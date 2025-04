Hvorfor millioner snart kunne bruge Bitcoin til betalinger gennem Jack Dorsey’s Square

Block, den finansielle teknologivirksomhed, der er medstiftet af X-grundlæggeren Jack Dorsey, kunne snart acceptere Bitcoin som betalingsmetode på tværs af nogle af sine tilbud.

I et nyligt interview, sagde serieiværksætteren, at Bitcoin ville have “fejlet”, hvis det kun ender som et lager af værdi.

Han kom ind på vigtigheden af ​​at bruge Bitcoin til daglige betalinger og bekræftede, at Block aktivt arbejder på at muliggøre Bitcoin-transaktioner på både dets Square-terminaler og Bitkey-pungen.

Mens nogle kritikere hævdede, at udrulningen har taget for lang tid, svarede Dorsey, at processen ikke er så simpel som at “vende en kontakt”, men forsikrede, at planerne var i gang. Se nedenfor.

Andre forblev skeptiske og bemærkede, at Dorsey havde “sagt det i årevis”, med henvisning til tidligere kommentarer fra Dorsey.

Hvad er Square, og hvad betyder det for Bitcoin?

Block, tidligere også kendt som Square, tilbyder en bred blanding af forbruger- og forretningsværktøjer designet til at forenkle økonomi.

Dets flagskibsprodukt, Square, hjælper købmænd med at acceptere betalinger, administrere lagerbeholdning og køre operationer.

Fra 2024 havde Block en anslået brugerbase på 4 millioner sælgere, der behandler omkring $228 milliarder årligt. Hvis Square begynder at acceptere Bitcoin-betalinger på tværs af sit købmandsnetværk, kan det markere et af de største skridt mod mainstream-adoptionen af ​​kryptovalutaen.

Med millioner af sælgere, der allerede bruger platformen, kunne aktivering af BTC-transaktioner øjeblikkeligt introducere Bitcoin som en praktisk betalingsmulighed i daglig handel. Desuden kunne det også tilskynde nogle af sine konkurrenter på betalingsområdet til at udforske lignende integrationer.

En anden vigtig del af Blocks Bitcoin-push er Bitkey, en selvdepot-hardware-pung, der blev lanceret i december 2023. Den er designet til at give brugerne sikker, uafhængig kontrol over deres Bitcoin-beholdning uden at være afhængig af børser eller depotbanker.

Dorsey bekræftede, at Bitkey også vil understøtte Bitcoin-betalinger, når integrationen er fuldført.

På forbrugersiden er Block’s Cash App allerede en stor rampe for Bitcoin-køb. Det giver brugerne mulighed for at købe, sælge og overføre Bitcoin, og alene i 4. kvartal 2023 genererede det 66 millioner dollars i overskud fra BTC-relateret aktivitet.

Ud over betalinger er Block stærkt investeret i Bitcoin-infrastruktur. Virksomheden har 8.485 BTC til en værdi af over $700 millioner og bygger et fuldt Bitcoin-minesystem.

Det udviklede for nylig en avanceret 3nm minechip og er nu fokuseret på at bringe en komplet minedriftsløsning på markedet, der kombinerer sine styrker inden for hardware, software og supply chain management.

For at prioritere Bitcoin-relaterede initiativer har Block nedskaleret andre ventures som musikstreamingplatformen Tidal og dets decentraliserede webprojekt TBD.

Square eksperimenterede tidligere med at lade købmænd acceptere Bitcoin tilbage i 2014, men funktionen blev til sidst afbrudt. I et interview fra 2018 forklarede Jack Dorsey, at de fleste af Squares brugere på det tidspunkt var små virksomheder, der solgte “stearinlys og cykler”, og kunderne var simpelthen ikke klar til at foretage den slags daglige køb med Bitcoin.

Økonomiske problemer kan hindre fremskridt

Blocks planer om at udrulle Bitcoin som betalingsmetode kan blive forsinket, da virksomheden for nylig rapporterede om svag indtjening i 4. kvartal og afskedigede over 930 medarbejdere.

Afskedigelserne, som ramte omkring 8% af dens arbejdsstyrke, kom kun få uger efter, at Block gik glip af Wall Street-forventningerne og rapporterede om en omsætning på 6,03 milliarder dollar mod en forventet 6,29 milliarder dollar og en indtjening per aktie på 71 cent i stedet for de forventede 87 cent.

I offentlige kommentarer har Dorsey hævdet, at personalenedskæringer var en del af en bredere omstrukturering med det formål at tilpasse sig strategiske prioriteter og strømline driften.