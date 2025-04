Adidas vs. Puma: hvordan en søskende splittet i en lille tysk by fødte en langvarig rivalisering

Da Puma torsdag meddelte, at den tidligere Adidas-salgschef Arthur Hoeld ville blive dens nye administrerende direktør og erstatte Arne Freundt på grund af “forskellige synspunkter om strategiudførelse”, var det ikke kun en rutinemæssig omvæltning af ledelsen.

Flytningen føjede endnu et kapitel til en af ​​de mest ikoniske rivaliseringer i virksomhedens historie: Puma versus Adidas.

Den rivalisering, præget af talentbytte og strategisk en-upmanship, havde også set en dramatisk drejning i 2022, da Puma ansatte Bjørn Gulden, som havde været senior vice president for beklædning og tilbehør hos Adidas i 1990’erne, til at lede virksomheden som dets administrerende direktør.

Men under disse bevægelser i bestyrelseslokalet ligger en langt ældre og mere personlig historie – en, der begyndte med en bitter søskendesplittelse i en lille tysk by og udviklede sig til at blive en af ​​de mest legendariske fejder inden for globalt sportstøj.

Adidas og Puma, to af verdens største sportstøjsgiganter, skylder deres oprindelse ikke kun til ambitioner og innovation, men til en bitter splid mellem to tyske brødre – Adolf og Rudolf Dassler.

Dette er deres historie:

En fejde født i Dassler-familien

Historien begynder i 1920’erne i Herzogenaurach, en by med lidt over 20.000 mennesker beliggende i Tysklands Franken-region.

Dassler-brødrene drev sammen et skofirma – Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Dassler Brothers Shoe Factory) – som opererede fra deres mors vaskerum.

Adolf, kendt som “Adi”, var den stille håndværker, med fokus på design og detaljer. Rudolf, eller “Rudi”, var den udadvendte og sælgeren, karismatisk og modig.

Parret fik tidlig succes, mest berømt, da den amerikanske sprinter Jesse Owens bar deres sko for at vinde fire guldmedaljer ved OL i Berlin i 1936.

Men forretningen – og deres forhold – begyndte at optrevle under Anden Verdenskrig.

Misforståelser, personligt nag og politiske spændinger blev til åben fjendtlighed

Den nøjagtige udløser for bruddet mellem Dassler-brødrene er fortsat omstridt.

Lokale optegnelser refererer blot til “interne familievanskeligheder”, men den mest udbredte historie er, at Rudi – ofte beskrevet som den mere karismatiske af de to – havde en affære med Adis kone, Käthe, et forræderi, der permanent afbrød brødrenes bånd.

Andre teorier er også dukket op gennem årene.

Nogle kredser om spændinger over deres politiske tilhørsforhold – begge brødre meldte sig ind i Nazipartiet i 1933 – og debatter om, hvem der kunne hævde æren for at opfinde de revolutionære indskruede fodboldknopper, der hjalp Vesttyskland med at vinde VM i 1954 på en regnvåd bane i Bern.

En særlig berygtet episode går tilbage til 1943, under et allieret bombetogt over Herzogenaurach.

Ifølge rapporter skyndte Adi og Käthe ind i et beskyttelsesrum, som allerede var besat af Rudi og hans familie.

Da han så dem, mumlede Rudi angiveligt: ​​”Schweinhundene (svinehundene) er tilbage.”

Rudi hævdede senere, at han havde henvist til RAF-bombeflyene, men Adi var ikke overbevist – en anden lille smule, der forstærkede deres allerede splittede forhold.

I 1948 var brødrene gået hver til sit, og Herzogenaurach blev aldrig den samme igen.

Herzogenaurach: “byen med bøjede nakke”

Rudolf oprettede sit eget firma på den ene side af Aurach-floden og kaldte det Puma.

Adi forblev på den anden side og registrerede sit firma som Adidas, en samling af hans for- og efternavne.

Det er her, at disse to giganters hovedkvarter står selv i dag, knap et par miles fra hinanden.

Det, der fulgte, var ikke blot en virksomhedsrivalisering, men et skisma i hele byen.

Herzogenaurach blev kendt som “byen med bøjede nakke”, fordi lokalbefolkningen først ville kigge ned på dine sko, før de besluttede, om de ville tale med dig.

“Splittelsen mellem Dassler-brødrene var for Herzogenaurach, hvad bygningen af ​​Berlinmuren var for den tyske hovedstad,” sagde den lokale journalist Rolf-Herbert Peters i en Guardian-rapport fra 2009.

Ægteskaber mellem ansatte hos Adidas og Puma blev frarådet.

Hver fabrik havde sin egen fodboldklub, barber og pub – selv kirker og bagerier på linje med den ene eller den anden side.

“Selv religion og politik var en del af den hæsblæsende blanding. Puma blev set som katolsk og politisk konservativ, Adidas som protestantisk og socialdemokratisk,” sagde Klaus-Peter Gäbelein fra den lokale Heritage Association i rapporten.

Selv i døden fortsatte skellet: Dassler-brødrene er begravet på den samme kirkegård, men i hver sin ende.

Fra den kolde krig på klamper til moderne mærkekrigsførelse

Adidas-Puma-rivaliseringen har udviklet sig fra personlig hævn til bestyrelseskonkurrence.

I årtier kæmpede begge mærker for overherredømmet i fodboldsponsorater, støtte fra atleter og olympiske øjeblikke.

Adidas signerede stjerner som Franz Beckenbauer og David Beckham, mens Puma fik fat i Pelé, Usain Bolt og senest Neymar Jr.

Mærkernes forskellige identiteter blev også en del af deres konkurrencefordel.

Adidas lænede sig op af innovation, ydeevne og arv. Puma tog en mere ungdommelig, fashion-forward vej, og samarbejdede med kunstnere som Rihanna og designere som Alexander McQueen.

På trods af intensiteten har moderne ledelse i begge virksomheder forsøgt at optø relationerne.

I 2009 spillede medarbejdere fra begge firmaer en symbolsk fodboldkamp for at fremme fred og forsoning. Men på markedspladsen er kampen fortsat hård.

I dag genererer Adidas og Puma tilsammen milliarder i omsætning og konkurrerer globalt med Nike og Under Armour.

Men i Herzogenaurach giver spalten stadig et ekko. Lokalbefolkningen joker stadig med, at den nemmeste måde at fornærme nogen på er at bære de forkerte sko.

