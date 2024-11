GMX er en decentraliseret udveksling (DEX) platform til evig og spot kryptohandel.

Det understøtter Bitcoin, Ethereum og andre aktiver med op til 100X gearing. I løbet af de seneste 24 timer er GMX-prisen steget mere end 14%.

GMX-tokenet nåede et lavpunkt på $20 efter et nyligt bearish flip.

Ikke desto mindre handler det nu over $24, da tyre så ud til at øge gevinsterne. Daglig volumen er steget med 172 % til over 39 millioner dollars på grund af opadgående pres.

GMX-Solana med Chainlink integration

For nylig afslørede GMX-teamet vigtige forbedringer, herunder hurtigere indlæsningstider, markedsdatahentning og visning af diagramlys.

Platformen har også lanceret APE/USD-markedet, hvilket bringer ApeCoin (APE) evige swaps og spothandel til brugerne.

Dette kommer dog en dag efter, at børsen tilføjede de syntetiske SUI/USD- og SEI/USD-markeder.

Målet er at give brugerne mulighed for at gå langt eller kort på de to mønter.

Udover at lancere flere nye aktiver på DEX, har GMX set endnu en milepæl – det fællesskabsdrevne projekt GMX-Solanas integration af Chainlink Data Streams.

GMX-Solana sigter mod at bringe GMX V2-platformen til brugere i Solana-økosystemet.

Projektet vil udnytte Chainlinks datastrømme som dets orakelløsning til GMX-Solana Perp DEX, med forskellige fordele.

Blandt disse er adgang til sikre eksekveringspriser, likvidationer og beregninger af funding rate.

Som en udvidelse af GMX-protokollen giver GMX-Solana brugerne mulighed for at udnytte effektivitet og gennemsigtighed, når de handler med evig handel.

“GMX-Solana vil støtte hundredvis af aktiver, demokratiseret likviditetstilførsel gennem GLV, en innovativ Trade-to-Mint økonomisk model og uovertruffen eksekveringshastighed – hvilket muliggør højtydende selvdepothandel uden mellemmænd,”skrev projektet på X.

GMX/USD pris

GMX-kursen faldt i sidste uge, efter at Binance annoncerede afnoteringen af GMX/BTC-handelsparret.

Faldet til tæt på $20 fik købere til at stirre på et potentielt råd til lavpunkter set i april, da tokenet ramte $17,90, før det rejste sig til at svæve over $35 i august.

Mens prisen forbliver i rødt i løbet af den seneste måned med en præstation på -6 %, er den vendt positivt i den ugentlige tidsramme.

GMX/USDT er steget med 14 % i løbet af de sidste 24 timer, hvilket gør det blandt de største vindere i de største kryptovalutaer med markedsværdi på $235 millioner.

Stemningen er positiv, da tyre svæver over $24, hvilket tyder på, at en potentiel opadgående fortsættelse er primær støtte.

På den negative side kunne $23,29 og $21,00 være nøglezoner.