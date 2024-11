Analytikere slår en optimistisk tone forud for Chipotle Mexican Grills indtjening for tredje kvartal, der er planlagt til at blive offentliggjort på tirsdag, og forventer, at selskabet vil rapportere solid vækst i omsætning og indtjening.

Indtjeningen vil blive overvåget nøje, da det er restaurantkædens første indtjeningsmeddelelse efter afgang af dens stjerne-CEO Brian Niccol, der forlod i august for at lede Starbucks, hvor nyheden om hans afgang udløste et fald på 14 % i CMGs aktiekurs kl. tiden.

Men siden august, selv i en post-Niccol-æra, er aktien kommet sig og er fortsat med at stige, og indtjeningen forventes at holde momentum i gang.

“Chipotle fremstår som en overbevisende indtjeningskandidat,” sagde Zacks Investment Research.

The Street forudser, at Chipotle vil rapportere en indtjening på 25 cent per aktie, en stigning på 8,7% år-til-år, på en omsætning på 2,8 milliarder dollar, hvilket er højere med 13,9% fra samme kvartal for et år siden.

Same-store-salget forventes at stige med 6,3 % i forhold til kvartalet året før, hvilket signalerer en konstant forbrugerinteresse.

Returnering af røget bryst for at øge salget

Brian Niccols afgang fra fast-casual burrito-kæden var betydelig, da han i løbet af hans 6-årige embedsperiode lykkedes med at vende kæden, der led af en nedtur efter at have mistet forbrugernes tillid efter en række fødevarebårne sygdomme.

Under hans overvågning blev virksomhedens salg fordoblet, og aktiekursen steg omkring 800%. Aktien var faldet så meget som 14% ved nyheden om hans afgang, men har siden indhentet tabene.

The Streets tillid til Chipotle kommer fra dets stærke markedspositionering i hurtig-casual-sektoren, innovative teknologiske muligheder og effektive forsyningskædestyring.

Disse elementer har cementeret Chipotles appel på tværs af indkomstniveauer, ifølge UBS-analytiker Dennis Geiger, der sagde i en Barrons rapport,

Vi betragter fortsat CMG som godt positioneret til trafikoverpræstationer og marginforøgelser gennem ’24 og ’25 selv mod en hård makro.

Dette kvartals præstationer vil sandsynligvis drage fordel af returneringen af Smoked Brisket, en fan-favoritvare, der historisk set har øget salget.

Chipotle har ikke været immun over for brancheomspændende udfordringer, herunder højere fødevare- og arbejdsomkostninger.

Mens nogle analytikere ser stigende udgifter som en potentiel udfordring for marginer, mener Geiger, at Chipotles driftseffektivitet kan hjælpe med at støde på disse omkostninger.

Efterhånden som økonomien stabiliserer sig, kan Chipotle også overveje strategiske prisstigninger for at opveje dette pres.

Boatwrights investoradresse for at vejlede aktiens reaktion efter indtjening

Denne indtjeningsopfordring vil markere den midlertidige CEO Scott Boatwrights første mulighed for at præsentere virksomhedens vision for investorer.

Efter at have været hos Chipotle i syv år, ses Boatwright af nogle som en potentiel langsigtet kandidat til CEO-rollen.

Stifel-analytiker Chris O’Cull kommenterede Boatwrights indflydelse og skrev: “Dette kvartal vil være den første mulighed for den midlertidige administrerende direktør Scott Boatwright til direkte at henvende sig til investorer, og vi tror på, at hans evne til at skabe tillid til selskabets udsigter vil tage højde for aktiens post- indtjeningsreaktion.”

Både investorer og analytikere er ivrige efter at høre Boatwrights perspektiv på opretholdelse af vækst og strategisk positionering, når Chipotle går ind i en ny fase af ledelse.

Chipotles aktie har klaret sig stærkt i år, en stigning på 33%, med en nylig lukning på 2% højere til $60,60.

Ifølge Barron’s, efter en august-anbefaling fra publikationen midt i et to-måneders aktiefald og efterfølgende 50-til-1-split, er aktierne siden steget yderligere 14%, hvilket understreger markedets tillid til Chipotles udsigter.

Analytikere forventer, at virksomheden forbliver robust efter indtjening, drevet af robust salg og en voksende loyal kundebase.