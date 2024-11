Dogecoins seneste præstation har injiceret optimisme i det bredere kryptovalutamarked, da tokenet nærmer sig et afgørende modstandsniveau.

Det digitale aktiv, som var stagneret nær $0,1, er steget med stigende bullish sentiment og stigende volumen.

Denne opadgående tendens antyder Dogecoins potentiale til at bryde ud og nå en målpris på $0,15.

Hvis momentum holder, kan en ‘gyldent kors’-formation materialisere sig på diagrammet, hvilket markerer et stærkt opadgående signal for tokenet.

I mellemtiden viser andre altcoins, inklusive Brett (BRETT) og Ethena (ENA), lignende positive signaler, hvor nogle allerede opnår betydelige modstandszoneudbrud.

Dogecoins prisvolatilitet

Efter uger med lav volatilitet har Dogecoins pris endelig vist bevægelse, og brudt forbi sit månedlige lavpunkt på $0,1.

Denne stigning har givet næring til en bullish stemning, hvor betydelig markedsdeltagelse indikerer yderligere potentiel vækst.

For nylig er Dogecoins handelsvolumen steget, hvilket forstærker et potentielt udbrud.

Analytikere antyder, at Dogecoins bullish indikatorer, inklusive dens pris, der nærmer sig en stor modstand på $0,16, sætter den op til en stigning på 25% til $0,15.

Kilde: Coinpedia

Med øget markedstillid og et forventet ‘gyldent kryds’ – hvor et kortsigtet glidende gennemsnit krydser over et langsigtet – kan Dogecoins momentum intensiveres.

On-Balance Volume (OBV), som har holdt sig stabil gennem markedsudsving, indikerer stærk støtte.

En lukning over $0,165 kan skabe en landingsbane for Dogecoin til at nå $0,185, hvilket potentielt baner vejen for at overgå $0,2.

Brett-prisen genvinder $0,1

Efter Dogecoins føring har Brett (BRETT) vist modstandsdygtighed ved at bryde ud af en symmetrisk trekantformation på hitlisterne.

Dette træk signalerer et nyt opsving, hvor Bretts pris genvinder $0,1. Skulle tokenet holde dette niveau, er det godt positioneret til at udfordre den næste modstand omkring $0,12.

Kilde: Coinpedia

Tekniske indikatorer som Relative Strength Index (RSI) understøtter denne bullish sentiment og fastholder en opadgående bane.

OBV, der gentager Bretts konsekvente styrke, er steget over den stigende støtte, hvilket signalerer vedvarende efterspørgsel.

Da tokenet bryder modstandsniveauer mellem $0,103 og $0,105, kan et rally over $0,12 være i sigte, hvilket sætter en ny trend, da markedet ser mod begyndelsen af november for yderligere bevægelser.

Ethenas tekniske data peger på en stigning mod $0,5

Ethena (ENA) er steget støt med bemærkelsesværdig støtte fra bullish tekniske indikatorer.

Konsekvent vækst har placeret tokenet i et positivt interval og nærmer sig en afgørende modstand inden for $0,41 til $0,43 zonen.

MACD, en momentumindikator, viser salgstrykket aftagende, når tokenet kanter mod en bullish crossover.

Kilde: Coinpedia

RSI-aflæsninger afslører en bullish divergens, hvilket yderligere signalerer et potentielt opadgående udbrud.

Da prisen nærmer sig toppen af en symmetrisk trekantformation, ser Ethena ud til at overstige $0,5, hvis denne tendens fortsætter.

Markedet ser dette som en potentiel markør for en bredere alt-sæson, hvor mindre kendte tokens ofte oplever kraftige prisstigninger.

Ethenas trinvise gevinster tyder på, at det kunne være blandt nøgleaktørerne, hvis markedsforholdene forbliver gunstige.