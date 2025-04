Tariffer rammer globale markeder: hvem er de største tabere?

Endnu en gang er tariffer årsagen til store markedsbevægelser og forsyningskædeforstyrrelser.

Den 2. april annoncerede præsident Trump et omfattende sæt af importafgifter, med effektive satser fra 10 % til 49 %, rettet mod næsten alle større amerikanske handelspartnere.

Da beslutningen stort set var uventet i omfang og omfang, har den allerede udløst et globalt salg af aktier, store tab i forbruger- og teknologiaktier og voksende frygt for langsigtet økonomisk dislokation.

Men hvilke markeder og aktier bør investorer bekymre sig mest om?

Et helt nyt politisk chok

Bekendtgørelsen indfører en basistold på 10 % på al import med meget højere landespecifikke satser.

Varer fra Vietnam vil nu blive pålagt en afgift på 46 %.

Cambodja er underlagt 49%, Indonesien for 32% og Bangladesh for 37%.

Kina, der allerede var under tidligere toldsatser, står nu over for en yderligere skat på 34 %, hvilket bringer landets samlede toldbyrde op på 54 %.

Japansk import rammes med en sats på 24 %, mens EU står over for 20 %.

Disse foranstaltninger har skubbet den gennemsnitlige amerikanske importtoldsats til omkring 22 %, op fra kun 2,5 % i 2024.

Det er det højeste niveau siden 1910, ifølge Fitch Ratings.

Trump formulerede beslutningen som gensidig og hævdede, at den afspejler, hvordan andre lande behandler amerikansk eksport.

Men investorer, analytikere og virksomhedsledere siger, at politikken introducerer ny usikkerhed og økonomisk risiko uden nogen klar ramme eller tidslinje.

De finansielle markeder reagerede øjeblikkeligt.

Futures i USA faldt kraftigt, og S&P 500-futures faldt mere end 3 %.

Nasdaq er faldet næsten 13 % siden toppen i december.

Renten på det 10-årige statsobligation faldt til 4,08 %, det laveste niveau i seks måneder, da investorerne flygtede i sikkerhed.

Globale aktier fulgte efter.

Japans Nikkei faldt mere end 3 %, mens de europæiske markeder faldt omkring 2 %.

På valutamarkederne faldt dollarindekset 1,1 %, da handlende prissatte svagere vækstforventninger.

Fodtøjslagrene blev hamret

Fodtøjs- og beklædningsmærker, hvoraf mange brugte de sidste fem år på at flytte produktionen fra Kina til Vietnam og Sydøstasien, var blandt de hårdest ramte.

Til sammenhæng importerede USA 136,6 milliarder dollars i varer fra Vietnam i 2024, en stigning på 19 % fra 2023.

Den pludselige told på 46 % på denne import har bragt omkostningsstrukturer og profitprognoser i uorden.

Nike så sine aktier falde mere end 8%, hvilket understreger virksomhedens dybe eksponering mod Vietnam, som producerer 50% af sit fodtøj og 30% af sit tøj.

Mærket har allerede sænket salgsvejledningen for indeværende kvartal, idet der tages højde for de forventede omkostningsstigninger fra toldsatser på Kina og Mexico.

Disse nye Vietnam-takster tilføjer yderligere pres.

Adidas-aktien faldt 11% i Frankfurt til tæt på 12 måneders laveste niveau.

Det tyske mærke fremstiller 39 % af sit fodtøj i Vietnam og er stærkt afhængig af fabrikker i Indonesien (32 %) og Cambodja (23 %), alle lande nu ramt af told på over 30 %.

Pumas aktie faldt med 8,5 % og nåede det laveste niveau siden november 2016.

Virksomheden har ikke udstedt formel vejledning, men er ligesom Adidas strukturelt knyttet til vietnamesiske og indonesiske fabrikker for kerneproduktlinjer.

Det schweiziske sneakermærke On Holding faldt 15 % i den amerikanske handel før markedet.

Virksomheden producerer 90% af sine sko i Vietnam og yderligere 10% i Indonesien, hvor næsten to tredjedele af sin omsætning kommer fra Amerika, primært USA.

Ifølge regulatoriske ansøgninger gør dette det til et af de mest udsatte mærker for det nye toldregime.

Deckers, moderselskabet til Hoka og Ugg, har 68 produktionspartnere i Vietnam, dets næststørste produktionsbase efter Kina.

Aktierne faldt over 4 %, hvilket afspejler bekymring over marginerosion.

Shenzhou International, en af ​​Asiens største tekstilproducenter og en stor leverandør til Nike, faldt 18 % i Hong Kong.

Det er det største fald i mere end tre år.

UBS og Jefferies vurderer, at brands ville være nødt til at hæve de globale detailpriser med 5% til 12% bare for at bevare den nuværende rentabilitet.

