SoFi Technologies’ aktier faldt med så meget som 11% tirsdag morgen åbner på trods af at de rapporterede imponerende indtjening, før de begyndte at udligne tab, da eksperter tilskrev dykket til et pusterum i det rally, som aktien har været vidne til på vej mod indtjening.

Faldet fulgte efter et stærkt rally før markedet og kom efter en betydelig stigning på 53 % i de seneste tre måneder, drevet af investorernes forventning og gunstige resultater blandt fintech-peers som LendingClub.

10:29 handlede aktien stadig i minus, ned med mere end 8 %, men havde reduceret nogle tab siden åbningen.

Aktien nåede lige et 52-ugers højdepunkt på $11,34 den 25. oktober og har stadig et forspring på 43,2% år-til-år, da den fortsætter med at handle over de fleste lang- og kortsigtede glidende gennemsnit.

Stærkeste kvartal i vores historie: CEO

SoFis omsætning i tredje kvartal kom ind på 697 millioner dollar, en stigning på 30 % i forhold til året før, og slog FactSet-analytikernes fremskrivninger på 636 millioner dollars.

Selskabet havde en indtjening per aktie på 5 cent, hvilket oversteg konsensus på 4 cent.

Resultaterne fremhæver virksomhedens succes med at udvide sine finansielle tjenester og teknologisegmenter, som nu udgør næsten halvdelen af SoFis justerede omsætning, op fra 39% året før.

Administrerende direktør Anthony Noto beskrev kvartalet som “det stærkeste i vores historie”, og tilskrev succesen til SoFis varige vækststrategi, innovation og stærke brand.

Virksomheden tilføjede 756.000 nye medlemmer i løbet af kvartalet, hvilket hævede dets samlede antal til næsten 9,4 millioner.

Forbedret kreditpræstation skaber optimisme

Et af de iøjnefaldende aspekter af SoFis kvartalsresultater var dets kreditpræstation.

SoFi rapporterede en afregningsrate på 3,52 %, et fald fra 3,84 % i det foregående kvartal.

Virksomheden formåede også at sænke sin nettoafregningsrate til omkring 5,0 % – et fald, der imponerede analytikere.

Mizuhos Dan Dolev kaldte tendensen “et vigtigt lettelsens suk,” og bemærkede, at stigende forsinkelser tidligere var et stort investorproblem, rapporterede MarketWatch.

Timothy Switzer fra Keefe, Bruyette & Woods delte en lignende holdning og understregede, at kreditforbedringer er SoFis primære positive takeaway.

“Forværrede kredittendenser ville give den mest negative indvirkning på SoFis kapital og værdiansættelse,” forklarede Switzer og tilføjede, at kreditten topper et kvartal tidligere end forventet, hvilket signalerer robusthed i SoFis portefølje.

Udlånsvækst og vejledning boost

Med hensyn til udlån steg personlige lån med 26 % til rekordhøje 4,9 milliarder dollars, og mængden af studielån og boliglån viste også stærk vækst fra år til år.

Denne udlånsvækst var en positiv indikator for SoFis markedsandel inden for forbrugerudlån.

Med disse resultater øgede SoFi sin helårs justerede indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) guidance til $640 millioner til $645 millioner, op fra dets tidligere interval på $605 millioner til $615 millioner.

På samme måde hævede virksomheden sine justerede nettoomsætningsforventninger til mellem 2,535 milliarder dollars og 2,550 milliarder dollars.

Jefferies-analytiker John Hecht kaldte guidance-opgraderingen “positiv” og fremhævede, at den overstiger indtjeningstakten for 3. kvartal.

Analytikere som Hecht ser SoFis strategiske skift mod kapitallette, gebyrbaserede indtægtsstrømme som en varig vej til vækst.

Mens SoFi’s Q3-resultater oversteg Wall Streets forventninger, kan investorerne allerede have prissat den stærke præstation i betragtning af den seneste stigning i aktier.

Analytikere følger nu nøje med for at se, om SoFi kan fastholde denne vækstbane midt i skiftende markedsforhold.