Præsident Trump fik de globale finansmarkeder til at vælte i denne uge, da han annoncerede stejle nye toldsatser på en hel masse lande, herunder en told på 34 % på Kina og 20 % på EU.

Midt i kaosset er der to USA-baserede detailhandlere, der faktisk kan drage fordel af Trumps handelspolitikker: TJX og Ross Stores – ifølge Citi-analytiker Paul Lejuez.

Lejuez forventer, at de førnævnte to detailaktier vil klare sig bedre og slutte dette år med en stærk note.

Her er grunden til, at Citi-analytikeren er optimistisk på TJX og ROSS, og hvad disse to detailhandlere har i butikkerne til investorer i 2025.

TJX Companies Inc (NYSE: TJX)

TJX-aktierne er allerede steget mere end 10% i løbet af den seneste måned, men Citi-analytikeren ser fortsat betydelig yderligere opside i discountforhandleren.

“Tariffer vil sandsynligvis skabe betydelige forstyrrelser på markedet, hvilket i høj grad øger tilgængeligheden af ​​produkter, der er tilgængelige for lavprisselskaber til attraktive priser,” sagde Paul Lejuez til kunderne i et forskningsnotat.

Lejuez opgraderede TJX-aktien i denne uge til at “købe” og hævede sit kursmål på den til $140, hvilket indikerer potentiale for yderligere 12% opside fra det nuværende niveau.

Citi-analytikeren udråbte detailhandlerens stærke feriesæson i sin rapport og tilføjede, at momentumet sandsynligvis vil fortsætte, efterhånden som forbrugerne handler ned til discountbutikker midt i frygten for en recession forude.

Derudover betaler TJX aktie i øjeblikket et udbytte på 1,36 %, hvilket gør det endnu mere attraktivt at eje på nuværende niveauer, især hvis du satser på en afmatning i den bagerste halvdel af 2025.

Wall Street i store træk deler Paul Lejuez’ optimisme over for TJX Companies, som det fremgår af analytikernes konsensus “overvægtige” rating på detailaktien i skrivende stund.

Ross Stores Inc (NASDAQ: ROST)

Citi er positivt indstillet over for Ross-aktier midt i tariffernes modvind og de relaterede bekymringer om en potentiel økonomisk afmatning i de kommende måneder af lignende årsager som TJX Companies.

Derudover har den amerikanske kæde af discountvarehuse tabt mere end 15 % i år, hvilket gør den relativt mere attraktiv også med hensyn til værdiansættelse.

“Vi ser off-price som defensivt positioneret på kort sigt, men godt positioneret til fortsat vækst på lang sigt, da andre detailhandlere kæmper og lukker butikker,” skrev han i en rapport i denne uge.

Paul Lejuez ser stigende udfordringer for detailhandlere forude, hvilket fører til potentielle butikslukninger, hvis tarifferne svækker det overordnede forbrugermiljø.

Han hævede også ROST-aktien i sin forskningsnotat for at “købe” og hævede sit kursmål til $146, hvilket signalerer en opside på godt 10 % i forhold til det nuværende niveau.

Ligesom TJX, betaler Ross Stores Inc med hovedkvarter i Dublin også i øjeblikket et udbytte på 1,23%, hvilket gør det attraktivt for dem, der er interesserede i at oprette en ny kilde til passiv indkomst.