Men med inflationstrætte forbrugere kan mange blive tvunget til at absorbere omkostningsstigningerne, hvilket udhuler indtjeningen.

Hvilke teknologiaktier vil kæmpe mest?

Mens fokus i høj grad har været på forbrugsgoder, er tech-virksomheder også under pres.

De nye toldsatser rammer kinesisk import med en samlet told på 54 %, og det omfatter næsten alle enheder, der er samlet i landet.

Apple-aktien faldt 6,1 %, det stejleste endagstab siden september 2020.

Det meste af Apples hardware, inklusive iPhones, iPads og Macs, er samlet i Kina.

Disse varer står nu over for den fulde byrde af den nye politik.

Virksomheden har lovet en amerikansk investeringsplan på 500 milliarder dollar over fire år, inklusive en ny produktionsfabrik i Houston, men disse faciliteter vil ikke afbøde omkostningschok på kort sigt.

Nvidia faldt 4 pct. Firmaet designer chips i USA, producerer dem i Taiwan og samler AI-systemer i Mexico og Kina.

Det er fortsat sårbart over for tariffer på komponentniveau, især hvis Taiwan og Mexico er de næste i køen for toldkontrol.

Alphabet, Amazon, Meta og Microsoft tabte hver mellem 2,5 % og 5 %.

Truslen er indirekte, det vil sige højere omkostninger på tværs af forbrugerelektronik og netværkshardware.

Ikke desto mindre afspejler det en bredere frygt for repressalier, digitale skatter fra EU og Asien.

Detailhandlere og forsyningskæder får store hits

Ud over brands blev store detailhandlere med globale indkøbsaktiviteter berørt.

Wayfair faldt 12%, hvilket afspejler dens dybe eksponering for vietnamesisk fremstillede møbler, som nu står over for en tarif på 46%.

Walmart faldt 6%, og Amazon tabte 5%. H&M og Inditex faldt henholdsvis 4,5 % og 3 %.

Disse virksomheder er afhængige af tekstil- og beklædningsfabrikker i Vietnam, Bangladesh og Cambodja.

Netop landene er hårdest ramt.

Vietnam alene eksporterede 44 milliarder dollars i tekstiler i 2024, med USA som dets største køber.

Toldsatser påvirker nu næsten 10 % af landets BNP ifølge CEIC og OECD estimater.

Cambodja og Bangladesh står over for lignende risici.

Forsøg på at flytte produktionen et andet sted er begrænset af logistik, specialisering af arbejdsstyrken og ubrugte omkostninger.

De asiatiske økonomier vil kæmpe mest

Vietnam er den mest udsatte økonomi i Asien, med 12 % af dets BNP knyttet til direkte og indirekte amerikansk importeksponering.

En told på 46 % bringer anslået 5,5 % af vietnamesisk BNP i fare.

Thailand står over for et hit på 3 %, hovedsagelig gennem bileksport.

Taiwan, mens det er fritaget for halvledertariffer, kan se eksportmængderne falde på grund af dets afhængighed af det amerikanske marked.

Valutaer er begyndt at afspejle disse risici. Den vietnamesiske Dong faldt til et rekordlavt niveau på 25.803/USD.

Thai Baht, Taiwan Dollar og indonesiske Rupiah kom også under pres.

INR, PHP og SGD forventes at klare sig bedre på grund af lettere eksponering og mere stabile eksterne balancer.

De pengepolitiske forventninger skifter hurtigt. Der forventes nu rentenedsættelser i Korea, Indien, Filippinerne, Indonesien, Singapore og Australien.

Disse nedskæringer varierer fra 50 til 75 basispoint, da centralbankerne sigter mod at afbøde det økonomiske nedfald.

Bundlinjen

Toldordningen tegner sig nu til at være en langsigtet paradigmeændring, især hvis der ikke opnås undtagelser eller genforhandlinger.

Trump har indrammet tiltaget som en strategi for at “friske åbne” udenlandske markeder og fremtvinge genindustrialisering i USA.

Men for virksomheder er udfordringen umiddelbar og alvorlig.

Diversificering i forsyningskæden, der engang var en sikring mod Kina-risiko, er nu løbet tør for muligheder.

Vietnam og Indonesien, de vigtigste flugtventiler, er ikke længere levedygtige under den nuværende tarifstruktur.

Flytning er ikke en hurtig løsning.

Præstationsfodtøj og avanceret elektronikfremstilling er afhængig af højt specialiseret arbejdskraft og infrastruktur, som ikke kan replikeres fra den ene dag til den anden.

Takster er nu blevet en vedvarende økonomisk risiko, ikke kun en overordnet begivenhed.

Omkostningerne ved global fragmentering er ikke længere teoretiske, de rammer allerede balancerne for virksomheder over hele verden.