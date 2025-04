Marts jobrapport: 228.000 tilføjet, men arbejdsløsheden stiger til 4,2 %

Det amerikanske arbejdsmarked fortsatte med at vise modstandsdygtighed i marts og tilføjede flere job end forventet.

Et lille stigning i arbejdsløsheden og stigende globale handelsspændinger, drevet af præsident Donald Trumps overraskende toldmeddelelser, har dog kastet en skygge over de ellers positive beskæftigelsesdata.

Jobrapport marts 2025

Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) tilføjede den amerikanske økonomi 228.000 non-farm payroll jobs i marts – et godt stykke over økonomernes forventninger på 140.000 og væsentligt højere end februars reviderede total på 117.000.

I løbet af de seneste 12 måneder har det månedlige gennemsnit ligget på 158.000, hvilket gør martss rapport til et tegn på et stærkere ansættelsesmomentum end gennemsnittet.

På trods af de solide jobfremgang steg arbejdsløsheden en smule til 4,2 %, en stigning fra 4,1 % måneden før.

Stigningen kom, selv om arbejdsstyrkens deltagelse steg til 62,5 % i marts fra 62,4 % i februar – hvilket indikerer, at flere amerikanere genindtræder på arbejdsstyrken.

Lønvæksten, et nøglemål, som Federal Reserve nøje overvåger for inflationspres, kom på 3,8 % år-til-år, lidt under februars 4 %.

På måned-til-måned-basis steg den gennemsnitlige timeløn med 0,3 % mod tidligere 0,2 %.

USA jobrapport: føderale beskæftigelsesnedskæringer

Rapporten fremhævede også en vedvarende tendens i føderale nedskæringer i beskæftigelsen, sandsynligvis forbundet med Elon Musks initiativ fra Department of Government Efficiency (DOGE).

Den føderale regerings arbejdspladser faldt med 4.000 i marts, efter et fald på 11.000 i februar.

Skønt de er små i absolutte tal, signalerer nedskæringerne et skift i retning af slankere statsbemanding under den nuværende administration.

Men enhver optimisme fra de robuste ansættelsestal blev hurtigt dæmpet af eskalerende handelsspændinger.

Onsdag forbløffede præsident Trump markederne ved at lægge en told på 34 % på al import fra Kina og EU, et skridt, som mange økonomer betragter som en alvorlig risiko for den globale handelsstabilitet.

Som gengældelse meddelte Kina, at det ville indføre tilsvarende 34 % told på al import fra USA fra den 10. april.

Nedfaldet var øjeblikkeligt og alvorligt. På mindre end 48 timer blev 2,5 billioner dollar udslettet af de globale aktiemarkeder, og amerikanske aktiefutures dykkede.

Forud for fredagens jobudgivelse var Dow Jones-futures faldet næsten 3% (ca. 1.200 point), mens S&P 500- og Nasdaq 100-futures faldt med henholdsvis 2,9% og 3%.

Det er vigtigt at bemærke, at jobundersøgelsen i marts blev udført før takstmeddelelserne, hvilket betyder, at enhver arbejdsmarkedspåvirkning fra handelskrigen sandsynligvis vil dukke op i fremtidige rapporter.

Når man ser fremad, advarer analytikere om, at den fortsatte handelspolitiske usikkerhed, kombineret med potentielle gengældelsestakster, kan begynde at skade erhvervstilliden, dæmpe ansættelser og øge recessionsrisici.