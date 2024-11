Hvad betyder Frankrigs gældsproblemer for Europa?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Det er svært at være optimistisk omkring Frankrigs økonomiske situation på det seneste.

I sidste uge nedjusterede Moody’s Frankrigs kreditudsigter fra “stabile” til “negative”, et skridt, der også understøtter tidligere bekymringer fra Fitch.

Med en gæld, der forventes at ramme 115 % af BNP næste år, og et årligt underskud forventes at nå 6,1 %, har Frankrig nu en af de mest usikre finansielle positioner i Europa.

Nedjusteringen rejser væsentlige spørgsmål om Frankrigs evne til at styre sine finanser og den fremtidige stabilitet i den europæiske økonomi som helhed.

Et øjebliksbillede af Frankrigs økonomiske problemer

Frankrigs finanspolitiske forringelse har trukket betydelig kritik fra internationale agenturer, hver advarsel om øgede risici for en af Europas største økonomier.

Moody’s nævnte Frankrigs voldsomme gæld og underskud, samt et uforudsigeligt politisk klima, som primære årsager til nedjusteringen.

Landets statsgæld er steget til 112 % af BNP, ansporet af omfattende udgifter under de seneste økonomiske kriser som COVID-19 og den efterfølgende inflationsstigning.

Premierminister Michel Barnier har foreslået et sparebudget for at tøjle udgifterne og hæve skatten på de velhavende, med det formål at generere 60 milliarder euro i besparelser alene næste år.

Alligevel har selv denne ambitiøse plan kæmpet for at vinde indpas og har mødt modstand fra begge ender af det politiske spektrum.

Nedjusteringen er et advarselsskud, der har sendt låneomkostningerne for Frankrig til et højdepunkt på næsten ti år.

Renterne på franske obligationer er steget, hvilket signalerer, at internationale investorer kræver en højere risikopræmie.

Dette er især vigtigt for Frankrig, hvis lånerenter ikke kun påvirker den indenlandske økonomi, men også sætter en tone på tværs af de europæiske markeder.

Macron og Barnier: en splittet ledelse

En grundlæggende uenighed mellem præsident Emmanuel Macron og premierminister Michel Barnier komplicerer Frankrigs finanspolitiske vej yderligere.

Macron, der er på vagt over for besparelsernes indvirkning på væksten, er imod drastiske budgetnedskæringer og skattestigninger.

Han hævder, at økonomisk vækst, drevet af reformer, han gennemførte under sin embedsperiode, i sidste ende vil stabilisere Frankrigs finanser.

Macrons tilgang, kaldet “Macronomics”, er afhængig af vækst for at løse budgetproblemer – en strategi, der er stadig sværere at sælge til investorer og kreditvurderingsbureauer på grund af stigende gæld og underskud.

I modsætning hertil ser Barnier Frankrigs underskud som et presserende spørgsmål, der ikke kan ignoreres. Hans foreslåede budget, med kraftige udgiftsnedskæringer og nye skatter, afspejler hans tro på, at kun øjeblikkelig handling kan forhindre yderligere finanspolitisk tilbagegang.

Imidlertid har manglen på konsensus i regeringen forsinket kritiske reformer, hvilket efterlader Barniers plan sårbar over for politiske dødvande, der truer Frankrigs finanspolitiske troværdighed.

Markeder kan ikke lide splittet ledelse

Frankrigs splittede politiske landskab bidrager kun til investorernes usikkerhed.

Siden Macron udskrev hurtigvalg hen over sommeren, har hans parti mistet sit tidligere flertal, hvilket efterlader Barniers sparebudget fast i opposition.

Venstrefløjsfraktioner har tilføjet ændringsforslag til yderligere skatter, mens højrefløjsfraktioner presser på for endnu dybere nedskæringer.

Barniers forslag har allerede udløst ophedede debatter, hvor nogle lovgivere på den yderste venstrefløj har skubbet en ny formueskat på 2 % på milliardærer, som ifølge kritikere kan afskrække investeringer.

Manglen på en sammenhængende finanspolitik har haft en målbar indflydelse på Frankrigs troværdighed på de finansielle markeder.

