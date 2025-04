Globale markeder kan stå over for dybere tab, efterhånden som den amerikanske økonomi vipper på kanten af ​​en recession, advarede BlackRock CEO Larry Fink mandag.

I en tale i Economic Club of New York sagde Fink, at aktiemarkederne kunne falde med yderligere 20%, da stejle tariffer pålagt af USA lægger opadgående pres på inflationen og vejer tungt på investorernes stemning.

Fink, der leder verdens største kapitalforvalter med over 11 billioner dollars i aktiver under forvaltning, udtrykte bekymring over stærkere end forventet inflationskræfter.

Han bemærkede, at markedet muligvis undervurderer vedvarende inflation, hvilket gør det sværere for Federal Reserve at lempe pengepolitikken i de kommende måneder.

“De fleste administrerende direktører, jeg taler med, tror, ​​at vi allerede er i en recession,” sagde Fink og pegede på indsigt fra virksomhedsledere på tværs af sektorer.

Han citerede en samtale med en topchef i flyselskabet, der beskrev flyindustrien som en “kanariefugl i kulminen” – og advarede om, at “kanariefuglen allerede er syg”, hvilket signalerer bredere økonomiske problemer.

På trods af de dystre udsigter understregede Fink, at den seneste markedsnedgang kunne præsentere langsigtede købsmuligheder snarere end systemiske finansielle risici.

Han advarede dog om, at den aggressive toldpolitik under præsident Donald Trump kunne sætte skub i yderligere inflation, hvilket komplicerer Feds evne til at sænke renten, som mange investorer håber.

“Denne tro på, at Federal Reserve vil sænke renten fire gange i år? Jeg ser ingen chance for, at det sker,” sagde Fink.

“Jeg er mere bekymret for, at inflationen kan forblive høj og potentielt presse renterne endnu højere.”

I øjeblikket prissætter futuresmarkederne et helt procentpoint af rentenedsættelser ved udgangen af ​​2025, ifølge CME FedWatch-værktøjet.

Finks kommentarer tyder dog på, at handlende muligvis skal justere deres forventninger betydeligt, da inflationspresset fortsætter.

Finks bemærkninger blev transmitteret live på Bloomberg Television, hvilket tiltrak bred opmærksomhed fra investorer, analytikere og politiske beslutningstagere, der var bekymrede over fremtiden for den amerikanske økonomi.