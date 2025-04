Mitsubishi forpligter sig til at investere 27 mia. USD over 3 år for at skabe vækst

Den japanske handelsgigant Mitsubishi Corp har afsløret en tre-årig vækststrategi, der involverer at investere mindst 4 billioner yen ($27 milliarder) inden regnskabsåret 2027/28.

Selskabet sagde, at det sigter mod et nettooverskud på 1,2 billioner yen for den periode, op fra de 700 milliarder yen, det forventer for indeværende regnskabsår.

Denne strategi, der blev annonceret torsdag, inkluderer aggressive investeringer og et udvidet aktietilbagekøbsprogram.

Firmaet planlægger også at fastholde progressive udbytter, selvom det kommer sig efter nylige nedskrivningstab i sine indenlandske offshore-vindaktiviteter.

Vækstinvesteringer starter i april

Mitsubishi sagde, at udgifterne på 4 billioner yen vil blive delt på at opretholde kapitaludgifter og investeringer for at accelerere langsigtet vækst.

Omkring 1 billion yen er øremærket til løbende operationelle behov, mens mere end 3 billioner yen vil blive rettet mod nye forretningsinitiativer og strategiske investeringer.

Den nye plan startede i april og løber til marts 2027.

Selskabet sagde også, at det kan overveje at bruge overskydende kontanter ud over denne tildeling til yderligere aktionærafkast eller geninvestering, afhængigt af tilstanden af ​​dets projektpipeline og bredere markedsforhold.

Investeringsplanen kommer efter, at Mitsubishi har registreret et nedskrivningsgebyr på 52,2 milliarder yen knyttet til dets indenlandske havvindmølleprojekter i den ni-måneders periode, der sluttede i december.

Dette tilbageslag foranledigede en revideret nettoresultatprognose på 950 milliarder yen for året, der sluttede 31. marts 2024.

Udbytte stiger på trods af fald i overskuddet

For regnskabsåret, der starter i denne måned, forventer Mitsubishi, at nettoresultatet falder til 700 milliarder yen.

På trods af den lavere indtjeningsprognose annoncerede firmaet planer om at øge sit udbytte med 10 yen, hvilket bringer det til 110 yen per aktie.

Sammen med udbytteforhøjelsen skitserede Mitsubishi planer om at tilbagekøbe op til 1 billion yen af ​​sine aktier mellem 4. april 2024 og 31. marts 2026.

Selskabet sagde, at dets politik med progressivt udbytte og fleksible tilbagekøb forbliver uændret under den nye strategi.

Disse tiltag tyder på, at Mitsubishi sigter mod at bevare aktionærernes tillid, mens de investerer tungt i fremtidig vækst.

Buffett-støttet Mitsubishi

Mitsubishis største aktionær er Berkshire Hathaway, investeringsfirmaet ledet af Warren Buffett. Ifølge LSEG-data har Berkshire en 9,67% ejerandel i det japanske handelshus, hvilket gør det til en betydelig indflydelse på den langsigtede strategi.

Buffetts interesse for japanske handelsvirksomheder har tiltrukket sig global opmærksomhed i løbet af de sidste par år, og Mitsubishi er blevet en af ​​de vigtigste fordele ved dette fokus.

Med sin nye kapitaludnyttelsesplan ser Mitsubishi ud til at tilpasse sig investorernes forventninger omkring kapitaleffektivitet og aktionærværdi.

Selskabets vægt på at fastholde udbytte og tilbagekøb, selv midt i et fald i nettoresultatet, kan også afspejle denne investordrevne tilgang.