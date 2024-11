Xpeng starter opførelsen af et nyt anlæg til at producere 10.000 flyvende biler årligt

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Xpengs flyvende bildivision, Xpeng AeroHT, har lanceret byggeriet af en 180.000 kvadratmeter stor produktionsfabrik i Guangzhou, målrettet produktionen af dens nyligt afslørede modulære flyvende bil, Land Aircraft Carrier (LAC).

Denne facilitet skal være færdig i 2026 og vil have en kapacitet til at producere op til 10.000 enheder årligt.

Efter at have genereret over 3.000 forudbestillinger siden udgivelsen i september, placerer Xpeng sin avancerede transportinnovation på forkant med Kinas modulære flyvende bilsektor.

Hvad er Xpengs land hangarskib?

Xpengs land hangarskib, der blev introduceret i september, til en pris på cirka 2 millioner yuan, er et todelt køretøj med kapacitet til både land- og luftrejser.

LAC består af en tre-akslet bærer og en stor drone, der selvstændigt kan lande og lægge til kaj i bæreren.

Efter sin første offentlige demonstration på det kommende Zhuhai Air Show i november 2024 tilbyder køretøjets modulære design alsidighed til flere anvendelser, fra nødtjenester til privat transport.

Selvom efterspørgslen kan være begrænset blandt individuelle købere, forventer Xpeng stor interesse fra sektorer som redning og offentlige tjenester, hvor mobilitet er afgørende.

Xpeng er ikke den eneste kinesiske bilproducent, der kommer ind i det flyvende bilrum. For nylig afslørede Chery også sit modulære flyvende køretøj, hvilket fremhæver den eskalerende interesse for at flyve biler på tværs af Kinas bilindustri.

Potentialet ved flyvende biler stemmer overens med Kinas ambition om at være førende inden for nye transportløsninger.

Udviklingen af understøttende regler for sikker, daglig brug af disse køretøjer vil sandsynligvis påvirke en bredere anvendelse.

LAC måler 5,5 meter i længden, 2 meter i bredden og 2 meter i højden, med minimalistisk, aerodynamisk stil. Bygget på Xpengs 800V EREV-platform, kan transportøren nå en blandet rækkevidde på 1.000 km pr. opladning.

Flykomponenten, en helelektrisk drone, kan automatisk docke med luftfartsselskabet og er udstyret til at håndtere 5-6 flyvninger på fuld opladning. Dens højspændingssystem gør det muligt for dronen at genoplade fra 30 % til 80 % på kun 18 minutter.

Xpengs nye fabrik i Guangzhou

Xpengs nye fabrik, der ligger i Guangzhou Development Zone, vil huse fire produktionsværksteder, der dækker processer fra montage til maling.

Selvom byggeriet oprindeligt var planlagt til september, forventes anlægget nu at være operationelt i tide til Xpengs 2026-produktionsmål.

Fabrikkens eneste fokus vil være på fremstilling af flykomponenten i LAC, hvor transportskibsmonteringen finder sted på Xpengs eksisterende faciliteter.

På trods af tidlig entusiasme står kommercialiseringen af flyvende biler over for regulerings- og prisudfordringer.

De høje omkostninger ved LAC, kombineret med Kinas voksende juridiske ramme for flyvende køretøjer, kan hindre adoption på massemarkedet.

Ydermere er opnåelse af et flyvecertifikat fortsat et krav for kommerciel drift af disse køretøjer.

Alligevel kan Xpengs fokus på partnerskaber med institutionelle kunder, herunder redningstjenester, mindske efterspørgselsrisici blandt private forbrugere.

Land hangarskibets succes kan omdefinere Xpengs status på det globale bilmarked.

Dets satsning på flyvende køretøjer stemmer overens med fremkomsten af højteknologiske mobilitetsløsninger, som mange forventer vil forme fremtiden for by- og nødtransport.

Da Xpeng er pionerer inden for flyvende bilteknologi, kan lanceringen af dets fabrik signalere yderligere fremskridt, hvilket driver Kinas lederskab inden for avanceret bilproduktion.