Indien øger russisk olieimport i marts; Venezuelanske tønder vil sandsynligvis nemt blive udskiftet

Indiens olieimport fra Rusland steg måned-til-måned i marts, selv om truslen om, at USA ville indføre sanktioner mod købere af russisk råolie, var stor.

Indiens råolieimport er anslået til omkring 1,6 millioner tønder om dagen for både marts og april, lidt under gennemsnittet på 1,63 millioner tønder om dagen i samme periode sidste år, fortalte Emma Li, Vortexas seniormarkedsanalytiker, til Invezz .

Ifølge Vortexas data importerede Indien omkring 1,57 millioner tønder pr. dag råolie fra Rusland i løbet af marts, hvilket svarer til en stigning på omkring 11 %.

I februar havde landet importeret 1,42 millioner tønder olie om dagen fra Rusland.

Olieimporten fra Rusland har stabiliseret sig efter et fald i løbet af de sidste par måneder.

I december 2024 faldt russisk råolieimport til et 17-måneders lavpunkt, mens importen også var afdæmpet i de næste par måneder sammenlignet med tidligere tal.

I januar sanktionerede USA adskillige tankskibe og forsikringsselskaber i den russiske skyggeflåde, som var ansvarlige for at transportere olie til andre lande, og undgik de vestlige sanktioner.

I første omgang var der mangel på russisk udbud, da lande som Indien og Kina øgede indkøbene fra Mellemøsten og Vestafrika.

Nylige data har dog antydet, at Rusland for det meste har formået at sidestille disse nye sanktioner pålagt af den tidligere amerikanske præsident Joe Bidens administration.

Indiens import fra marts

Eksporten fra Rusland er fortsat robust, og importen fra Indien er igen begyndt at stige.

Rusland og handlende opdagede metoder til at omgå amerikanske sanktioner for levering af forsendelser til indiske havne.

I marts forblev Rusland den største leverandør af råolie til Indien. Stillingen har været besat af Moskva siden krigen brød ud i Ukraine i februar 2022.

Source: Vortexa

Blandt andre lande steg Indiens import fra Nigeria med 179 % på månedsbasis i marts til 207.259,68 tønder om dagen, viste Vortexas data.

Tilsvarende steg importen fra USA også med mere end 66 % til 243.917,26 tønder om dagen i sidste måned, ifølge dataene.

Irak, den næststørste råolieleverandør til Indien, sendte 818.040,39 tønder om dagen i marts, hvilket er et fald på 20 % i forhold til måneden før.

Tilsvarende faldt Saudi-Arabiens import til Indien til 626.452,94 tønder om dagen i sidste måned fra 754.103,57 tønder om dagen i februar, viste dataene.

Forsendelser fra De Forenede Arabiske Emirater faldt en smule til 408.102,59 tønder om dagen i marts.

Rusland sanktioner for råolie

I sidste uge truede Trump med at pålægge 25-50% told på lande, der køber russisk råolie.

Kina og Indien er de største købere af russisk olie – tegner sig for 80 % af dets eksport – og deres reaktion er fortsat usikker.

Janiv Shah, Rystad Energys olie-VP Commodity Markets, sagde:

Hvis toldpresset skulle vise sig at være vellykket for Trump og muliggøre en våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, er der et scenarie, hvor disse straffeforanstaltninger kan være kortvarige, med toldsatser potentielt positive for råolie og bearish for produkter.

I mellemtiden fortalte Vortexas Li til Invezz, at hvis russiske sanktioner skulle håndhæves, kan Indiens olieimport fra Rusland falde tilbage til niveauet før 2022.

Li sagde dog, at der var et “stort spørgsmålstegn” om, hvorvidt USA ville tage et så drastisk skridt.

Venezuela olieimport

Indien er stoppet med at importere råolie fra Venezuela, efter at Trump indførte en told på 25 % på lande, der køber olie og gas fra det sydamerikanske land, ifølge flere medier.

Indien havde importeret kun 62.831,74 tønder råolie om dagen fra Venezuela i marts sammenlignet med 66.073,11 tønder om dagen i februar, viste Vortexa-data.

“Denne lille mængde kan nemt erstattes,” sagde Li.

Li tilføjede:

I betragtning af at venezuelanske råvarer er meget tunge, vil den tilsvarende erstatning være tung råolie fra Nord-/Latinamerika (canadisk eller mexicansk) eller mellemøstlig (irakisk Basrah tung).

“I betragtning af omfanget af russiske mængder, der langt overgår dem fra Iran eller Venezuela, kan enhver handling fra begge lande have en markant stærkere bullish indvirkning på markedet,” sagde Rystads Shah.