Bitcoin Cash (BCH) er blandt de mest vindende mønter, da den bedste kryptovaluta Bitcoin (BTC) hopper til over $71k.

Prisen på adskillige altcoins har også sporet BTC-opsiden i de sidste par dage, hvor Tezos (XTZ) er steget fra et lavpunkt på $0,62.

Mens Bitcoin ser på et potentielt løb til et nyt rekordhøjdepunkt, tyder on-chain data på, at købspresset kan kaste Bitcoin Cash og Tezos højere.

BCH-prisen springer 8 %

Bitcoin Cash er i øjeblikket et af de bedste tokens med 24 timers gevinster i de 100 største kryptovalutaer.

Prisen på Bitcoin-gaffel-tokenet er steget med mere end 8% for at nå tops sidst set i begyndelsen af august, 2024.

I øjeblikket handler BCH tæt på $384, da tyre ser ud til at holde fast i gevinster midt i et potentielt stigende trekantudbrud.

BCH er lige over trendlinjen, der har fungeret som nøglemodstand flere gange i de seneste to måneder.

Hvis købspresset opretholder, og tyre klarer yderligere gevinster, kan altcoinen stige til juni 2024-højder over $430 og sandsynligvis give mulighed for en gentest af $500-området.

Et kig på det daglige diagrams Moving Average Convergence Divergence (MACD) og Relative Strength Index (RSI) indikatorer tyder på en bullish fortsættelse.

BCH price chart. Source: TradingView

I mellemtiden er åbne rentedata i Bitcoin Cash-futures steget 20,7 % i de seneste 24 timer til over $231 millioner.

Coinglass-data viser, at flere shorts er blevet likvideret det seneste døgn sammenlignet med longs, da BCH-prisen viste en opadgående bane.

Tezos-prisen stiger igen midt i BTC-stigninger

Prisen på Tezos (XTZ) brød højere, efter at tyre dæmpede en nedadgående tendens nær $0,60-zonen. I løbet af de sidste 24 timer er prisen fortsat højere og nåede op på $0,67.

Købere har tidligere kæmpet med en forsyningsmur på disse niveauer, hvor sidste gang et udbrud ikke skete, da Tezos handlede lavere.

Tezos nåede dog tops på $1,60 under den sidste store tyr-fase i marts, hvilket kan være et nøglemål, hvis Bitcoin fører kryptomarkedet højere op.

XTZ price chart. Source: TradingView

Fra det daglige diagram er det tydeligt, at der er dannet en efterspørgselsgenindlæsningszone med en vandret støttelinje nær $0,60.

Hvis priserne holder sig over denne linje, på trods af lavere væge, kan det blive eksplosivt for tyre igen. Et symmetrisk trekantudbrud vil betyde, at det bearish-udsigt, der har opslugt XTZ, er aftagende.

Ikke desto mindre skal XTZ-prisen opretholde et opadgående momentum for at bringe det mulige rally ud over $1 i spil.

Hvis dette sker, kan Tezos styrke gevinsterne midt i en ny konsolidering. Afvisning kunne dog se, at bjørne sigte mod $0,54.