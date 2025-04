Dogecoin og Shiba Inu vs Remittix; meme-møntsæsonen slutter, da utlility projekter som Remittix gør sig klar til megastigninger

Selv i april er Shiba Inu endnu ikke kommet over et fald på næsten 50 % fra det højeste niveau i november sidste år.

Dogecoin-prisen ser også ud til at miste appel blandt investorer. Remittix (RTX) forbliver dog et friskt projekt med stor appel på grund af dets anvendelighed.

Remittix tiltrækker en bølge af tydeligvis stigende interesse, som analytikere og investorer har bemærket, og er den nye altcoin, der overgår Shiba Inu, og eksperter forudser, at den vil stige endnu mere. Læs videre for at få mere at vide.

Dogecoin-prisen er klar til et potentielt udbrud

Dogecoin-prisen ser ud til at være klar til gode bevægelser.

Udsvingene i Dogecoin-prisen afhænger især af disse placeringer, da stærke modstandsniveauer er blevet opdaget omkring $0,177 (8% af det samlede udbud) og $0,208 (7% af det samlede udbud).

Med et fald på 0,22 % i løbet af den seneste dag handles Dogecoin-prisen i dag til $0,1709.

Analytikere spekulerer i, at stigningen i Dogecoin-prisen til over $0,21 kan skabe et betydeligt momentum.

Hvis denne modstand forbliver intakt, vil den intervalbundne handel fortsat blive opmuntret omkring $0,17.

I mellemtiden bevæger investorerne sig mod Remittix for bedre gevinster.

Shiba Inu-prisen lider under et nedadgående momentum

Fra sit højeste i december på $0,00003329 er Shiba Inu nede på sin nuværende pris på $0,00001233.

Efter tokenets brud på en flerugers faldende wedge, mente nogle analytikere, baseret på de foregående års data, at Shiba Inu var klar til en stigning til $0,000039.

Mange udviklinger på markedet forhindrede denne prognose i at gå i opfyldelse.

Samtidig forudser Changelly, et værktøj til forudsigelse af krypto, at Shiba Inu vil vende tilbage til prisområdet $0,000039, især i december 2026.

Fascinerende nok forudsiger forudsigelsesværktøjet Telegaon, at Shiba Inu vil nå sit mål i år.

Det er stadig uvist, om Shiba Inu vil gennemgå målet på $0,000039 i år eller næste år.

Derfor bevæger investorerne sig mod lovende projekter som Remittix.

Remittix er klar til at fortsætte sit opsving

Remittix (RTX) ændrer globale betalinger og leverer hurtige og rimelige grænseoverskridende løsninger.

Kombinationen af ​​blockchain-teknologiens kraft med konventionel bankinfrastruktur vil gøre det muligt for Remittix at opnå markedsandele i denne store forretning og give et perfekt og hurtigt svar på verdensomspændende transaktioner.

Også imponerende er platformens åbne faste gebyr-tilgang, som giver gennemsigtighed over for høje vekselkurser for traditionelle banker og opsparing.

Hvorfor er det lige nu det bedste tidspunkt at købe $RTX

RTX-mønten tilbyder en enorm investeringsværdi med en præ-salgspris på $0,0734.

Prognoserne viser en betydelig stigning; efterspørgslen efter originale grænseoverskridende betalingsløsninger skaber en 25x multiplikator i forsalgsfasen og over 1.500% vækst efter lanceringen.

Remittix giver investorer en tidlig mulighed for at engagere sig i et firma med stort udviklingspotentiale, efterhånden som kryptomarkedet vokser.

