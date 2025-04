Pump.fun, den Solana-baserede meme coin launchpad, har officielt gendannet sin live-streaming funktion efter en måneds lang suspension foranlediget af forstyrrende og skadeligt indhold udsendt på platformen.

Denne genindsættelse, der i øjeblikket er udrullet til kun 5 % af brugerne, kommer med en omfattende revision af indholdsmodereringspolitikker for at beskytte brugerne og beskytte platformens integritet.

Pump.fun suspenderede livestreaming i november 2024

Livestreaming-funktionen blev suspenderet i november sidste år efter adskillige bekymrende hændelser, herunder udsendelser, der involverer eksplicitte handlinger, voldelige trusler og endda selvskade.

Disse streams blev bredt fordømt af fællesskabet og udløste intens granskning af Pump.funs tilgang til indholdsmoderering.

Som svar påbegyndte platformen en pause og lovede at revurdere sine retningslinjer og systemer, før den genindsatte funktionen.

Udover undersøgelsen af ​​livestreaming-funktionen blev Pump.fun ramt af en ophørs- og afvisningsordre efter to gruppesøgsmål for påståede krænkelser af intellektuel ejendom i begyndelsen af ​​året.

Terrorisme og voldeligt indhold er forbudt i henhold til den nye politik

Nu, med funktionen delvist gendannet, har Pump.fun introduceret en streng indholdsmodereringsramme, der sigter mod at bevare brugernes kreativitet og samtidig forhindre skadelig eller ulovlig adfærd.

Platformens nye modereringspolitik for livestream gør det klart, at visse typer indhold under ingen omstændigheder vil blive tolereret.

Dette omfatter materiale, der involverer grafisk vold, chikane, seksuel udnyttelse, trussel mod børn, ulovlig aktivitet og krænkelser af privatlivets fred såsom doxxing.

Politikken forbyder også eksplicit glorificering af terrorisme, voldelig ekstremisme og uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttet indhold.

Mens retningslinjerne er faste i deres forbud, har Pump.fun taget en mere nuanceret holdning til Not Safe For Work-indhold (NSFW).

I erkendelse af, at sådant indhold kan være udbredt på platformen, forbyder politikken ikke NSFW-materiale direkte.

I stedet vil Pump.fun evaluere hver enkelt sag individuelt og udvise skøn for at afgøre, hvad der stemmer overens med fællesskabets ånd og dets sikkerhedsstandarder.

Denne tilgang forsøger at finde en balance mellem kreativ frihed og ansvarligt indholdstilsyn.

Vigtigt er det, at Pump.fun har placeret denne politik som et “levende dokument”, underlagt opdateringer og justeringer baseret på feedback fra brugere, moderatorer og eksterne politikeksperter.

Denne adaptive tilgang signalerer platformens forpligtelse til at udvikle sig sammen med sit fællesskab og reagere på nye udfordringer i realtid.

De, der overtræder den nye politik, risikerer suspension

Håndhævelsen af ​​den nye politik bakkes op af et dedikeret moderationsteam med fuld autoritet til at afslutte streams og suspendere konti, når der opstår overtrædelser.

Brugere, hvis indhold er fjernet, vil have mulighed for at klage over afgørelser via Pump.funs supportsystem.

Den sidste opfordring til indholdsegnethed og kontohåndhævelse forbliver dog fast hos platformen.

Ved at genoprette sin livestreamingfunktionalitet med forbedrede sikkerhedsforanstaltninger sigter Pump.fun mod at genopbygge tillid og skabe et sikrere, mere engagerende miljø for sine brugere.

Platformens fornyede fokus på moderation markerer et afgørende skridt i retning af at bevare sit omdømme, mens den fortsætter med at understøtte den livlige kultur af meme-mønt-innovation.