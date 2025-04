Den langvarige juridiske tvist mellem Ripple Labs og US Securities and Exchange Commission (SEC) er formelt endt i et forlig, der har afsluttet en næsten fire år lang retskamp.

Ripple vil betale en reduceret civil bøde på $50 millioner, en nedskæring på 60% fra de oprindeligt foreslåede $125 millioner.

Til gengæld har SEC indvilget i at anmode om fjernelse af et nøglepåbud, der tidligere krævede, at Ripple skulle registrere fremtidige værdipapirsalg.

Men beslutningen har ikke udløst den markedsreaktion, mange forventede. XRP’s pris er stort set forblevet uændret, hvilket forvirrede spekulanter, som forventede et rally efter afviklingen.

I mellemtiden har sagen taget en ny drejning med en uventet nødansøgning fra en tredjepart.

SEC dropper påbud, Ripple skal betale 50 millioner dollars

I henhold til forliget undgår Ripple en langvarig juridisk proces ved at betale en markant reduceret bøde.

SEC vil også bede dommer Analisa Torres om at fjerne “adlyd loven”-påbuddet – en ordre, der begrænsede Ripple fra at deltage i uregistrerede værdipapirsalg i fremtiden.

Beslutningen kommer måneder efter, at retten afgjorde, at Ripples XRP-token ikke i sig selv var en sikkerhed under føderal lov.

Mens beslutningen markerer en juridisk gevinst for Ripple, har det bredere kryptomarked vist begrænset entusiasme.

XRP, som mange forhandlere forventede at stige efter resultatet, er forblevet stagnerende.

I modsætning til prisspringene set i tidligere SEC-forlig, der involverer kryptoplatforme som Kraken og Cumberland, har XRP endnu ikke reageret, hvilket afspejler dæmpet markedsstemning eller muligvis prisfastsættelse af det juridiske resultat på forhånd.

Keener indgiver overraskende beviser i sagen

Lige da sagen så ud til at være slut, dukkede et nyt twist op. Den 29. marts 2025 blev der indgivet et nødstilfælde i Ripple-dokumentet af en mand ved navn Justin W. Keener.

Keener hævder, at han besidder “afgørende beviser til fordel for de tiltalte og til fordel for frihed for det amerikanske folk.”

Ifølge hans arkivering er dette bevis relateret til fysiske investeringskontrakter, han har indsamlet, selvom der ikke er givet yderligere detaljer.

Keener, også kendt som “Jason W. Keener,” er ikke ny inden for SEC-håndhævelse.

Han blev tidligere sagsøgt af tilsynsmyndigheden for at fungere som en uregistreret penny stock-forhandler og blev af retten beordret til at betale over $10 millioner i erstatning.

Hans forsøg på at gribe ind i Ripple-sagen har rejst spørgsmål om motiv og relevans, især i betragtning af hans egen juridiske historie med agenturet.

Akutanmodningen ser ikke ud til at have nogen umiddelbar betydning for det endelige forlig, men har på ny henledt opmærksomheden på sagens akter, lige som det så ud til at være afsluttet.

Indgivelsen er blevet opført i den offentlige dossier, og dens medtagelse kan medføre yderligere proceduremæssige afklaringer fra retten.

XRP-fællesskabet afventer SEC-erklæring

På trods af lukningen afventer medlemmer af XRP-fællesskabet stadig en formel offentlig erklæring fra SEC.

I tidligere forlig, der involverer kryptoenheder, har Kommissionen udsendt detaljerede pressemeddelelser, der beskriver begrundelsen og implikationerne.

Der er endnu ikke offentliggjort en sådan meddelelse vedrørende Ripple-forliget.

Denne tavshed har føjet til spekulation omkring implikationerne af aftalen, især vedrørende XRP’s juridiske klassificering i fremtidige transaktioner.

Lige nu forbliver den endelige dom til fordel for Ripple intakt, inklusive dommer Torres’ afgørelse om, at XRP ikke er et værdipapir, når det handles på offentlige børser.

SEC bevarer dog autoriteten over institutionelt salg og fortsætter med at overvåge overholdelse af værdipapirregler på tværs af det digitale aktivområde.

XRP pris flad trods afregning

Den mest bemærkelsesværdige markedsreaktion, eller mangel på samme, har været fra XRP selv. Siden nyheden om forliget dukkede op, har XRP handlet sidelæns, og har undladt at bryde forbi vigtige modstandsniveauer.

Analytikere antyder, at resultatet muligvis allerede er blevet prissat i XRP, eller at investorer afventer yderligere regulatorisk klarhed, før de går ind i nye positioner.

Fraværet af en prisstigning står i kontrast til mønstre set i lignende tilfælde.

Da Kraken og Cumberland nåede deres egne forlig med SEC, så deres tilknyttede tokens kortsigtede gevinster.

XRP’s flade præstation fremhæver fortsat investorforsigtighed og afspejler muligvis en større tendens til usikkerhed i det amerikanske kryptoregulatoriske miljø.