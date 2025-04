AppLovin Corps (NASDAQ: APP) administrerende direktør Adam Foroughi siger, at annonceteknologivirksomhedens forslag om at erhverve TikTok er betydeligt stærkere end de konkurrerende bud.

Mens andre primært kun er interesseret i TikTok USA, ser AppLovin på en fusion med den globale drift af den sociale platform, hvilket reelt gør det til et “partnerskab”, der også er til gavn for kinesere.

Foroughis bemærkninger ankommer kort efter, at præsident Trump tilbød yderligere 75 dage til ByteDance til at losse sine amerikanske operationer.

TikTok vil forblive operationelt i USA gennem den forlængede deadline.

Midt i tariffer drevet salg-off og shortseller påstande, har AppLovin aktien tabt mere end 50% siden midten af ​​februar.

AppLovin-aftalen kan øge annoncekronerne brugt på TikTok

Copy link to section

Administrerende direktør Adam Foroughi udråbte også præsident Trump som en “stor dealmaker” i et interview med CNBC, og tilføjede, at det, AppLovin foreslår, i det væsentlige er en “større version af alle de påtænkte aftaler.”

Det Nasdaq-noterede firma har en algoritme, der, hvis den kombineres med TikToks publikum, kan udløse en exceptionel stigning i annoncekronerne brugt på den sociale platform.

Andre amerikanske enheder, der er interesseret i at købe TikTok US inkluderer skygiganten Oracle, detailhandelsgiganten Amazon, milliardæren Frank McCourt og en flok private equity-selskaber.

Bemærk, at APP presser på for at overtage TikTok på et tidspunkt, hvor den allerede kæmper med påstande om tvivlsom praksis fra Muddy Waters og påstande om annoncesvindel fra Fuzzy Panda Research.

AppLovins økonomi er fortsat stærk

Copy link to section

AppLovin-aktien er styrtet ned i de seneste måneder, selvom ad-tech-virksomheden rapporterede indtjening for sit fjerde finansielle kvartal, der praktisk talt toppede Street-estimaterne i februar.

APP tjente 1,73 USD pr. andel i sit seneste rapporterede kvartal på 1,37 milliarder USD i omsætning – et godt stykke over 1,24 USD per aktie og 1,26 milliarder USD, som eksperter havde forudsagt.

Endnu vigtigere var det, at Nasdaq-børsnoterede firma guidede for $1,36 milliarder til $1,39 milliarder i omsætning for Q1 på det tidspunkt, også foran analytikernes forventninger på $1,32 milliarder.

AppLovin-aktien udbetaler dog ikke udbytte i skrivende stund.

Skal du investere i AppLovin-aktier i april?

Copy link to section

Mens AppLovin-aktierne er faldet betydeligt i et utal af modvind i de seneste måneder, er Wall Street fortsat positivt på APP.

Tidligere på ugen gentog Citi sin “køb”-vurdering på mobilteknologifirmaet.

Firmaet har i øjeblikket et kursmål på 600 USD på AppLovin-aktien, der indikerer potentiale for en mere end 170 % opside fra det nuværende niveau.

I det forskningsnotat var investeringsselskabet enige om, at køb af TikTok, selv blot den sociale platforms amerikanske aktiver, kunne vise sig at være væsentligt gavnligt for det Nasdaq-noterede firma på lang sigt.

Citi advarede dog også om, at muligheden for en AppLovin-TikTok-aftale var “langt under 1%”.

Bemærk, at det igangværende frasalg har fået AppLovin-aktien til at give alle sine gevinster tilbage efter det amerikanske valg i 2024.