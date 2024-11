Den britiske finanstilsynsmyndighed annoncerede en bøde på £350.000 (454.224 $) til Kristo Käärmann – milliardærens administrerende direktør for Wise PLC (LON: WISE) i mandags. Aktierne i den finansielle teknologivirksomhed er i minus ved skrivning.

Käärmann solgte aktier til en værdi af omkring 10 millioner pund, men undlod at rydde den relaterede skattepligt i 2017.

Financial Conduct Authority fandt derfor, at den administrerende direktør var i strid med regel 4 i dens ledelsesadfærd.

Wise-aktien er faldet mere end 25 % i forhold til dens højeste niveau i år til dato ved skrivning.

Käärmann har tidligere haft problemer med skatteansøgninger

Regel 4 i FCA’s Senior Management Conduct forventer, at topledere på passende måde afslører “enhver information, som FCA med rimelighed ville forvente varsel om.”

I dag var det ikke første gang, at Kristo Käärmann fra Wise PLC blev idømt en bøde for et problem relateret til hans skatteansøgninger.

Han var for sent med at indsende sine selvangivelser for 2017-18, som Hendes Majestæts Indtægter og Told beordrede ham til at betale 365.651 £ i bøde i 2021.

Den administrerende direktørs skattepligt for det år var £720.495, ifølge HMRC.

Skatteopkrævningskontoret føjede også Käärmann til sin liste over offentlige skattemisligholdere på det tidspunkt.

FCA forventer højere standarder fra ledere af finansielle virksomheder, sagde Therese Chambers, agenturets fælles administrerende direktør for håndhævelse og tilsyn.

“Det burde have været indlysende for hr. Käärmann, at han havde brug for at fortælle os om disse spørgsmål, som var yderst relevante for vores vurdering af hans egnethed og ordentlighed,” tilføjede hun.

Er Wise aktie værd at købe i oktober?

Kristo Käärmann er fortsat fuldt ud forpligtet til at nå den langsigtede vision for Wise PLC.

Som svar på straffen, som Financial Conduct Authority i Det Forenede Kongerige annoncerede i morges, sagde han:

Efter flere år og fuldt samarbejde med FCA har vi afsluttet denne proces. Vi fortsætter med at opbygge et produkt og en virksomhed, der vil tjene vores kunder og ejere i de kommende årtier.

David Wells – formand for det globale pengeoverførselsfirma gentog også i dag, at Wise tager sine regulatoriske forpligtelser meget alvorligt.

Wise-aktien har været i en kraftig nedadgående trend i løbet af de sidste seks måneder, men Wall Street er fortsat overbevist om, at et opsving er i sigte.

Analytikere vurderer i øjeblikket fintech til “overvægt” og ser en opside i aktiekursen til £9,50 i gennemsnit, hvilket indikerer potentiale for omkring 30% opside herfra.

Men aktier i London-hovedkvarteret forbliver uattraktive for indkomstinvestorer, da de i øjeblikket ikke udbetaler udbytte.