Olympus Corps aktier faldt med over 7% mandag, hvilket markerer det stejleste fald i løbet af dagen i næsten tre måneder efter meddelelsen om, at CEO Stefan Kaufmann havde trukket sig fra alle roller med øjeblikkelig virkning.

Kaufmann trak sig efter beskyldninger om ulovlige narkotikakøb, ifølge rapporter.

Olympus, der engang var anerkendt for sine kameraer og billedteknologi, før han skiftede til medicinsk udstyr som endoskoper, afviste yderligere kommentarer med henvisning til en igangværende undersøgelse.

Japansk politi er angiveligt i gang med deres undersøgelse, som rapporteret af Kyodo News.

Kaufmann, en tysk statsborger, som overtog rollen som administrerende direktør i april sidste år, var fokuseret på at udvide Olympus’ afdeling for medicinsk udstyr og efterfulgte Yasuo Takeuchi, som havde styret firmaet gennem omfattende salg af aktiver.

Takeuchi vil midlertidigt genoptage CEO-ansvaret, bekræftede Olympus.

“Efter at have modtaget beskyldninger om hr. Kaufmanns involvering i ulovlige køb af narkotika, undersøgte Olympus, sammen med ekstern juridisk rådgiver, omgående,” udtalte virksomheden.

“Bestyrelsen konkluderede enstemmigt, at hr. Kaufmann sandsynligvis handlede i strid med vores globale adfærdskodeks, kerneværdier og virksomhedskultur,” tilføjede erklæringen.

Olympus udtalte, at Kaufmann, 56, blev bedt om at træde tilbage og accepterede.

Faldet på 7 % markerer Olympus’ største fald på én dag i næsten tre måneder.

På trods af dette er Olympus-aktierne steget med 35 % i løbet af det seneste år, hvilket er markant bedre end Nikkei 225-indeksets stigning på 24 %.

Detaljerne i beskyldningerne omkring Kaufmann, en af de få udenlandske ledere, der leder en stor japansk virksomhed, er stadig begrænsede.

Japan håndhæver strenge regler for stofbrug og -import, illustreret af en sag fra 2015, hvor en Toyota-chef blev anholdt for import af oxycodon.

Olympus har tidligere stået over for virksomhedsskandaler. For 13 år siden afslørede dets første udenlandske administrerende direktør, Michael Woodford, en større regnskabssvindel forbundet med overbetaling i forbindelse med opkøb, som havde skjult tab.

Kort efter blev Woodford afskediget og tabte et bud på at genvinde virksomhedens kontrol.

I august sænkede Olympus sin forventning om driftsindtægter for hele året på grund af de seneste års vækstudfordringer.

Citigroup-analytikere udtalte, at selvom situationen var uheldig, håndterede Olympus den korrekt. De tilføjede, at virksomhedens nomineringskomité undersøger mulighederne for en ny administrerende direktør, hvor Takeuchi – en leder af Transform Olympus-initiativet – betragtes som et stærkt valg.