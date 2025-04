Amazon Alexa Fund udvider AI-investeringsstrategi med fem nye fokusområder

Amazon omkalibrerer sin Alexa-fond for at matche virksomhedens skiftende ambitioner inden for kunstig intelligens og bevæger sig ud over stemmeassistenter til at støtte startups, der bygger fremtidsrettede AI-værktøjer og hardware.

Fonden blev oprindeligt lanceret i 2015 for at understøtte stemmeteknologisk innovation omkring Alexa og udvider nu sin investeringslinse til at omfatte fem nye strategiske kategorier.

Disse omfatter generative medier, AI-drevet robotik, næste generations AI-arkitektur, specialiserede AI-agenter og on-the-go-enheder.

Udvidelsen følger Amazons december-udgivelse af sine første fundamentmodeller, kaldet “Nova”, og en betydelig AI-opdatering af Alexas muligheder.

Men dette seneste skift signalerer, at Alexa Fund ikke længere udelukkende er bundet til den smarte assistent – ​​den bliver et bredere redskab til at spejde og støtte AI-drevne startups, der kan påvirke forskellige dele af Amazons vidtstrakte økosystem.

Fem nye investeringsområder målretter AI ud over stemme

Alexa Fund vil nu investere i startups på tværs af fem store AI-drevne sektorer.

Den første, “on-the-go”, er rettet mod hardware og mobile AI-produkter, der kan fungere uafhængigt af app-butikker og smartphone-platforme.

Amazon ser dette som nøglen til at låse op for en post-app-æra, hvor AI-grænseflader erstatter konventionelle mobilapplikationer.

Det andet fokusområde er “generative medier”, rettet mod startups, der udvikler AI-drevne indholdsplatforme.

Målet er at finansiere den fremtidige ækvivalent til “en AI Netflix eller en AI YouTube”, der positionerer Amazon til at udnytte en ny generation af personlige indholdsleveringssystemer.

Den tredje kategori, “specialiserede AI-eksperter”, inkluderer AI-agenter og chatbots, der er skræddersyet til højværdivertikaler som sundhedspleje, uddannelse, rejser og wellness.

Dette stemmer overens med bredere industribevægelser hen imod domænespecifikke AI-værktøjer, der kan understøtte mere komplekse brugerbehov.

For det fjerde søger “næste generations arkitektur” at gå ud over de nu allestedsnærværende transformermodeller.

Amazon er interesseret i startups, der arbejder på alternative arkitekturer, der kan definere det næste spring i AI-kapaciteter.

Endelig placerer fonden væddemål på robotter med øje for generelle robotter og fysiske AI-udførelser, der kan interagere med den virkelige verden.

Fire nye startups modtager Amazons opbakning

Som en del af dette bredere fremstød har Alexa Fund støttet fire AI-fokuserede startups på tværs af forskellige sektorer.

Disse omfatter:

NinjaTech, en platform for AI-baserede personlige assistenter;

Hedra, et mediegenerationsstudie, der bruger generativ AI til visuelt indhold;

Ario, som hjælper forældre med at organisere og administrere daglige opgaver ved hjælp af AI;

HeyBoss, en kodefri platform, der gør det muligt for brugere at bygge apps uden programmeringsviden.

Disse investeringer afspejler Amazons strategi for at spotte og pleje virksomheder, der kan tilbyde synergi på tværs af flere Amazon-forretningslinjer – fra Prime Video og detaillogistik til smarte hjemmeenheder og cloud-tjenester.

Linket til Nova-lanceringen

Alexa Funds diversificering kommer i hælene på, at Amazon lancerede sin første familie af foundation-modeller – Nova – i december.

Disse modeller blev designet til at booste mulighederne for Alexa og andre Amazon-tjenester gennem generativ AI, hvilket bringer virksomheden i tættere konkurrence med rivaler som Google, Microsoft og OpenAI.

I stedet for at begrænse AI-udviklingen til sin stemmeassistent, kanaliserer Amazon nu investeringer i startups, der kan forbedre dens bredere AI-stak, herunder AWS-tilbud, indholdsleveringsplatforme og forbrugerhardware.

Mens Alexa Fund stadig bevarer en forbindelse til Alexa, er dens bredere mission nu at give næring til AI-startups, der har implikationer på tværs af Amazons økosystem.