Kreditvurderingsbureauer har bemærket, at Frankrigs politiske splittelse gør det usandsynligt, at de vil implementere vedvarende foranstaltninger til reduktion af underskuddet.

I et miljø, hvor mange EU-lande strammer budgetterne, er Frankrigs politiske situation et unikt ansvar, der signalerer svag budgetstyring og finansdisciplin på et tidspunkt, hvor tillid er afgørende.

Europas finanspolitiske regler under pres

Frankrigs økonomiske problemer er en direkte udfordring for EU’s finanspolitiske regler, som begrænser gælden til 60 % af BNP og underskuddet til 3 %.

Frankrigs gæld er steget langt ud over disse grænser og udgør nu omkring 112 % af BNP.

Europa-Kommissionen har endda rejst muligheden for sanktioner, hvis Frankrig fortsætter med at tilsidesætte disse regler.

At håndhæve sådanne sanktioner over for EU’s næststørste økonomi ville imidlertid være en delikat og politisk ladet beslutning.

Situationen fremhæver et langvarigt dilemma: Hvordan kan Europa håndhæve finanspolitisk disciplin uden at destabilisere en af sine hjørnestensøkonomier?

Denne økonomiske belastning rejser også spørgsmål om effektiviteten af EU’s finanspolitiske kriterier, da Frankrig ikke er alene i sine budgetkampe.

Lande i hele Europa kæmper med stigende gæld midt i høje renter og aftagende økonomier, og effektiviteten af EU’s finanspolitik er under lup.

Hvis en af Europas største økonomier ikke kan overholde reglerne, kan det give anledning til bredere reformdiskussioner, hvilket potentielt kan omforme, hvordan EU griber gælds- og underskudspolitikker an.

Hvordan ser Frankrigs fremtid ud?

Frankrigs “negative” udsigter kan betyde højere renter, men det signalerer også sårbarhed i en af EU’s nøgleøkonomier.

Investorer bliver mere forsigtige med Frankrigs gæld, hvilket afspejles i de stigende renter på franske obligationer sammenlignet med mere stabile økonomier som Tyskland.

Hvis kreditvurderingsbureauer fortsætter med at miste troen på Frankrigs finansforvaltning, kan låneomkostningerne stige endnu mere, hvilket øger belastningen på de offentlige finanser.

Nedjusteringen rejser også bredere spørgsmål om, hvor bæredygtige vækstbaserede finanspolitiske strategier som “Macronomics” egentlig er. Macrons vækst-først tilgang står over for granskning, da Frankrigs gæld og underskud fortsætter med at vokse.

Uden flertal i parlamentet har Macrons team begrænset plads til at manøvrere i budgetspørgsmål, hvilket gør betydelige økonomiske reformer endnu sværere at gennemføre.

Bredere budskab til Europa

Frankrigs finanspolitiske kampe har konsekvenser langt ud over landets grænser.

Den Europæiske Union er afhængig af sine største økonomier, især Tyskland og Frankrig, for at være et eksempel på finanspolitisk stabilitet.

Med Tyskland, der forvalter et disciplineret budget, og nu Frankrigs finanser under streng kontrol, er der en ny vægt på økonomisk ansvarlighed inden for blokken.

Den finanspolitiske vej, Frankrig tager, vil tjene som en nøgleindikator for, hvordan EU håndhæver finanspolitisk overholdelse blandt medlemslandene, især i et miljø med høje indsatser, hvor stigende gæld og inflation belaster de offentlige budgetter på tværs af kontinentet.

Moody’s nedgradering er mere end blot et tilbageslag for Frankrig; det er et budskab til Europas politiske beslutningstagere om konsekvenserne af ukontrolleret gæld.

I takt med at EU’s økonomier står over for aftagende vækst og stigende omkostninger, ændres forventningerne til finanspolitisk disciplin, og Frankrigs erfaringer kan blive en advarselshistorie for andre.

Med den truende mulighed for flere ratingnedgraderinger vil Frankrigs finansielle vej fremad være en afgørende test af EU’s finanspolitiske beslutsomhed og potentielt et vendepunkt for dets politik.