Tysklands økonomi kæmper for at komme sig: Er vi på vej ind i et tabt årti?

Tysklands økonomi, som betragtes som Europas hjerte, viser bekymrende tegn på tilbagegang.

Engang fejret for sin modstandsdygtighed, står Tysklands økonomi nu ud som den langsomst voksende blandt G7- og eurolandene.

De seneste IMF-prognoser viser en forventet nedgang på 0,2 % i 2024 og kun 0,8 % vækst i 2025 – langt fra den robuste ekspansion, der engang var forbundet med Europas industrielle leder.

Et budgetgab på over 40 milliarder euro, kombineret med faldende skatteindtægter, der forventes at komme til kort med 60 milliarder euro i løbet af de næste fem år, tegner et billede af et land i økonomisk krise.

Og mens både små virksomheder og virksomhedsgiganter strammer livremmen, undrer nogle sig over, om Tyskland er på randen af et “tabt årti.”

Omkostningerne ved Tysklands afhængighed

I årtier hvilede Tysklands succes på dets evne til at levere varer af høj kvalitet på verdensplan, især til markeder som Kina.

Eksport tegner sig for næsten halvdelen af Tysklands BNP, meget højere end andre store økonomier, hvilket gør landet sårbart, når efterspørgslen falder.

I dag vakler tysk eksport til Kina, især inden for bil- og maskinsektoren.

Virksomheder som Deguma, der producerer industrimaskiner, kæmper med kunder, der forsinker ordrer, med henvisning til økonomisk usikkerhed og vaklende efterspørgsel.

Denne eksportnedgang har afsløret risiciene ved en økonomi, der er stærkt afhængig af eksterne markeder.

Og efterhånden som Kina i stigende grad skifter til lokale leverandører, og den globale handel aftager, kan Tysklands overafhængighed af eksport betyde problemer for langsigtet vækst.

Allerede nu har den tyske regering været nødt til at justere sine skattefremskrivninger nedad, hvilket signalerer, hvor udbredt dette økonomiske pres er ved at blive.

Den grønne drøm, til en høj pris

Tysklands ambitiøse Energiewende , eller “energiomstilling”, var beregnet til at positionere landet som førende inden for klimainitiativer, og presse på for vedtagelse af vedvarende energi.

Inden 2025 forventes subsidier til vedvarende energi at nå op på 18 milliarder euro, hvilket markerer en betydelig økonomisk forpligtelse.

Alligevel har overgangen været forbundet med høje omkostninger for tysk industri. Især for mindre virksomheder har det vist sig udfordrende at absorbere disse energiudgifter.

Tysklands afhængighed af russisk energi – tydeliggjort, da forsyningsafbrydelser øgede omkostningerne efter Ukraine-invasionen i 2022 – har yderligere kompliceret skiftet til vedvarende energi.

Mens regeringen sigter mod at gøre Tysklands økonomi klimaneutral, hævder kritikere, at det hurtige fokus på grøn energi driver driftsomkostningerne op og underbyder konkurrenceevnen, især blandt traditionelle industrier, der er afhængige af strøm til en overkommelig pris.

Samtidig har Tysklands beslutning om at udfase atomkraft efter Fukushima-katastrofen i 2011 gjort landet mere udsat for energiprisudsving.

Indtil videre bærer virksomhederne hovedparten af stigende omkostninger og et usikkert energilandskab, der endnu ikke har stabiliseret sig.

Nogle tyske virksomheder tilpasser sig landets grønne skifte og ser en mulighed i fremstødet for bæredygtige løsninger.

GNV, en virksomhed, der producerer geotermiske komponenter, rapporterede en stigning på 400% i ordrer i år, da efterspørgslen efter klimavenlig teknologi stiger.

Ved at udvide sin arbejdsstyrke og øge produktionen positionerer GNV og lignende virksomheder sig i Tysklands nye grønne økonomi.

Disse succeser viser en potentiel vej frem, selvom de kun repræsenterer en brøkdel af landets mest fremtrædende virksomheder.

Politiske splittelser sætter den økonomiske handling i stå

Tysklands økonomiske udfordringer forværres af politisk krise, da koalitionsregeringen ledet af kansler Olaf Scholz kæmper for at blive enige om vigtige politikker.

Koalitionen, en usædvanlig alliance af socialdemokrater, grønne og liberale, støder ofte sammen om spørgsmål som klimareguleringer, industripolitik og økonomiske reformer, hvilket efterlader erhvervsledere frustrerede over forsinkelser og ubeslutsomhed.

