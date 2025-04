Klarna og StubHub har skrinlagt deres længe ventede planer om at blive børsnoterede som en ny bølge af markedsvolatilitet udløst af præsident Donald Trumps omfattende takstmeddelelse, der strømmede gennem de globale finansmarkeder.

Ifølge en CNBC-rapport, der citerer en kilde, der er bekendt med sagen, udskyder selskaberne deres børsnoteringer på grund af stigende usikkerhed og har ikke sat en ny tidslinje for deres børsnoteringer.

Begge firmaer havde indgivet deres IPO-dokumenter til US Securities and Exchange Commission i de seneste uger og forberedte sig på offentlige noteringer på New York Stock Exchange.

Klarna, det svenske køb-nu-betal-senere selskab, havde planlagt at handle under ticker-symbolet KLAR, mens online-billetplatformen StubHub var indstillet til at blive listet under tickeren STUB.

Klarna sætter den længe ventede notering på 15 milliarder dollars på pause

Copy link to section

Klarna havde forberedt sig på at lancere sit IPO-roadshow med investorer allerede i næste uge.

Virksomheden besluttede dog at standse proceduren på grund af det bredere udsalg på markedet, som var udløst af frygt for en fornyet handelskrig.

Flytningen kommer på et afgørende tidspunkt for Klarna, som er blevet symbolsk for fintech-sektorens op- og nedture.

Virksomheden blev engang vurderet til $46 milliarder under toppen af ​​investorentusiasme i 2021, men dens værdiansættelse styrtdykkede til $6,7 milliarder blot et år senere.

På trods af det dramatiske fald har Klarna for nylig rapporteret om en tilbagevenden til lønsomhed.

I 2024 havde det et nettooverskud på 21 millioner dollars sammenlignet med et tab på 244 millioner dollars året før.

Omsætningen steg næsten 24% til 2,81 milliarder dollars. Klarna har ekspanderet aggressivt på det amerikanske marked og har sikret sig partnerskaber med store detailhandlere som Walmart, Apple og DoorDash.

En person, der er bekendt med Klarnas strategi, sagde, at selskabet ikke er forpligtet til at børsnotere inden for en specifik tidsramme, hvilket efterlader muligheden for en forsinket float åben, hvis markedsforholdene stabiliseres.

IPO-succes står over for spørgsmål efter CoreWeave-kampe

Copy link to section

StubHub har på samme måde valgt at sætte sine IPO-ambitioner på pause.

Virksomhedens beslutning følger efter den stenede debut af kunstig intelligens-infrastrukturfirmaet CoreWeave, som blev det første venture-støttede teknologiselskab til at rejse over 1 milliard dollars i en amerikansk børsnotering siden 2021.

På trods af den indledende optimisme sænkede CoreWeave sin børsnoteringspris og led kraftige tab i den tidlige handel, hvilket forstærkede bekymringen om markedets appetit på tech-noteringer.

Investorstemningen fik et yderligere slag, efter at Kina annoncerede gengældelsestakster som reaktion på Trumps omfattende foranstaltninger.

S&P 500 faldt 4,7 % fredag, mens Europas Stoxx 600 faldt over 5 %. Salget fremhæver voksende investorers uro over udsigten til en handelskonflikt i fuld skala.

Aktierne i Affirm, Klarnas USA-noterede konkurrent, er allerede faldet over 45% i år, hvilket understreger det hårde miljø fintech-virksomheder står over for.

Forsinkelsen i Klarna og StubHubs børsnoteringer er et tilbageslag for venturekapitalinvestorer, som havde håbet, at et opsving i børsnoteringer under Trump-administrationen kunne genoplive det kæmpende tech exit-marked.