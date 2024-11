Kinesiske elbiler (EV)-lagrene steg i Hongkong efter rapporter om nye regeringsforanstaltninger, der sigter mod at fremskynde udviklingen af sektoren for nye energikøretøjer.

Det statsstøttede nyhedsbureau Xinhua rapporterede tirsdag, at centrale regeringsagenturer planlægger at øge indkøbet af nye energikøretøjer som en del af en bredere indsats for at fremme industrien.

Regeringen pålægger mindst 30 % af køb af nye køretøjer at være elbiler

Et centralt højdepunkt fra regeringens retningslinjer, dateret 27. september, er direktivet om, at elbiler skal udgøre ikke mindre end 30 % af alle nye køretøjer, der årligt købes af offentlige myndigheder.

Derudover tilskynder planen til udvikling af el-infrastruktur, herunder opførelse af nye ladestandere, for at gøre overgangen til elbiler nemmere for forbrugerne.

Disse tiltag er en del af Kinas bredere strategi om at føre an inden for grøn teknologi og opfylde sine mål for CO2-neutralitet.

Regeringens øgede fokus på nye energikøretøjer har indsprøjtet optimisme i markedet, hvilket afspejles i aktiekursbevægelsen hos store kinesiske elbilselskaber.

NIO, Xpeng, Li Auto og BYD ser aktiegevinster

Efter nyheden så NIO Inc. sin aktie stige så meget som 13 % i Hong Kong, og blev den bedste performer på MSCI China Index.

Tilsvarende steg Xpeng Inc. op til 8%, og Li Auto Inc. oplevede en stigning på over 2%. BYD Co., en førende aktør i sektoren, steg også med 1,8%, da selskabet forberedte sig på at offentliggøre sin indtjening for tredje kvartal onsdag.

Dette rally fremhæver investorernes tillid til den kinesiske elbilsektor, drevet af forventninger om øget statsstøtte og markedets efterspørgsel efter renere teknologier.

Boost til aktiekurserne kommer midt i den kinesiske regerings igangværende bestræbelser på at reducere emissioner og øge brugen af elbiler i hele landet.

Opladningsinfrastruktur nøglen til at understøtte EV-adoption

Ud over at påbyde køb af elbiler understreger retningslinjerne behovet for at udvide opladningsinfrastrukturen for at sikre en jævnere brug af elbiler.

Dette forventes at tilskynde både private og kommercielle brugere til at skifte til elbiler, hvilket yderligere understøtter industriens vækst.