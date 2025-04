USD/CNY-prognose: Vil Kina lade renminbi styrte ned under handelskrigen?

USD/CNY-kursen steg til et højdepunkt på 7,30 i denne uge, det højeste punkt siden februar, da handelskrigen eskalerede. Den er steget med 0,87 % fra sit laveste niveau i år, og nogle analytikere mener, at den kan stige til 10 i de kommende uger.

Kina kunne devaluere renminbien

USA og Kina indledte den største handelskonflikt i årevis i denne uge. Donald Trump, med henvisning til falske tal, annoncerede, at USA ville opkræve en told på 34 % på alle varer importeret fra Kina. Det er oven i de takster, han annoncerede i sin første periode, og de 20 %, han lancerede efter at være blevet genvalgt.

For ikke at blive overgået annoncerede Kina også gengældelsestakster og andre foranstaltninger til at straffe USA. Alle varer importeret fra USA, potentielt inklusive Boeing-fly, vil modtage en tarif på 34 %. Kina vil også begrænse importen af ​​nogle amerikanske varer og tilføje flere virksomheder på sin enhedsliste.

Disse tiltag betyder, at handelskonflikten mellem de to største økonomier vil eskalere. Analytikere mener, at Trump kan beslutte at gribe ind ved at tilføje flere toldsatser på varer fra Kina.

Kina forventes at arbejde hårdt for at afbøde sin økonomi. Det kan beslutte at øge sine stimuleringsforanstaltninger , især i fremstillingsindustrien. Vigtigst af alt, kan Kina beslutte at devaluere sin valuta, et skridt, der vil bidrage til at opveje virkningen af ​​told.

Kina er den største eksportør i verden, hvor det meste af handelen involverer renminbi og den amerikanske dollar. I dette tilfælde, mens importører til Kina betaler mere, sætter eksportører pris på en svagere renminbi, fordi det gør deres varer en smule billigere.

Beijing har tilladt den lokale valuta at svækkes i de sidste par måneder, da USD/CNY-kursen steg fra 7 i september sidste år til 7,27 i dag.

Potentielle rentenedsættelser fra Federal Reserve

Kinas ønske om at få en svagere renminbi kommer, da USA også ønsker at devaluere dollaren en smule for at gøre sin eksport billigere.

Trump og hans embedsmænd er kommet med et uofficielt forslag kendt som Mar-a-Lago-aftalen, der har til formål at tvinge lande til at acceptere en svagere amerikansk dollar og lavere renter på deres amerikanske finansinvesteringer. Lande, der accepterer, at dette sker, vil så blive beskyttet af USA.

En måde, USA kan devaluere den amerikanske dollar på, er, at Federal Reserve sænker renten. Mens Jerome Powell har antydet, at Fed ikke vil sænke renten, mener analytikere, at det blot er et spørgsmål om tid. Det er det budskab, som de amerikanske obligationsrenter sender efter at være styrtdykket til det laveste niveau i måneder.

Goldman Sachs-analytikere forudser tre rentenedsættelser senere i år, højere end de to, som Fed har antydet.

USD/CNY teknisk analyse

USD/CNY chart by TradingView

Det daglige diagram viser, at USD/CNY-kursen er steget i de seneste par dage og bevæger sig fra et lavpunkt på 7,2176 den 12. marts til 7,28 i dag. Den har bevæget sig lidt over nøglemodstanden på 7,2765, dets højeste niveau den 24. juni.

50-dages og 25-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA) har dannet et bullish crossover-mønster. Også Relative Strength Index (RSI) har peget opad.

Parret har dannet et lille omvendt hoved- og skuldermønster, et populært bullish tegn. Derfor er stien for den mindste modstand opad, med det oprindelige mål at se på 7,3325, det højeste niveau i januar. Et træk over dette niveau vil pege på flere gevinster, potentielt til 8.