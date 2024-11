Kaspa (KAS) bedring sandsynlig, da stemningen forbedres ved 6-måneders laveste niveau

PoW-projektet Kaspa (KAS) har kæmpet med bearishness, siden det ramte $0,207 all-time high.

Nedsiden accelererede i sidste uge, da tokenet styrtdykkede til $0,109 – laveste niveauer aldrig set i de sidste seks måneder.

KAS har dog udvist modstandskraft siden det pludselige dyk.

Kryptovalutaen signalerer oversolgte forhold, hvilket tyder på forestående optrends.

Desuden fastholder Kaspa positive følelser på trods af et prisfald på 30 % ( ifølge Market Prophit-data ).

CrowdZ-score-stemningen forblev positiv på 1,269 med Buzz-score på 0,952.

Yderligere forbedredes Kaspas publikumsfølelse til 0,1509.

Det bekræfter investorernes optimisme om Kaspas prishandlinger, med mange, der forventer en forestående gevinst.

KAS klar til bedring

Teknisk analyse understøtter også KAS-overspændinger.

Relative Strength Index steg fra 30,81 til 39 i løbet af de seneste fire dage.

Det bekræfter øget køberaktivitet, hvilket ville hjælpe med at udmatte de fremherskende sælgere.

Handlende og investorer kan købe Kaspa til lavere priser før forventede stigninger.

Coinglass-data understøtter den opadgående fortælling.

Kaspas åbne renter steg 2,28% i løbet af den seneste dag til $80,53 millioner.

Desuden tyder det positive Long-Short-forhold på, at de fleste handlende satser på optrends.

Også 77 % af evigvarende futures-konti udførte lange positioner, da de forventede potentielle opsving.

Endelig bekræfter indikatoren for vægtet stemning mere positiv stemning blandt KAS-samfundet.

Sådanne indikationer viser, at KAS er på randen af trendvendinger efter at have styrtet til den oversolgte region.

Desuden understøtter en bred markedsstemning opadgående prisbevægelser for kryptovalutaer.

Udsigter for kryptomarkedet

Det digitale aktivrum viste robust bullishness efter Bitcoins bevægelse forbi $71K.

Eksperter forudsiger nye all-time highs for bellwether-kryptoen i de næste par sessioner.

Dataanalyseplatformen CoinCodex forudsiger nye toppe på $76.107 for Bitcoin inden oktober slutter.

Det ville oversætte til en prisstigning på over 7 % fra de nuværende værdier.

Desuden stoler den berømte analytiker Michael van de Poppe på, at de kommende arbejdsløshedsdata vil drive BTC til en ny ATH i denne uge.

Forskellige faktorer bidrager til den fremherskende bullish holdning på cryptocurrency-markedet.

Et bemærkelsesværdigt element er det kommende amerikanske præsidentvalg i november.

Digitale aktiver entusiaster mener, at en Trump-sejr kan katalysere et tyreløb.

Den republikanske leder havde positioneret sig selv som en pro-kryptokandidat gennem sine kampagner og lovede venlige politikker for at regulere markedet og gøre Amerika til et førende knudepunkt for kryptovaluta-virksomheder.

Trump er fortsat favorit til at vinde det kommende valg, ifølge forudsigelsessiden Polymarket.

Desuden har den kommende kvartalsvise MicroStrategy-indtjening tilføjet den fortsatte optimisme i kryptoverdenen.

Virksomheden har været på Bitcoin-shopping i løbet af de sidste par måneder, og dets aktier nåede rekordhøje for nylig, hvilket øgede tilliden til BTC.

Positive resultater fra den kommende MicroStrategy-indtjeningsrapport vil øge tilliden til Bitcoin.

Det ville potentielt tiltrække institutionelle og detailhandlere – en perfekt opskrift på historiske ATH’er.

Aktuel KAS pris handling

Altcoinen handles til $0,1182 efter at have tabt 2% inden for de seneste 24 timer.

Bjørne dominerer prishandlingen, selvom de forbedrede følelser signalerer en forestående vending.

Solid køberopblomstring ville drive KAS mod modstanden ved $0,14.

Et breakout her ville udløse solide bevægelser mod $0,165.

Det ville oversætte til en stigning på 39,59% fra den nuværende pris.