Cardano (ADA) er i øjeblikket ved en korsvej, da prisen svinger omkring $0,33, nærmer sig et års laveste niveau.

I løbet af den seneste måned har ADA oplevet et bemærkelsesværdigt fald på 16,5 %, hvor markedsstemningen er blevet mere og mere bearish.

On-chain-målinger peger på en bearish stemning for Cardano

On-chain-metrics tegner et dystert billede, med daglige aktive adresser i tab, der stiger fra 1.680 til næsten 12.000 på bare en uge.

Nylige IntoTheBlock-data afslører, at svimlende 79% af ADA-indehaverne registrerer tab, da kun 17% af indehaverne forbliver i profit.

Denne situation forværres af et stejlt fald på 89 % fra dets rekordhøje niveau på 3,10 USD, der blev registreret i september 2021.

Planlagte ADA-tokenoplåsninger øger det nedadgående pres; for eksempel blev 18,53 millioner ADA-tokens til en værdi af cirka $6,15 millioner frigivet den 27. oktober, med et andet identisk beløb forventet den 1. november.

Disse oplåsninger, selvom de er relativt små sammenlignet med Cardanos samlede markedsværdi på $11,8 milliarder, bidrager til et allerede anspændt markedsmiljø.

Den bearish-stemning bliver yderligere understreget af en fremtrædende analytikers vurdering, der tyder på et potentielt krak på op til 30 %, med en målpris på $0,23.

På trods af et lille nyligt stigning på 0,4 %, er ADA fortsat et fald på 8,9 % for ugen, ledsaget af et fald på 14 % i handelsvolumen, hvilket signalerer aftagende markedsaktivitet.

Den overordnede analyse er fortsat bearish, selvom der er et glimt af håb, da ADA forsøger at stabilisere sig inden for en tre-måneders handelsinterval.

Muligheden for, at ADA bliver bullish

Mens Cardano står over for et turbulent marked præget af betydelige tab og bearish sentiment, signalerer den igangværende udvikling og stigende TVL en mere optimistisk fremtid.

Cardanos Total Value Locked (TVL) nærmer sig nye højder ifølge DeFilLama-data, hvilket giver et positivt modspil til dets nuværende priskampe.

Netværkets TVL er støt stigende, hvilket skyldes den stigende brug af DeFi-protokoller og løbende forbedringer, der sigter mod at øge gennemløbet og reducere transaktionsomkostningerne.

I de sidste 24 timer har ADA formået at stige med over 2%, og handles i øjeblikket til $0,3373, hvilket indikerer, at nogle investorer stadig har en vis tillid til dens fremtid.

Teknisk analyse viser tegn på potentiel vending, hvor handelsvolumen er steget med mere end 61 % i løbet af den sidste dag.

Denne stigning i volumen indikerer stigende interesse blandt både detail- og institutionelle investorer.

Analytikere mener, at fortsatte forbedringer af Cardano-netværket, især med hensyn til skalerbarhed og interoperabilitet, vil tiltrække flere udviklere og brugere, hvilket potentielt kan drive ADA’s pris højere i det lange løb.

Balancen mellem disse faktorer vil bestemme ADA’s bane i de kommende uger, da investorer fortsat er opmærksomme på indikatorer for markedsopsving.