde Elon Musk, som har skænket over 130 millioner dollars til Trumps genvalgsbud, at han ville være glad for at tjene i administrationen. Som leder af Department of Government Efficiency sagde han, at han ville arbejde for at skære over 2 billioner dollars i statsligt affald.

En sådan regeringspolitik ville være imponerende, eftersom regeringen bruger billioner af dollars mere, end den indsamler hvert år. Som et resultat viser data, at den amerikanske offentlige gæld er steget til over 35,8 billioner dollars, få måneder efter, at den passerede niveauet på 35 billioner dollars.

Udfordringen er imidlertid, at USA har lidt plads til at skære ned på disse udgifter, da det meste af det går til Medicare og Medicaid, social sikring, forsvar og renter på gælden. Som sådan vil eventuelle potentielle nedskæringer være i de skønsmæssige udgifter, som er et lille beløb.

Den anden udfordring er, at Donald Trumps politik vil føre til flere underskud, hvilket vil gøre en allerede dårlig situation værre. For eksempel har han lovet at levere flere skattelettelser, som forventes at øge underskuddet med over 7,5 billioner dollars på ti år.

Derfor, selvom Elon Musks mål for Department of Government Efficiency er gode, vil de sandsynligvis ikke fungere.

Husk, at ledelsen af regeringen er anderledes end at drive en privat virksomhed som X, hvor Musk skar over 6.000 arbejdere.

Donald Trump-tokens er millioner værd

Copy link to section

Department of Government Efficiency er ikke det eneste politiske tegn, der har gjort det godt i år. MAGA (TRUMP) token er steget kraftigt, hvilket bringer dens markedsværdi til over $172 millioner.

Tilsvarende er MAGA Hat (MAGA) token steget med 21% i de sidste syv dage, hvilket bringer dens værdiansættelse til $80 millioner. Doland Tremp (TREMP) og Super Trump (STRUMP) har opnået en markedsværdi på over $31 millioner og $18 millioner.

På den anden side har Kamala Horris (KAMA) og Kumala Herris (MAWA) kun en markedsværdi på $7,6 millioner og $4,4 millioner.

Denne divergens skyldes for det meste, at Donald Trump ses mere positivt af kryptohandlere. For det første viser data om Polymarket, at hans odds for at vinde parlamentsvalget i november er fortsat med at stige for nylig.

Han har en 65,6% chance for at vinde valget mod Harris’ 34,3%. Hans odds på Kalshi er steget til 62%, mens dem i PredictIt er steget til 61%.

Alligevel er det for tidligt at sige, om han vinder, da meningsmålingsdata viser, at kapløbet mellem de to er meget tættere end forventet. Data fra New York Times viser, at oddsene i de fleste slagmarksstater er blevet indsnævret.

Fremkomsten af meme-mønter

Copy link to section

Department of Government Efficiency-tokens stigning er en del af den igangværende efterspørgsel efter meme-mønter.

Data indsamlet af CoinGecko viser, at disse tokens nu er værdsat til over $60 milliarder, hvilket betyder, at de er større end populære virksomheder som AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers og Norfork Southern.

Den største af disse meme-mønter har temaer som katte, hunde og endda geder. Senest, hjulpet af meme-møntgeneratorer som Pump.fun og Sunpump, er det blevet nemt for folk at generere deres egne tokens.

Som et resultat er tokens baseret på nyheder, der skaber overskrifter, blevet populære. For eksempel lancerede udviklere Moo Deng-tokenet, som var baseret på en flodhest, der gik viralt for et par måneder siden.

Denne tendens vil sandsynligvis fortsætte, da meme-mønter er blevet den nemmeste måde for folk at tjene penge i disse dage.

Disse meme-mønter har også klaret sig godt på grund af de stigende odds for, at Bitcoin-prisen vil stige til et nyt all-time high. Polymarket-data forudsiger, at mønten vil genteste modstanden ved $73.800 og bestå den i år.