Denne uenighed har haft en håndgribelig indvirkning på økonomien.

En nylig undersøgelse afslørede, at næsten 37 % af de tyske virksomheder nu overvejer at reducere produktionen eller flytte til udlandet, mod 31 % året før.

Miljøpartiets stærke holdning til klimapolitikken har skabt spændinger i koalitionen og har trukket kritik fra både virksomheder og lokale ledere.

I regioner som Thüringen giver virksomhedsejere skylden for stigningen i lovgivningsmæssige byrder for at kvæle væksten, mens bureaukratiske forhindringer og høje skatter har yderligere dæmpet erhvervstilliden.

Dette politiske dødvande, kombineret med en aldrende infrastruktur, ses i stigende grad som en barriere for de strukturelle reformer, Tyskland har brug for for at forblive konkurrencedygtig.

Tysklands bilindustri er på kanten

Som en af de største bidragydere til landets BNP kæmper Tysklands bilsektor nu med stigende omkostninger, faldende efterspørgsel efter elektriske køretøjer og hård konkurrence fra kinesiske producenter, der tilbyder overkommelige elbiler.

Volkswagen annoncerede for nylig sine første fabrikslukninger i Tyskland, et historisk træk, der afspejler den bredere nedtur i bilindustrien.

Virksomheder som BMW og Mercedes-Benz har sænket overskudsprognoserne med henvisning til svagere efterspørgsel, især i Kina – et marked, der engang tegnede sig for en betydelig del af deres salg.

Ringvirkningerne mærkes på tværs af industrien og påvirker de mange leverandører og små virksomheder, der støtter Tysklands bilproducenter.

Dette skift har efterladt nogle bilproducenter, der kæmper for at justere. Volkswagen har for eksempel forpligtet sig til omkostningsbesparende foranstaltninger, herunder fyringer og potentielle produktionsnedskæringer, for at forblive konkurrencedygtig.

Men efterhånden som tabet af arbejdspladser stiger, og forsyningskæderne svækkes, begynder industriens nedtur at vise sig i Tysklands beskæftigelsesstatistikker.

Situationen er et advarselstegn for landets økonomiske fremtid i betragtning af bilsektorens betydning for Tysklands industrielle identitet og bredere økonomi.

Kan Tyskland genvinde sin økonomiske modstandskraft?

Tysklands udsigter er blevet et fokuspunkt for blandede perspektiver, med nyere rapporter, der tilbyder både optimisme og forsigtighed.

En nylig Bloomberg-rapport tyder på, at Tysklands økonomiske afmatning “kan være ved at ende” med en lille forbedring i erhvervstilliden.

Ifo-forventningsindekset, som steg i oktober, antyder potentiel stabilisering, da sektorer som turisme og IT viser vækst.

For servicesektoren, som har oplevet fremgang midt i produktionskampene, giver de seneste data et glimt af håb.

Alligevel er de fleste økonomer stadig ikke overbeviste og hævder, at denne optimisme kan være for tidlig.

Tysklands industrielle base er stadig i en usikker situation. På trods af nogle positive læsninger afslører de bredere økonomiske data dybtliggende problemer, der fortsætter med at trække væksten i bero.

Med et femårigt underskud i skatteindtægter, der forventes at være på 60 milliarder euro og et budgetgab på over 40 milliarder euro, tyder Tysklands finansielle udsigter på økonomisk krise snarere end genopretning.

De fleste traditionelle industrier kæmper stadig med stigende omkostninger, energiusikkerhed og politiske hindringer.

Eksperter hævder, at der er et presserende behov for strukturelle reformer for at sænke energiomkostningerne, strømline reglerne og genopbygge Tysklands infrastruktur.

Politisk dødvande i koalitionsregeringen har forsinket nødvendige reformer, og en nylig undersøgelse viser, at 37 % af virksomhederne nu overvejer at flytte eller skære ned i produktionen på grund af disse byrder.

Én ting er sikkert: presset på Tysklands økonomi er mere intenst end nogensinde. Dens vej frem vil kræve beslutsom handling for at bygge bro mellem traditionelle industrielle styrker og kravene fra en grøn økonomi.

For nu bliver muligheden for et tabt årti højere og højere, som månederne går, og efterlader Europas største økonomi ved en korsvej, hvor hver beslutning kan definere landets fremtid.