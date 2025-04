Hvorfor den australske oksekødsindustri kan overføre amerikanske toldsatser direkte til amerikanske forbrugere

Australske oksekødsbønder, handlende og industrigrupper meddelte torsdag, at de har til hensigt at overføre de ekstra omkostninger, der er forbundet med amerikanske toldsatser, direkte til amerikanske forbrugere.

Dette skridt forventes at resultere i mærkbare prisstigninger for oksekødsprodukter i USA, hvilket påvirker populære varer som hamburgere og bøffer, rapporterede Reuters torsdag.

Beslutningen kommer som reaktion på den amerikanske regerings indførelse af told på importerede varer, herunder australsk oksekød.

Disse tariffer øger faktisk omkostningerne ved australsk oksekød, der kommer ind på det amerikanske marked.

Den australske industri har muligvis ikke et valg

Den australske oksekødsindustri fastholder, at de ikke har andet valg end at overføre disse ekstra omkostninger til den amerikanske forbruger.

De hævder, at det ville være økonomisk uholdbart at absorbere omkostningerne i sig selv og kunne påvirke den australske oksekødsindustri negativt.

“Effekten på vores marked her i dag … vi har ikke set det,” blev Dhugald McDowall fra husdyragenturet Elders Cleary McDowall på Southern Regional Livestock Exchange i Moss Vale citeret i rapporten.

Det gør den vare, der kommer ind i Amerika, meget dyrere for deres egne forbrugere. Så jeg tror på kort sigt, at det kan være ret skadeligt for den amerikanske økonomi.

USA er Australiens største marked for oksekød med en årlig eksport på rekordhøje A$4 milliarder ($2,52 milliarder). Australien har dog forbudt amerikanske friske oksekødsprodukter siden 2003 på grund af påvisning af kogalskab hos amerikansk kvæg.

Trump annoncerede told på Australien torsdag og udtrykte sin vrede over landets afvisning af at “tage noget af vores oksekød”.

Lavere fedtindhold

Amerikanske fastfoodkæder værdsætter australsk oksekød for dets lavere fedtindhold.

Det blandes ofte med federe amerikansk oksekød for at opnå det ideelle fedtindhold til hamburgere.

Fedtindholdet i hamburgere og hakkebøf må ikke overstige 30 %, som reguleret af det amerikanske landbrugsministerium.

Garry Edwards, formand for brancheorganisationen Cattle Australia, udtalte, at australske producenter oplevede mindre, midlertidige forstyrrelser i deres amerikanske eksport for nylig på grund af usikkerhed omkring tarifdetaljer.

Han mener dog, at amerikanske købere i sidste ende skal betale mere for australsk oksekød.

Han sagde:

De er fuldstændig afhængige af vores græsfodret oksekød og noget af vores højkvalitets kornforarbejdede oksekød for at opfylde deres krav fra deres husholdningsforbrugere.

Forbrugerne modstår højere priser

Amerikanske forbrugere vil sandsynligvis modstå at betale højere priser for deres burgere og bøffer i en overskuelig fremtid, tilføjede han.

Den australske regering har udnyttet industriens rolle i den amerikanske fastfood-forsyningskæde som et forhandlingsværktøj.

Don Farrell, Australiens handelsminister, udtalte for nylig, at øgede toldsatser på oksekød kan resultere i højere priser på McDonald’s hamburgere.

McDonald’s var især fremtrædende i Trumps valgkampagne på grund af hans støtte til fastfood-kæden.

McDowall, en husdyragent, bemærkede, at Australien modtog samme takst som Brasilien og Argentina.

Brasilien er verdens største oksekødseksportør, og sammen med Australien, USA og Argentina udgør det de fire største oksekødseksportører globalt.

Den australske regering vil yde støtte til industrier, der er berørt af amerikanske toldsatser, for at hjælpe dem med at sælge deres produkter på alternative markeder, meddelte premierminister Anthony Albanese torsdag.