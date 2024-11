Andy Ayrey, grundlæggeren af den populære AI-drevne chatbot Truth Terminal, er blevet offer for et sikkerhedsbrud på den sociale medieplatform X.

Dette brud resulterede i promovering af en svigagtig mememønt, Infinite Backrooms (IB) token.

Bruddet, der tilskrives et SIM-swap-angreb på Ayreys mobilselskab, gjorde det muligt for hackerne at sende indlæg fra hans konto, hvilket i sidste ende førte til betydelige økonomiske tab for investorer og en betydelig gevinst for hackerne.

Hvordan Infinite Backrooms (IB) token-fidusen udfoldede sig

I de tidlige timer den 29. oktober udsendte Ayreys konto en nu slettet kryptisk besked, der annoncerede lanceringen af IB-tokenet, sammen med et billede, der indeholdt dens kontraktadresse.

Dette enkelte indlæg genererede en betydelig hype i kryptofællesskabet, hvilket drev tokens markedsværdi til svimlende $25 millioner hurtigt.

Uden at investorerne vidste det, havde den tegnebog, der var ansvarlig for at implementere tokenet, erhvervet 124,6 millioner IB-tokens for $38.400 ved lanceringen.

Kort efter stigningen i markedsværdi likviderede tegnebogen alle beholdninger inden for 45 minutter, hvilket gav et overskud på over $600.000, ifølge DEXScreener-data.

Da Ayreys konto fortsatte med at promovere fidusen, hældte intetanende brugere penge ind på tokenet, hvilket fik markedsværdien til at skyde i vejret.

Imidlertid fulgte et kraftigt frasalg, da gerningsmanden udbetalte penge, hvilket førte til et dyk på 98% i IB’s værdi.

På trods af nedbruddet har tokenet set et mindre opsving, der tilskrives det, nogle omtaler som en “community takeover”, en foranstaltning for at genvinde investorernes tillid.

På pressetidspunktet handlede tokenet til $0,001735 på Raydium ifølge DEXScreener.

Hændelsen afspejler bredere sårbarheder i sociale medier-relaterede investeringer og de risici, der er forbundet med hype-drevne, anonyme token-markeder.

Truth Terminal AI chatbot har tidligere godkendt GOAT-token

Truth Terminal AI-chatbot’en har tidligere fået opmærksomhed for at akkumulere over 1 million dollars i kryptoaktiver, drevet af dens godkendelse af det Solana-baserede “Goatseus Maximus” (GOAT) token.

Mens Truth Terminal ikke var involveret i lanceringen af GOAT, skubbede dets godkendelse tokenet til en maksimal markedsværdi på $940 millioner, en bedrift, der siden har ansporet lignende autonome AI-bots til at engagere sig i cryptocurrency-godkendelse og handel.

Ayrey præciserede, at Truth Terminal er en “finjusteret” version af Metas Llama 3.1-model, som han oprindeligt udviklede for at eksperimentere med at jailbreake andre store sprogmodeller (LLM’er).

Botten, der er designet til at fungere semi-autonomt, poster på X med Ayreys godkendelse og har interageret med kryptofigurer som venturekapitalisten Marc Andreessen, der donerede 50.000 dollars i bitcoin til botens pung.

Ayrey genvandt midlertidigt adgangen til sin X-konto, kun for at miste kontrollen igen, da hackere fortsatte med at sende svigagtige links, før Ayrey genvandt kontrollen fuldstændigt og slettede de vildledende tweets.

Hændelsen fremhæver både indflydelsen og risiciene fra autonome AI-agenter inden for kryptosamfundet.

Mens Ayrey navigerer efter nedfaldet, tjener Truth Terminal-hacket som en påmindelse om de risici, som højprofilerede sociale mediekonti udgør for både investorer og skabere i det hurtige cryptocurrency-landskab.