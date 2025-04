Oliepriserne falder med over 6 %, da OPEC overrasker markederne med produktionsstigning i maj

Oliepriserne faldt med mere end 6 % torsdag, efter at Organisationen af ​​de olieeksporterende lande forbløffede markedet med deres produktionsforøgelsesplan for maj.

Otte medlemmer af OPEC+-alliancen besluttede på et ministermøde torsdag at øge olieproduktionen med 411.000 tønder om dagen i maj, ifølge en officiel erklæring.

De rigtige medlemmer, herunder Saudi-Arabien og Rusland, er planlagt til at afvikle noget af dets frivillige produktionsnedskæring på 2,2 millioner tønder om dagen i april.

Denne måned vil kartellet øge olieproduktionen med 135.000 tønder om dagen efter måneders forlængelse af de frivillige produktionsnedskæringer.

“Dette omfatter den stigning, der oprindeligt var planlagt til maj ud over to månedlige stigninger,” sagde OPEC i en erklæring med henvisning til mængden.

De gradvise stigninger kan blive sat på pause eller tilbageført afhængigt af skiftende markedsforhold.

Prisen på Brent-råolie faldt med over 6 % mod 70 USD pr. tønde efter OPEC’s seneste meddelelse.

Faldet blev yderligere drevet af den amerikanske præsident Donald Trumps toldudmelding, som allerede havde presset oliepriserne ned over 4 % tidligere på dagen.

I skrivende stund var prisen på West Texas Intermediate-råolie på New York Mercantile Exchange $66,65 per tønde, et fald på 7,1%.

Brent-råolie på den interkontinentale børs var på $70,09 per tønde, et fald på 6,5% fra den forrige lukning.

OPEC’s forsyningsnedskæringer

Ud over de tidligere annoncerede nedskæringer har OPEC+ fastholdt 3,65 millioner tønder om dagen med andre produktionsreduktioner.

Disse yderligere nedskæringer er sat til at forblive i kraft indtil udgangen af ​​det følgende år, hvilket yderligere understøtter markedsstabiliteten og forhindrer oliepriserne i at falde på grund af overudbud.

Analytikere sagde, at beslutningen i torsdags delvist skyldtes OPEC+ lederes ønske om at forbedre overholdelse af produktionskvoter.

Overskydende olieproduktion fra Kasakhstan

Overskydende olieproduktion i Kasakhstan har skabt spændinger i OPEC+-gruppen, hvilket har forårsaget utilfredshed blandt andre medlemmer, især Saudi-Arabien.

Dette har ført til opfordringer fra OPEC+ til Kasakhstan, sammen med andre lande, der overskrider produktionskvoterne, om at gennemføre yderligere produktionsnedskæringer for at opveje overproduktionen og opretholde stabiliteten på oliemarkedet.

Kasakhstan har konsekvent overskredet sine olieproduktionsmål, som fastsat af OPEC+-aftalen, i løbet af de sidste par måneder.

Denne tendens fremhævede en divergens mellem de aftalte produktionsniveauer og den faktiske produktion fra landet.

Mens nogle andre OPEC+-medlemmer, herunder De Forenede Arabiske Emirater, Nigeria og Gabon, også er blevet observeret producerer over deres tildelte kvoter, er omfanget af deres overproduktion betydeligt mindre end Kasakhstans.

Data frigivet af OPEC afslører denne forskel i produktionsniveauer blandt OPEC+-landene.

Kasakhstans udbud kan falde

Kasakhstans olieproduktion og eksport kan falde i denne måned på grund af Ruslands ordre om at lukke en vis eksportkapacitet på CPC-rørledningen.

Denne rørledning er den primære rute for eksport af olie produceret i Kasakhstan af store olieselskaber, herunder Chevron og ExxonMobil fra USA.

“De (otte OPEC+-medlemmer) bekræftede også deres hensigt om fuldt ud at kompensere enhver overproduceret mængde siden januar 2024 og at indsende opdaterede forhåndsindlæste kompensationsplaner til OPEC-sekretariatet senest den 15. april…,” sagde kartellet i sin erklæring.

Trump-tariffernes effekt på råoliemarkederne

Råoliemarkederne var allerede svage, efter at den amerikanske præsident Trump onsdag annoncerede en told på 10 % på de fleste amerikanske importvarer og højere told på de store handelspartnere.

Det Hvide Hus sagde onsdag, at olie, gas og raffinerede produkter var undtaget fra de nye toldsatser.

USA importerer det meste af sin råolie fra Canada og Mexico. Den amerikanske østkyst, med sin begrænsede raffineringskapacitet, importerer en betydelig mængde af sit brændstof fra Europa.

“Energiimport er stort set upåvirket toldmæssigt. Men investorerne reagerede på den anslåede skade, disse tariffer kunne gøre på den globale handel og dermed den globale økonomiske vækst,” sagde David Morrison, senior markedsanalytiker hos Trade Nation.

Tarifferne er af en sådan størrelse, at erhvervsaktiviteten kan aftage kraftigt, hvilket vil føre til en markant lavere efterspørgsel efter olie.

Ifølge eksperter forventes de vidtspændende toldsatser at bidrage til højere inflation i USA, hvilket kan påvirke den økonomiske vækst.