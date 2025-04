BP-formand Helge Lund ude, da grøn energistrategi bryder sammen

Formanden for BP, Helge Lund, er indstillet på at træde tilbage, hvilket markerer afslutningen på en æra defineret af virksomhedens ambitiøse, men i sidste ende mislykkede strejf af grøn energi.

Oliegiganten meddelte fredag, at Lund ville opgive sin rolle “til sin tid.”

Meddelelsen kommer midt i et stigende pres fra Elliott Advisors, en amerikansk aktivistisk hedgefond, som har presset på for betydelige ændringer i virksomheden.

BP har allerede nedtrappet sine tidligere vedtagne planer for grønne energier, som Lund selv forkæmper.

Lund, en norsk forretningsmand, lagde vægt på BP’s 2020-beslutning om at skære ned på produktionen af ​​fossile brændstoffer med 40 % inden 2030 og omdanne sig til et “integreret energiselskab” med et stærkt fokus på energikilder med lavt kulstofindhold.

Han forestod også udnævnelsen af ​​Bernard Looney som administrerende direktør i 2020.

Looney stod i spidsen for virksomhedens kulstoffattige strategi, men forlod efterfølgende på grund af uerklærede forhold til yngre medarbejdere, hvilket øgede uroen i BP.

“Efter at have nulstillet vores strategi fundamentalt, er BP’s fokus nu på at levere strategien i tempo, forbedre præstationer og øge aktionærværdien,” udtalte Lund fredag.

Nu er det rigtige tidspunkt at starte processen med at finde min efterfølger og muliggøre en velordnet og problemfri overdragelse.

Aktivistpres: Elliott presser på for at vende tilbage til olien

Copy link to section

Fratrædelsen følger et intenst pres fra Elliott Advisors, som har samlet en 5%-andel i BP.

Hedgefonden har udtrykt utilfredshed med oliemajorens strategi og argumenterer for, at den manglede uopsættelighed og ambition.

Elliott var angiveligt ved at forberede en aktionærafstemning om at fordrive Lund.

BP annoncerede oprindeligt sine intentioner om at bevæge sig væk fra olie og gas i 2020 og foreslog en tidoblet stigning i investeringer i grøn energi og en reduktion på 40 % i produktionen af ​​fossile brændstoffer inden 2030, samtidig med at efterforskningen i nye virksomheder stoppes.

På det tidspunkt hævdede Lund: “Vi er overbeviste om, at de beslutninger, vi har truffet, og den strategi, vi lægger i dag, er rigtige for BP, for vores aktionærer og for det bredere samfund.”

BP’s konkurrenter, som fastholdt deres fokus på stigende olieefterspørgsel, klarede sig dog bedre end selskabet. Som følge heraf underperformerede BP-aktierne, hvilket fik virksomheden til at opgive betydelige dele af sin 2020-strategi.

På en kapitalmarkedsdag i februar vendte BP kursen om på mange af sine grønne løfter og forpligtede sig til ubestemte årlige stigninger i produktionen af ​​fossile brændstoffer, hvilket signalerede et klart skift tilbage mod sin kerneforretning.

Hvad er det næste for BP?

Copy link to section

Ashley Kelty, en olie- og gasanalytiker hos Panmure Liberum, kommenterede: “Dette er en lille overraskelse, efter at den aktivistiske investor Elliott har opbygget en stor position i BP og begyndt at agitere for forandring. [Elliot var] klar til at forsøge at få en aktionærstemme for at få Lund tvunget ud, så han ser ud til at springe, før han bliver skubbet.”

Kelty forudser yderligere handling fra Elliott, og foreslår, at hedgefonden “nu vil rette opmærksomheden mod CEO Murray Auchinloss – hans forsøg på at dreje BP væk fra grøn energi ser halvhjertet ud, og vi antager, at Elliott vil have en ny CEO, der kan foretage en ordentlig nulstilling af strategien.”

Successionsprocessen ledes af Dame Amanda Blanc, Avivas administrerende direktør, i sin egenskab af BP’s senior uafhængige direktør.

Ifølge The Telegraph indikerede en BP-talsmand, at den succesrige kandidat vil indtræde i bestyrelsen og samarbejde med Lund for at sikre en glidende overgang, før han træder tilbage, sandsynligvis i løbet af 2026.

“Bestyrelsen og jeg er forpligtet til at støtte Murray og hans team og til at overvåge BP’s levering af dets strategiske og finansielle mål, som vi har beskrevet i vores seneste opdatering af kapitalmarkederne,” understregede Lund.

Dame Amanda tilføjede: “Vi starter en omfattende søgning for at identificere formandskandidater med troværdighed og relevant erfaring til at lede bestyrelsen og fortsætte med at drive ledelsens sikre udførelse af nulstillingsstrategien.”