Har Taiwan virkelig ‘stjålet’ den amerikanske chipindustri, som Trump hævder?

I et nyligt interview på The Joe Rogan Experience genoptog tidligere præsident Donald Trump en omstridt debat ved at hævde, at Taiwan havde “stjålet” USA’s halvlederindustri.

Trumps bemærkninger afspejler tidligere beskyldninger, han har fremsat, og hævder, at Taiwan har taget kontrol over en teknologi, der er afgørende for den amerikanske økonomi.

Eksperter hævder dog, at Taiwans dominans inden for halvlederfremstilling ikke er resultatet af tyveri, men snarere en innovativ forretningsmodel og årtiers investeringer.

Efterhånden som det amerikanske præsidentkapløb i 2024 intensiveres, rejser fokus på Taiwans halvlederindustri – ledet af Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – spørgsmål om, hvad Trumps potentielle tilbagevenden til embedet kan betyde for den globale chipsektor.

Trumps perspektiv: tariffer og ‘beskyttelsesgebyrer’

Trumps kommentarer afspejler hans bekymringer om amerikansk afhængighed af Taiwans halvlederoutput.

Under interviewet kritiserede han CHIPS-loven og antydede, at amerikanske midler ikke skulle bruges til at gavne udenlandske firmaer, der opretter fabrikker indenlandsk.

Hvis han blev genvalgt, foreslog Trump at indføre tariffer på taiwanske chips, specifikt dem fra TSMC, som fremstiller chips til teknologigiganter som Apple og Nvidia.

Han foreslog endda, at Taiwan skulle betale USA for sit forsvar, en forestilling, som Taiwans embedsmænd afviste som et uvelkomment “beskyttelsesgebyr”, ifølge CNN .

TSMC-aktierne faldt med 4,3% som reaktion, hvilket understreger markedets følsomhed over for geopolitiske spændinger.

Taiwans halvledersucces

Eksperter imødegår Trumps anklager og understreger, at Taiwans halvlederindustri er opstået gennem fremsyn og strategisk planlægning i stedet for at “stjæle” amerikansk teknologi.

TSMC, etableret af Morris Chang i 1987, var banebrydende for en “pure-play støberi”-model.

I stedet for at designe sine chips fokuserede TSMC udelukkende på fremstilling for andre virksomheder – en ny tilgang på det tidspunkt.

Dette gjorde det muligt for TSMC at skalere produktionen, tiltrække kunder på tværs af sektorer og blive en knudepunkt i den globale halvlederforsyningskæde.

“TSMC’s succes stammer fra et fokus på fremragende fremstilling og stordriftsfordele, ikke fra at tage noget fra USA,” blev Christopher Miller, forfatter til Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology , citeret af CNN.

Denne fremstillingsfokuserede tilgang, parret med Taiwans økosystem af dygtige ingeniører, har gjort det til verdens førende leverandør af avancerede chips, der producerer over 90% af den globale produktion, ifølge Semiconductor Industry Association.

Intels og Samsungs forsøg på at kopiere TSMC’s støberimodel understreger, hvordan Taiwans halvlederstigning var organisk, ikke opportunistisk.

Hvorfor amerikanske virksomheder er afhængige af TSMC

På trods af Trumps kritik er amerikanske teknologigiganter som Amazon, Microsoft og Google dybt afhængige af TSMCs avancerede fremstilling.

Truslen om en potentiel konflikt mellem Kina og Taiwan har øget USA’s interesse i at reducere denne afhængighed, hvilket har ført til initiativer som CHIPS Act, underskrevet af præsident Joe Biden i 2022, med det formål at øge amerikansk chipproduktion.

Det er imidlertid ikke nogen enkel opgave at bygge en indenlandsk halvlederproduktionsbase; Intel og andre virksomheder står over for høje omkostninger, mangel på arbejdskraft og lovgivningsmæssige udfordringer i USA, hvilket fremhæver kompleksiteten i Trumps indsats for at bringe chipfremstilling hjem.

For TSMC byder det også på udfordringer at ekspandere til USA.

Virksomheden bygger tre faciliteter i Arizona, men er stødt på forsinkelser på grund af forskelle i arbejdskultur og arbejdslovgivning.

“TSMC skal tilpasse sine operationer, så de passer til den lokale kultur og arbejdsmarkedssystemer, hvis den virkelig ønsker at blive en global virksomhed,” sagde den tidligere TSMC R&D-direktør Konrad Young til CNN .

Amerikansk-Taiwan chip dilemma

Hvis Trump skulle indføre told på taiwanske halvledere, kunne det komplicere forsyningskæder og øge omkostningerne på tværs af teknologisektoren.

Citi-analytikere bemærkede, at takster ville involvere omfattende revisioner i betragtning af den komplekse sammensætning af chips i elektroniske enheder.

Historien tyder på, at en handelskonflikt kan fremkalde gengældelse fra Kina, som det sås, da Beijing begrænsede den amerikanske chipproducent Microns adgang til det kinesiske marked under tidligere spændinger.

På den anden side kan et Trump-præsidentskab favorisere amerikanske chipproducenter som Intel og Texas Instruments, hvilket potentielt kan omforme industriens konkurrencemæssige landskab.

Mens USA kæmper med at sikre sin chipforsyning, er Taiwans rolle fortsat uundværlig.

Trumps kommentarer understreger udfordringerne ved at reducere afhængigheden af udenlandske chipproducenter og samtidig afbalancere geopolitiske overvejelser.

I mellemtiden fortsætter TSMC’s indflydelse i det globale teknologilandskab med at vokse.

Men som Konrad Young foreslår, vil nøglen til enhver succesfuld ekspansion ligge i samarbejde snarere end konkurrence, hvilket fremmer et miljø, hvor både amerikanske og taiwanske virksomheder kan trives for en bæredygtig fremtid for halvledere.

I den bredere debat illustrerer Taiwans vej til halvlederdominans en strategisk model, som rivaler søger at efterligne frem for at erstatte.

Mens Trumps påstande skaber overskrifter, er industrieksperter enige: Taiwan stjal ikke Amerikas chipindustri – det byggede en, der er blevet verdens misundelse.