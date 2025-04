Fra Fords medarbejderrabatter til Stellantis’ fabrikslukninger rykker biltakster bilproducenterne i gang

De 25 % toldsatser på importerede biler, der trådte i kraft torsdag, har rystet den globale bilindustri og tvunget store bilproducenter til hurtige, divergerende reaktioner.

Da de nye afgifter truer med at omforme forsyningskæder, prismodeller og beskæftigelse, tager virksomheder fra Stellantis til Hyundai handling for at beskytte overskud og kunder.

Med takster på udenlandsk-samlede biler nu aktive, og dem på importerede dele, der skal begynde den 3. maj, kører bilproducenterne om at klare omkostningerne.

Nogle har valgt at inaktive produktionslinjer, andre tilbyder store rabatter eller udforsker indenlandske produktionsudvidelser.

Aktiekurserne for de fleste bilproducenter forblev i røde torsdage og fredag ​​i løbet af det amerikanske marked før markedet.

Invezz tager et kig på de forskellige strategier, der bliver vedtaget af bilproducenter for at håndtere forstyrrelserne.

Stellantis suspenderer fabrikker, vil midlertidigt afskedige 900 arbejdere

Stellantis, ejeren af ​​Jeep, Dodge, Ram og Chrysler, annoncerede, at de midlertidigt ville lukke to samlefabrikker – et i Windsor, Ontario og et andet i Toluca, Mexico – som svar på taksterne.

Windsor-fabrikken, der fremstiller Chrysler Pacifica og Dodge Charger, vil være inaktiv i to uger.

Toluca-anlægget, hvor Jeep Compass og Wagoneer S er samlet, vil være ude af drift fra den 7. april til slutningen af ​​måneden.

Stellantis sagde, at forstyrrelsen ville tvinge den til at afskedige omkring 900 arbejdere på drivaggregater og stempelfabrikker i Indiana og Michigan.

“Vi fortsætter med at vurdere de amerikanske tariffer på importerede køretøjer og vil forblive i dialog med den amerikanske regering om disse politikker,” sagde en talsmand for Stellantis til MT Newswires.

Stellantis-aktien faldt over 7 % i førmarkedshandel fredag.

Fords ‘From America for America’-rabat for at tilbyde medarbejderpriser til kunderne

I modsætning hertil har Ford taget en mere markedsorienteret tilgang ved at læne sig op af sit lager for at absorbere omkostningspresset.

Den Michigan-baserede bilproducent har lanceret et program, der foreløbigt kaldes “From America for America”, der angiveligt tilbyder sine ansattes priser, traditionelt forbeholdt Ford-personale, til alle kunder i hele landet.

Mens virksomheden endnu ikke officielt har offentliggjort planen, rapporterer Reuters, at rabatter har været gældende siden torsdag.

Dette skridt hjælper Ford med at adskille sig fra konkurrenter, der hæver priserne for at kompensere for tarifomkostningerne.

Fords position er relativt fordelagtig. Det fremstiller omkring 80 % af de køretøjer, det sælger i USA i landet, og tilbyder en større buffer mod toldsatser end konkurrenter, der er mere afhængige af import.

Virksomheden står dog stadig over for truende omkostningsstigninger fra 3. maj-tarifferne på dele.

Rabatstrategien stemmer også overens med budskabet “Made in America”, der er populært blandt Trump-administrationen, som annoncerede de omfattende pligter i sidste uge i et skub for at bringe produktionen tilbage til amerikansk jord.

Fords aktiekurs faldt med 3,67% under premarket fredag.

Volkswagen vil indføre et importgebyr på køretøjer solgt i USA

Volkswagen har taget en anden vej og signaleret til sine amerikanske forhandlere, at prisstigninger er i horisonten.

I et notat til forhandlere den 1. april, set af The New York Times, sagde den tyske bilproducent, at den ville indføre et nyt importgebyr på sine amerikanske køretøjer senere på måneden.

Den har også sat jernbaneforsendelser af biler fra Mexico på pause, selvom maritime forsendelser fortsætter, og instrueret forhandlere om at holde toldpåvirkede køretøjer i havne indtil videre.

Selskabet sagde, at de endelige prisændringer ville blive bekræftet i midten af ​​april.

Køretøjer samlet i USA, som Volkswagen Atlas og ID.4 i Chattanooga, Tennessee, er ikke immune over for omkostningspres.

Begge er afhængige af importerede dele, der vil være underlagt de kommende told.

I en erklæring bekræftede Volkswagen, at de havde sendt notatet til forhandlere, fordi de ønskede at være “meget gennemsigtige omkring at navigere gennem denne tid med usikkerhed.”

“Vi har vores forhandleres og kunders interesser i centrum, og når vi har kvantificeret virkningen på forretningen, vil vi dele vores strategi med vores forhandlere,” sagde virksomheden.

Volkswagens aktiekurs faldt med mere end 5 % fredag.

GM øger produktionen af ​​lastbiler i Indiana

General Motors reagerer på toldchokket ved at øge den indenlandske produktion.

Virksomheden planlægger at øge produktionen af ​​sine lette lastbiler – Chevrolet Silverado og GMC Sierra – på fabrikken i Fort Wayne, Indiana.

Flytningen er en del af en bredere strategi, som GM’s administrerende direktør Mary Barra antydede i januar, hvilket tyder på, at øget kapacitet i USA kan opveje risikoen fra tariffer på køretøjer bygget i Mexico og Canada.

For at lette opstigningen vil GM standse produktionen på Fort Wayne-anlægget mellem 22. og 25. april.

Fabrikken forventer at tilføje mellem 225 og 250 arbejdspladser og bringe flere hundrede vikarer ind, ifølge intern kommunikation med United Auto Workers.

Lokale fagforeningsembedsmænd sagde, at yderligere overarbejdsdage også kan være planlagt for at opfylde de nye produktionsmål.

GM-aktien faldt med mere end 5% under før-markedshandel fredag.

Hyundai advarer mod potentielle prisstigninger

Hyundai Motor Company har også markeret sandsynligheden for prisstigninger på køretøjer.

I en note til forhandlerne advarede direktøren for Hyundai og Genesis Motor North America, Randy Parker, om, at priserne ikke længere var garanteret for køretøjer, der sælges til engros efter den 2. april.

Parker erkendte, at virksomhedens afhængighed af import fra Mexico og Canada var relativt lav, og at Hyundai havde “fast etableret” investeringer i USA.

Den koreanske bilproducent sagde dog, at den fortsætter med at overvåge den politiske udvikling og gennemgå strategier for at opretholde rentabiliteten.

Ingen officielle prisændringer er blevet annonceret endnu, men firmaets embedsmænd i Seoul sagde, at de “nøje gennemgår” deres muligheder.