Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Storbritanniens nationale mindsteløn forventes at stige med op til 6% næste år, hvilket giver en betydelig lønstigning til over 1 million lavtlønnede arbejdere, ifølge en rapport fra The Guardian.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Skyggekansler Rachel Reeves forventes formelt at annoncere forhøjelsen i budgettet på onsdag, som vil overgå inflationen og overstige de seneste prognoser.

Advertisement

I overensstemmelse med regeringens langsigtede mål om at “hæve gulvet” for lønninger, vil den nye sats bringe den nationale leveløn for arbejdere på 21 år og derover til £11,44 i timen, hvilket potentielt vil stige til mere end £12,12 inden længe.

“Millioner af lavtlønnede er indstillet på gode nyheder i budgettet, når kansleren annoncerer den seneste stigning i mindstelønnen,” sagde Nye Cominetti, hovedøkonom ved Resolution Foundation i rapporten.

Cominetti bemærkede også de potentielle konsekvenser af en forventet stigning i arbejdsgivernes nationale forsikringsbidrag og tilføjede: “Nogle virksomheder vil med rette sige, at deres lønomkostninger er steget en del som følge af dette budget.”

Unges lønlighed under overvejelse

Copy link to section

Den kommende lønstigning kan også bringe yngre arbejdstagere tættere på paritet med deres ældre kolleger.

Ministre har udtrykt støtte til i sidste ende at udvide den nationale leveløn til 18- til 20-årige, et skridt, der kunne adressere lønforskelle baseret på alder, en anbefaling for nylig rapporteret i Times.

Denne nye mindstelønspolitik bygger på konservative mål for at hæve lave lønninger, da den nationale leveløn ikke må falde under to tredjedele af medianindkomsten.

Denne tærskel, der blev fastsat for ti år siden, har drevet stigninger over inflationen, hvilket resulterer i årets forventede stigning på op til 6 %.

Virksomheder rejser bekymring over stigende arbejdsgiveromkostninger

Copy link to section

Mens lønstigningen vil gavne lavindkomstarbejdere, rejser virksomheder bekymringer over de ekstra omkostninger, de kan stå over for.

Lønstigningen forventes at følge en forhøjelse af de nationale forsikringsbidrag, hvilket kan lægge pres på arbejdsgivere, der allerede står over for inflationsudgifter.

Tina McKenzie fra Federation of Small Businesses advarede,

Det er virksomhederne, der betaler folks løn, plus al den skat, det offentlige opkræver oveni, som skal medregnes, når der skal tages stilling til den levedygtige lønsats.

Lønstigninger vil sandsynligvis gavne lokale økonomier

Copy link to section

Tilhængere af lønstigningen mener, at stigningen ikke kun vil gavne arbejdere, men også lokale økonomier, da lavtlønnede arbejdere ofte bruger ekstra indkomst lokalt.

Paul Nowak, generalsekretær for TUC, fremhævede denne potentielle ringvirkning og udtalte: “På et tidspunkt, hvor leveomkostningerne stadig er meget høje, ville de lavestlønnede virkelig nyde godt af en anstændig stigning i mindstelønnen. Vi ved, at lavtlønnede arbejdere bruger mere af deres kontanter i deres lokale økonomier. Så enhver stigning i deres købekraft vil også gavne lokale virksomheder.”

Nowak afviste bekymringer om jobtab knyttet til lønstigninger og hævdede: “Hver gang mindstelønnen stiger, er der nogle stemmer, der forudsiger, at dette vil drive arbejdsløsheden op. Hver gang tager de fejl.”

En talsmand for finansministeriet afviste dog at kommentere de foreslåede ændringer og udtalte: “Vi kommenterer ikke spekulationer omkring udgiftsbeslutninger eller skatteændringer uden for finanspolitiske begivenheder.”

Mens Storbritannien forbereder sig på denne potentielle lønjustering, følger både medarbejdere og virksomhedsejere nøje med for at se, hvordan disse politikker vil forme økonomien i det kommende år.