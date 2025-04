Rioja-vinproducenter står over for usikkerhed midt i handelsspændinger og globale efterspørgselsskift

Rioja, en vinproducerende region i Spanien, har set sine vinlagre vokse siden pandemien.

Vinproducenter i regionen havde håbet på at øge eksporten af ​​deres tanniske rødvine til det amerikanske marked, men disse forhåbninger var ved at forsvinde forud for præsident Donald Trumps toldmeddelelse, som han omtalte som “befrielsesdag “.

Trumps toldtrussel

Truslen om 200 % told på europæisk vin- og champagneimport fra Trump kommer på et tidspunkt, hvor den globale efterspørgsel efter den alkoholiske drik allerede er faldende, hvilket øger bekymringerne hos Spaniens vinproducenter, rapporterede Reuters torsdag.

“Der er akkumuleret vin siden COVID-19, der er hobet sig en hel del op, og i sidste ende er det en byrde for prisen … Det er dårligt for landmanden,” blev vinbonden Enrique Lopez de Alda, 39, citeret for at sige i rapporten.

Rioja, en værdsat spansk vin, oplevede en stigning på 0,6 % i salget i 2024 sammenlignet med 2023.

Talsmanden for Rioja-tilsynsrådet, Amanda De La Santisima Trinidad, anså præstationen for “temmelig betydelig” i betragtning af faldet i verdensomspændende vinforbrug.

USA repræsenterer det næststørste eksportmarked, efter Storbritannien, for Rioja-vine, med 4% af den samlede produktion solgt der.

Jorge Rodriguez, medejer af Petralanda vingård og bodega, sagde:

USA er også en vinproducent, men den kan ikke forsyne hele sit marked.

Globalt er alle indbyrdes forbundne og afhængige af hinanden. I sidste ende er takster skadelige for alle involverede parter, ifølge Rodriguez.

Washington og Bruxelles øgede tolden på hinandens landbrugs- og fødevareeksport i oktober 2019, under Trumps første periode.

Det var ikke første gang, europæiske vinproducenter blev fanget i krydsilden af ​​transatlantiske handelsspændinger.

Biden-administrationen hævede tarifferne på 25 % i 2021. Selvom nogle operatører oplevede reduceret overskud, var Rioja-vine i stand til at bevare deres markedsandel i USA, ifølge De La Santisima Trinidad.

Vinfremstilling i Spanien

Spanien er verdens førende med hensyn til eksport af vin og det samlede areal dedikeret til vinmarker.

Selvom det er den tredjestørste vinproducent efter Italien og Frankrig, overgår den både på eksport- og vinmarksområde.

Den nordlige region La Rioja, Spanien, er en skattekiste af forskellige terroirer, mikroklimaer og druesorter.

På trods af at den kun er hjemsted for kun 0,7 % af Spaniens befolkning, spiller denne region en uforholdsmæssig stor rolle i landets vinproduktion og bidrager med betydelige 21 % af den samlede produktion.

Dette inkluderer en række vine, især nogle mindre kendte hvide sorter, der langsomt vinder anerkendelse.

Den unikke kombination af jordtyper, klimatiske forhold og druesorter, der findes i denne region, giver mulighed for produktion af en bred vifte af vine, hver med sin egen særskilte karakter og smagsprofil.

Den regionale vinindustri producerer omkring 362 millioner flasker om året, med visse årgange til en pris på så højt som 5.000 euro ($5.400) hver.

De næsten 600 vingårde i området bidrager med cirka 1,5 milliarder euro årligt til den regionale økonomi, hvilket repræsenterer 20% af dets samlede økonomiske produktion.