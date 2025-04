Den globale modeindustri kæmper med følgerne af præsident Donald Trumps meddelelse om omfattende nye toldsatser, de mest omfattende handelsrestriktioner set i næsten et århundrede.

Flytningen, som er rettet mod nogle af de største beklædningsfremstillingscentre globalt, har sendt chokbølger i hele sektoren.

I en erklæring fra Det Hvide Hus Rose Garden afslørede Trump en basistold på 10 % på alle importerede varer.

Afgifterne er dog betydeligt højere for cirka to dusin lande, som USA har et handelsunderskud med, hvoraf mange fungerer som store produktionscentre for modeindustrien.

Toldhitlisten: Vietnam, Cambodia, Bangladesh, Kina og EU

Vietnam, den næststørste tøjeksportør til USA efter Kina, vil stå over for en stejl told på 46 %.

Cambodja vil blive underlagt en told på 49 %, mens Bangladesh vil pålægges en told på 37 %.

Kinas eksisterende toldsats vil blive forhøjet med en ny afgift på 34 %, hvilket bringer den samlede toldsats til 54 %.

EU vil blive ramt af en told på 20 %.

“Vi er dybt skuffede over Trump-administrationens beslutning om at indføre nye toldsatser på al import,” sagde United States Fashion Industry Association i en erklæring, der understreger industriens bekymring.

Denne handling vil især påvirke amerikanske modemærker og forhandlere.

Toldsatserne, erklærede Trump, ville træde i kraft ved midnat.

Modeaktier styrtdykker: Wall Street reagerer på takstnyheder

Markedet reagerede hurtigt, hvor modeaktier styrtdykkede i handel efter åbningstid. Lululemon-aktierne faldt over 10 %, mens Nike og Ralph Lauren faldt med 7 %.

Tapestry, Capri og PVH Corp. oplevede alle fald på omkring 5%.

Disse fald oversteg et fald på næsten 4 % i S&P 500-futures, hvilket understreger modesektorens specifikke sårbarhed.

Disse nye pligter, efter Trumps tidligere toldsatser på varer fra Kina, Mexico og Canada, er klar til at øge omkostningerne og skabe betydelige forstyrrelser for utallige modevirksomheder.

USA er et afgørende marked for beklædning og fodtøj og importerer mere end 98 % af dets tøj og cirka 99 % af dets sko.

Det betyder, at stort set alle modegenstande, der sælges i landet, vil blive pålagt ekstra told.

I sin meddelelse viste Trump et diagram, der skitserer landene og toldsatserne, som han erklærede repræsenterede halvdelen af ​​de toldmæssige og ikke-toldmæssige barrierer, de anvender for USA.

Kurserne var væsentligt højere, end mange analytikere havde forventet.

Amerikas gyldne tidsalder: Trumps vision og virkeligheden for mode

“Vi vil åbne udenlandske markeder og nedbryde udenrigshandelsbarrierer, og i sidste ende vil mere produktion herhjemme betyde stærkere konkurrence og lavere priser for forbrugerne,” hævdede Trump i sin tale.

Dette vil i sandhed være Amerikas gyldne tidsalder, det kommer tilbage. Vi kommer meget stærkt tilbage.

Men realiteterne for modeindustrien vil sandsynligvis være langt mere komplekse.

Chokkene forventes at give genlyd i hele modes globale forsyningskæde.

Efter Trumps tidligere takstmeddelelser annoncerede detailhandlere som Walmart intentioner om at forhandle prisnedsættelser med leverandører, hvilket effektivt flyttede noget af byrden nedstrøms.

Med fabrikker, der allerede opererer med tynde marginer, kan krav om yderligere prisreduktioner have kaskadeeffekter, der påvirker tekstilproducenter og landmænd.

Mange mærker og detailhandlere vil stå over for det vanskelige valg at absorbere de højere omkostninger eller vælte dem over på forbrugerne gennem prisstigninger.

Dette sker på et tidspunkt, hvor mange shoppere allerede føler, at de er presset af inflationen og omhyggeligt administrerer deres budgetter.

Før de nye tariffer overhovedet blev annonceret, bidrog usikkerheden omkring Trumps handelspolitik til et fald i de amerikanske forbrugertillid, som faldt i marts til det laveste niveau siden pandemien.

“Flere takster er lig med mere angst og usikkerhed for amerikanske virksomheder og forbrugere,” sagde David French, executive vice president for regeringsforbindelser for National Retail Federation, til CNN.

Luksus, sport og mere: Ingen sektor er immun

Mens taksterne vil påvirke et bredt spektrum af modevirksomheder, kan nogle sektorer være særligt sårbare.

Luksusmarkedet har for eksempel set USA som sin mest modstandsdygtige region midt i en global afmatning.

Men manglen på indenlandsk produktion i USA betyder, at disse mærker nu står over for nye omkostninger.

Sportsmærker, som aktivt har diversificeret deres indkøb væk fra Kina, står nu over for prisstigninger i alternative produktionscentre som Vietnam og Cambodja.

I sidste ende vil hele modeindustrien mærke virkningerne, selv de virksomheder, der producerer færdigvarer i USA, da de ofte er afhængige af importerede råvarer.

At navigere i dette nye landskab vil give betydelige udfordringer i de kommende måneder.