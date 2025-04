Powell advarer om, at Trumps høje toldsatser kan udløse højere inflation og bremse amerikansk vækst

Federal Reserve-formand Jerome Powell har rejst alarm over præsident Donald Trumps gennemgribende nye toldsatser og advarer om, at de økonomiske konsekvenser kan blive mere alvorlige end forventet – med stigende inflation og aftagende vækst midt i voksende usikkerhed.

På en konference for erhvervsjournalister i Arlington, Virginia, advarede Powell om, at de seneste importafgifter introduceret af Trump-administrationen er “større end forventet” og kunne udløse et komplekst sæt udfordringer for den amerikanske økonomi og centralbanken.

De nye tariffer – annonceret i onsdags og rettet mod en bred vifte af globale handelspartnere – har allerede raset finansmarkederne og har slettet omkring 10 % fra de store amerikanske aktieindekser inden fredag.

Powell sagde:

Vi står over for et meget usikkert udsigter med forhøjede risici for både højere arbejdsløshed og højere inflation.

Dette, tilføjede han, underminerer direkte Feds dobbelte mandat om prisstabilitet og maksimal beskæftigelse.

Mens Powell afholdt sig fra at kommentere direkte på det skarpe aktiesalg, anerkendte hans tale de vanskelige valg forude for pengepolitiske beslutningstagere.

Federal Reserve, sagde han, vil forblive fokuseret på at forankre langsigtede inflationsforventninger, mens de vurderer nedfaldet fra tarifferne.

Selvom indledende påvirkninger fra takster typisk fører til midlertidige prisstigninger, advarede Powell om, at virkningerne denne gang kan være mere vedvarende.

“Vores forpligtelse er at sikre, at en engangsstigning i prisniveauet ikke bliver et vedvarende inflationsproblem,” sagde han.

Fed vil indtil videre udsætte med øjeblikkelig handling og fortsætte med at overvåge indkommende data.

“Det er for tidligt at sige, hvad der vil være den passende vej for pengepolitikken,” sagde Powell og bemærkede, at Fed er godt positioneret til at vente på større klarhed.

En central udfordring for centralbanken er at forene stærke “hårde” data – som martss 228.000 nye job og 4,2% arbejdsløshed – med “bløde” data såsom forretningsstemning og undersøgelser, som signalerer en økonomisk afmatning forude.

Denne divergens, bemærkede Powell, kunne blive større, efterhånden som de økonomiske konsekvenser af handelsspændinger udfolder sig.

Markederne har reageret skarpt.

Investorer forventer nu fire kvartpoints rentenedsættelser fra Fed i år, op fra tre før Trumps toldbevægelse.

Nogle analytikere vurderer, at gennemsnitlige amerikanske importafgifter kan stige til så højt som 27%, en betydelig stigning fra omkring 2,5% under Biden-administrationen.

Det bredere handelsudfald omfatter også gengældelsesforanstaltninger fra Kina. Beijing har pålagt 34% told på amerikanske varer, begrænset mineraleksport, der er afgørende for teknologiindustrien, og begrænset import af amerikansk fjerkræ – hvilket signalerer stigende geopolitiske og økonomiske spændinger.

Andre Fed-embedsmænd gentog Powells bekymringer. Fed-guvernør Lisa Cook bemærkede, at inflationsforventningerne allerede var begyndt at stige før Trumps udmelding.

Næstformand Philip Jefferson advarede om, at usikkerheden kunne skade husholdningernes og erhvervslivets udgifter, mens Fed-guvernør Adriana Kugler tilføjede, at tidlige tegn på stagflation – den giftige blanding af stagnerende vækst og inflation – kan være ved at dukke op.

Mens centralbanken navigerer i dette volatile miljø, gjorde Powell det klart, at tæmning af inflation og beskyttelse af økonomisk stabilitet fortsat er topprioriteter. Men med den stigende told-inducerede modvind, bliver Feds opgave stadig mere delikat.