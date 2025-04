Cardano-prisprognose: ADA-prisen vil sandsynligvis falde til under $0,30 i juni hævder ekspert, mens Remittix kunne 50x i juli

Cardano (ADA) er under pres, og topanalytikerne advarer om, at prisen kan falde til under $0,30 i juni midt i en mere negativ stemning.

Mens ADA kæmper for at bevare sit momentum, så stiger en ny konkurrent hurtigt: Remittix (RTX).

Denne praktiske krypto-til-fiat-betalingsløsning har allerede rejst over $14,3 millioner i forsalg og får stærk investoropbakning.

Med børsnoteringer, der forventes snart, mener eksperter, at Remittix kan stige 50x i juli, hvilket gør det til et overbevisende alternativ for ADA-indehavere.

Cardano står overfor hårdt pres, da analytikerne forudser et fald til under $0,30

Cardano-nyhederne i dag viser, at ADA er faldet med 12% i løbet af den seneste uge, og har trukket sig tilbage fra $0,7707 til $0,6768, og presset aftager ikke.

På trods af øjeblikke af optimisme, forudser nogle analytikere nu en dybere korrektion forude.

En førende ekspert har udsendt en skarp advarsel om, at ADA kan falde til under $0,30 i juni, hvis markedsforholdene fortsætter med at forværres.

Mens bullish sentiment engang var afhængig af Cardanos potentielle partnerskaber og økosystemvækst, tegner den kortsigtede virkelighed et andet billede.

Selv nyheden om Cardanos grundlægger, Charles Hoskinson, der kigger på et partnerskab med Ripple om bord på $RLUSD stablecoin har ikke vendt den faldende tendens.

Selvom samarbejdet i sidste ende kan tilføre likviditet til økosystemet, kan det komme for sent til at stoppe ADA’s fald på kort sigt.

Modstanden på $0,72 er stadig fast, og uden betydelig volumen eller bredere markedsstyrke kan ADA stå over for et stejlt fald.

Med usikkerhed om ADA’s næste skridt omfordeler mange tidlige Cardano-investorer midler til mere lovende spil som Remittix (RTX).

Det fremadstormende PayFi-projekt vinder indpas på grund af dets anvendelighed i den virkelige verden, og Cardano-nyheder i dag antyder, at Remittix kan blive 50 gange større inden juli, hvilket gør det til en overbevisende sikring for dem, der er forberedt på fortsat nedgang i ADA.

Da Cardano vakler nær afgørende støtteniveauer, rettes blikket mod nyere, nyttefokuserede tokens med eksplosivt vækstpotentiale.

Eksperterne forudser, at Remittix kan 50x i juli med børsnoteringer forude

Mens Cardano kæmper med det nedadgående momentum, og eksperter, der advarer om et potentielt fald under $0,30 i juni, så retter et stigende antal kryptoinvestorer deres opmærksomhed mod Remittix (RTX), et projekt, der ikke viser nogen af ​​ADAs nuværende svagheder.

Remittix bygger ikke på spekulationer eller hype; det vinder indpas, fordi det løser et reelt globalt problem.

Da internationale pengeoverførsler stadig er plaget af høje gebyrer, langsom behandling og forældet infrastruktur, tilbyder Remittix en moderne løsning.

Det giver brugerne mulighed for at konvertere krypto til fiat og sende det direkte til bankkonti i over 30 valutaer uden at være afhængige af ældre systemer som SWIFT eller Western Union.

Det, der gør Remittix særligt tiltrækkende lige nu, er timingen.

Tokenet er stadig i forsalg til $0,0734, men det har allerede tiltrukket over $14,3 millioner i investeringer og distribueret 525 millioner tokens til tidlige brugere.

I modsætning til mange prangende mønter, der forsvinder lige så hurtigt, som de stiger, blev Remittix bygget med langsigtet effekt for øje.

Den integrerer fiat on-ramps og KYC-overholdelse fra dag ét, tilpasser sig globale finansielle regler og forbereder sig på store partnerskaber inden for traditionel finansiering.

Analytikere mener, at dette stærke fundament er præcis grunden til, at Remittix kan stige 50 gange inden juli, især når børsnoteringen i 2. kvartal nærmer sig.

Med tokenomics designet til at belønne tidlige ejere og et produkt, der er skræddersyet til brug i den virkelige verden, fortsætter RTX med at adskille sig fra strømmen af gimmick-drevne altcoins, der falmer i bjørnecyklusser.

Cardano falder, mens Remittix fremstår som en praktisk markedsleder

Mens ADA’s kortsigtede udsigter bliver mere usikre på grund af teknisk modstand og makroøkonomisk pres, viser Remittix de kvaliteter, som veteraninvestorer søger: momentum, praktisk anvendelighed og skalerbarhed.

Den institutionelle interesse er allerede begyndt at strømme ind, med fintech-veteraner og krypto-insidere, der stille og roligt støtter projektet under dets tidlige finansieringsrunder.

Deres tillid peger på én ting: Remittix er ikke bare endnu en altcoin. Det er en betalingsløsning, der er designet til at fungere nu og trives senere.

Når ADA-indehavere overvejer deres næste træk, ser Remittix ud til at være det bedste bud på 2025 og derefter.

