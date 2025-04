Den amerikanske præsident Donald Trumps længe ventede afsløring af sine handelsplaner, kaldet “Liberation Day”, har sendt chokbølger gennem de globale markeder, men hvad der præcist bliver befriet, er fortsat genstand for intens debat. Er det den amerikanske økonomi fra global konkurrence?

Den amerikanske dollar fra sin position som verdens reservevaluta? Eller måske hjertelige forbindelser med vigtige handelspartnere?

Mens den fulde effekt mangler at blive set – med de 25 % biltakster, der endnu ikke skal træde i kraft, og de universelle 10 % takster, der er planlagt til at træde i kraft den 5. april, efterfulgt af “gensidige” takster den 9. april – har den indledende markedsreaktion været rungende negativ.

På trods af Trumps optimistiske udtalelser om, at “markederne kommer til at boome. Aktien vil boome. Landet vil boome,” var det umiddelbare efterspil alt andet end festligt for investorer, som befandt sig på den forkerte side af et massivt frasalg.

Panik på Wall Street: en flyvetur til sikkerhed

Efter torsdagens handelssession flygtede investorer, langt fra at føle sig befriede, til obligationernes relative sikkerhed og søgte ly fra den storm, som Trumps politik udløste.

Markederne reagerede på brutal vis.

Aktiemarkedets blodbad: S&P 500 styrtdykkede 4,84 %, og Dow Jones Industrial Average faldt 3,98 %, hvilket markerer deres største fald siden juni 2020. Nasdaq Composite faldt med 5,97 % til sin værste session siden marts 2020.

S&P 500 styrtdykkede 4,84 %, og Dow Jones Industrial Average faldt 3,98 %, hvilket markerer deres største fald siden juni 2020. Nasdaq Composite faldt med 5,97 % til sin værste session siden marts 2020. Small caps i bear-territorium: Russell 2000-indekset for small-cap-aktier faldt 6,59 %, hvilket skubbede det ind på bjørnemarkedets territorium, defineret som et fald på 20 % eller mere fra et højdepunkt i 52 uger.

Russell 2000-indekset for small-cap-aktier faldt 6,59 %, hvilket skubbede det ind på bjørnemarkedets territorium, defineret som et fald på 20 % eller mere fra et højdepunkt i 52 uger. Rally på obligationsmarkedet: Det benchmark 10-årige statsrente faldt så lavt som 4 %, da investorerne hobede sig ind i obligationer, hvilket drev priserne op.

The Magnificent Seven lider under en udslettelse på billioner af dollars

De teknologiske giganter kendt som “Magnificent Seven” bar hovedparten af ​​salget og tabte tilsammen cirka 1,03 billioner dollars i markedsværdi, ifølge en CNBC-analyse.

Apple-aktierne blev særligt hårdt ramt, da de faldt over 9% – deres stejleste fald i fem år.

Det faktum, at Apples leverandørliste stort set består af lande, der er uforholdsmæssigt berørt af Trump-tariffer, giver en overbevisende mulig forklaring.

Stagflation truende? Eksperter advarer om økonomisk fare

Uroen på markedet har givet anledning til frygt for stagflation, en giftig kombination af aftagende økonomisk vækst og stigende priser.

Lindsay Rosner, Goldman Sachs’ leder af multi-asset rente, advarede CNBC om, at Trumps tarifplan kunne bremse væksten og presse priserne op. JPMorgan-økonomer går endnu længere og forudsiger, at Trumps handelspolitik “sandsynligvis ville skubbe den amerikanske og globale økonomi ind i recession i år.”

Dette ville placere Federal Reserve i en vanskelig position og tvinge den til at vælge mellem at bekæmpe inflation, stimulere væksten eller stille sig til side og lade begivenheder udfolde sig uden indgriben.

Globalt nedfald: Europæiske markeder smækkede

Eftervirkningerne af Trumps toldsatser strakte sig ud over de amerikanske grænser, og europæiske aktier fik også et hårdt hit.

Den paneuropæiske Stoxx 600 faldt med 2,57 %, med store detailmærker blandt de dårligst præsterende.

Forsendelsesgiganten Maersk, der ofte ses som en klokke for global handel, styrtdykkede med 9,5 pct. Som svar foreslog den fungerende tyske økonomiminister Robert Habeck, at Trump ville “spænde under pres” og ændre sin toldpolitik, hvis Europa præsenterede en samlet front.

Mens investorer kæmper med nedfaldet fra takstnyhederne, tårner de kommende jobrapporter sig op. Som en markedsstrateg advarede om, kunne en svag jobrapport være “et søm i kisten for den amerikanske økonomi.”

Mens EU er blevet ramt af told på 20 %, blev Storbritannien ramt med lavere 10 %, hvilket drager fordel af dets mere afbalancerede amerikanske handelsforhold.

De fleste analytikere er enige om, at der fra et økonomisk perspektiv er få – om nogen – vindere fra den forventede afmatning i væksten og brud på handelsbånd.