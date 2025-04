Hvordan Kinas 34% told på amerikansk import kunne påvirke kryptomarkedet

Fredag ​​bekræftede Kinas finansministerium, at det ville indføre en told på 34 % på al amerikansk import med virkning fra den 10. april.

Beslutningen er en direkte reaktion på Trumps tidligere skridt til at opkræve en tilsvarende told på 34 % på kinesiske varer, hvilket var en del af et bredere fremstød for gensidige handelsaftaler.

I sin officielle erklæring opfordrede den kinesiske regering Washington til at opgive sine “ensidige foranstaltninger” og indgå i en respektfuld dialog for at løse striden.

Meddelelsen sendte chokbølger gennem de globale markeder.

Analytikere advarer om, at ringvirkningerne kan nå så langt som til kryptomarkedet på trods af dets decentraliserede karakter.

Bitcoin (BTC), som kortvarigt var steget til $84.000, faldt markant til under $82.000 efter nyhederne, hvilket afspejler en bredere markedsangst.

Kryptomarkedet havde allerede været under pres efter Trumps takstmeddelelse tidligere på ugen, og Kinas tiltag har kun forstærket den bearish-stemning.

Krypto-markedsbøjler for volatilitet

På trods af det indledende fald mener nogle analytikere, at kryptovalutamarkedet muligvis ikke lider samme dybde af tab som traditionelle finansielle markeder.

Ifølge kryptostrateg Kevin Capital er digitale aktiver som Bitcoin og Ethereum kun indirekte påvirket af tariffer, i modsætning til traditionelle sektorer repræsenteret af indekser som S&P 500.

Capital påpegede, at den nuværende investorstemning i krypto bliver understøttet af pengepolitiske forventninger.

Med markeder, der nu prissætter fem potentielle rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank i år, er der håb om, at likviditetsstøtte kan opveje makroøkonomiske chok som handelsspændinger.

Han advarede dog også om, at optimismen hurtigt kunne forsvinde, hvis Fed-formand Jerome Powell afviste ideen om aggressive rentenedsættelser.

“Hvis Powell lukker døren for lempelse, kan krypto i sidste ende afspejle aktiemarkedets stejle fald,” bemærkede Capital.

“Men hvis han støtter lempelser, vil øjnene skifte til CPI-dataene, der kommer i næste uge.”

Globale markeder ruller, mens S&P 500 falder

Traditionelle finansielle markeder har allerede fået et hit. S&P 500 mistede mere end 1,5 billioner dollars i markedsværdi, da handelen åbnede efter Kinas meddelelse.

Futures knyttet til Dow Jones Industrial Average og Nasdaq viste også kraftige fald, hvilket afspejler frygten for, at den globale økonomi kan være på vej mod en recession.

I mellemtiden signalerede EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen, at EU er parat til at tage modforanstaltninger, hvis handelsforhandlingerne med USA bryder sammen.

Dette bidrager yderligere til den usikkerhed, der hænger over den globale økonomi, og kan øge volatiliteten på både aktie- og kryptomarkederne i de kommende dage.

Interessant nok steg Bitcoin en anelse senere på dagen på baggrund af stærkere end forventet amerikanske jobdata, hvilket gav støtte til teorien om, at kryptomarkeder i øjeblikket er mere følsomme over for pengepolitiske signaler end geopolitiske spændinger.