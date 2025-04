Canadas handelsunderskud vokser til 1,52 milliarder C$, efterhånden som amerikanske toldtrusler truer

Canada gled ind i et handelsunderskud i februar, på trods af at eksport og import holdt rekordniveauer.

Statistics Canadas seneste rapport, udgivet torsdag, afslørede, at handelsunderskuddet nåede C$1,52 milliarder ($1,08 milliarder), hvilket vendte et betydeligt overskud på C$3,13 milliarder rapporteret i januar.

Ifølge Reuters havde markedsanalytikere positive handelsudsigter for Canada, og opfordrede til et overskud på 3,55 milliarder C$ i februar.

Men tallene pegede i næsten den modsatte retning, hvilket øgede behovet for at genoverveje både tidligere bullishness om markedet.

En sådan variation i handelsbalancen er betydelig og afspejler også de ændringer i reglerne for international handel, der finder sted inden for verdensøkonomien.

Efter at handelsdata blev frigivet, rykkede loonie op til $1,0682, da investorerne reagerede på de uventede resultater.

Trump-toldtrusler og deres indvirkning

Canadisk handel er også blevet påvirket af de nylige toldsatser, som den amerikanske præsident Donald Trump har pålagt canadiske varer, herunder stål, aluminium og autodele.

Selvom der ikke blev pålagt nye tariffer i onsdags, har den fortsatte trussel om potentielle gengældelsesforanstaltninger drevet virksomheder til at opbygge lagre for at beskytte mod risikoen for et opadgående prisskift.

Strategien ligner en sikring mod usikkerheden omkring handelsrelationerne mellem Canada og dets vigtigste handelspartner.

Det samlede handelsunderskud steg dog, selv om overskuddet med USA steg til et rekordhøjt niveau i januar.

Tre måneders fremgang er et tegn på, at canadiske eksportører er ved at tilpasse sig ændringer i handelspolitikken, specielt med USA.

I februar faldt eksporten til USA med 3,6 %, hvilket gav anledning til bekymring for holdbarheden af ​​denne tendens.

Eksport og import trends

Statistics Canada rapporterede et fald på 5,5 % i den samlede eksport i februar, i alt 70,11 milliarder C$.

Dette beløb forblev især det næsthøjeste eksportniveau siden maj 2022, hvilket viser modstandsdygtighed over for skiftende efterspørgsel.

Reduktionen i eksporten ramte ti af de elleve produktkategorier, hvor energiposterne oplevede det største fald på 6,3 %.

Dette var det første fald i forsendelser af råolie siden september 2024, primært drevet af lavere verdenspriser.

Ydermere faldt eksporten af ​​motorkøretøjer og reservedele med 8,8 %, omend den forblev højere end alle, undtagen januars resultater i forhold til det foregående år.

Importen steg på den anden side for sjette måned i træk, en stigning på 0,88 % til C$71,63 milliarder.

Denne stigning kan tilskrives løbende indenlandsk efterspørgsel og lagertilpasninger som forberedelse til potentielle afgifter.

Importen fra USA steg med 2,5 %, hvilket tegner sig for 63 % af Canadas samlede import, hvilket understreger de to økonomiers indbyrdes afhængighed på trods af toldtrusler.

Hvad er det næste for Canada midt i tolden

De forestående handelsforhandlinger vil forværre det markedspres, som den canadiske økonomi ellers ville blive nødt til at kæmpe med, når den kommer sig.

Denne afmatning i handelen i Canada er en kombination af en vis toldrelateret lagersammensætning og ændringer i eksport/import-dynamikken.

Efter handelsrapporten steg den canadiske dollar 1,03% til 1,4084 over for den amerikanske dollar, eller 71,00 cent.

Valutamarkederne forudser en 73 % mulighed for en pause i rentefald den 16. april.

Samlet set er handelsubalancen kun et aspekt af det komplekse samspil mellem udenlandske bånd og indenlandske økonomiske mål.

Den canadiske økonomi forbliver en betydelig aktør på verdensarenaen, der tilpasser sig ændringer, efterhånden som eksportører og importører udnytter et nyt klima og forbereder sig på de udfordringer, der ligger forude i de kommende måneder.