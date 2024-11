Stigende global produktion skal holde sukkerpriserne dæmpede

Sukkerfutures på den interkontinentale børs er faldet mere end 4% siden starten af oktober, da øget produktion tyngede følelserne.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Priserne var faldet med mere end 2 % på mandagens session, da Brasiliens sukkerrørsknusning i landets centrum-syd-region i første halvdel af oktober steg kraftigt.

Advertisement

Sukkerfutures har dog indhentet nogle af tabene i tirsdags og handlede 0,9 % højere, hvilket fulgte højere råoliepriser.

I skrivende stund var den mest aktive sukkerkontrakt på den interkontinentale børs på 22,13 amerikanske cent per pund.

Højere råoliepriser fører til øgede benzinpriser. Dette tilskynder bilister til at skifte til ethanol, hvilket betyder, at mere af biobrændstoffet omdirigeres fra sukker, hvilket begrænser forsyningen af saccharose.

En svagere dollar i tirsdags hjalp også sukkerpriserne, da en stærkere dollar gør varen dyrere for udenlandske købere.

UNICA rapporterer øget sukkerrørsknusning i Brasilien

Copy link to section

Fredag rapporterede UNICA, den brasilianske Sugarcane and Bioenergy Industry Association, at sukkerrørsknusningen i landets center-syd-region lå på 33,8 millioner tons i første halvdel af oktober.

Knusning af sukkerrør i samme periode sidste år var omkring 32,9 millioner tons, ifølge rapporten.

For sæsonen steg den kumulative sukkerrørknusning i midten af oktober 2,4% år-til-år til 538,8 millioner tons.

I mellemtiden steg sukkerproduktionen i første halvdel af oktober også med 8% på årsbasis til 2,4 millioner tons ifølge rapporten.

Den samlede sukkerproduktion i sæsonen var i midten af oktober 35,6 millioner tons, en stigning på næsten 2 % i forhold til den tilsvarende periode for et år siden.

Bumperafgrøder i Indien bidrager til bearishness

Copy link to section

Forventningerne om en kolossal sukkerafgrøde i sæsonen 2024-25 (oktober-september) har også bidraget til bearishness i priserne.

Optimisme om, at en overnormal monsun i juni-september i Indien vil føre til øget produktion i den asiatiske gigant. Indien er den næststørste producent af sukker efter Brasilien.

Indiens meteorologiske afdeling sagde, at landet modtog 934,8 millimeter nedbør i monsunsæsonen, der sluttede den 30. september, 7,6 % over langtidsgennemsnittet.

Vejragenturet sagde også, at Indien i denne monsunsæson modtog mest nedbør i de sidste fire år.

Derudover sagde Indiens fødevareminister Pralhad Joshi for nylig, at regeringen overvejer at ophæve forbuddet mod sukkereksport. Han sagde, at regeringen vil tage et opkald, når industriens estimater for sukkerrørproduktion og åbningsbalancen for sukker for sæsonen 2024-25 er tilgængelige.

Indien havde på ubestemt tid begrænset eksporten af sukker i oktober 2023 for at opretholde tilstrækkelig tilgængelighed på lokale markeder.

Mere sukker fra Indien kan øge udbuddet på de globale markeder i de kommende måneder og lægge yderligere pres på priserne.

Thailands højere sukkerproduktion

Copy link to section

Derudover tyngede højere produktion i et af de bedste sukkerproducerende lande, Thailand, også følelserne.

I sidste uge forventede Thailands kontor for Cane and Sugar Board, at Thailands sukkerproduktion for 2024-25 ville springe med 18% på årsbasis til 10,35 millioner tons, sagde Barchart.com i en rapport.

Landet producerede 8,77 millioner tons sukker i sæsonen 2023-24, der sluttede i april. Thailand er verdens næststørste sukkereksportør i verden.